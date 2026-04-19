이란, 호르무즈 해협 봉쇄 번복 배경에 강경파-온건파 갈등 수면 위로

이란 외교장관의 호르무즈 해협 개방 발표 번복과 재봉쇄로 인해 이란 내부의 강경파와 온건파 간 심각한 분열이 드러나고 있으며, 이는 향후 미국과의 종전 협상에 큰 변수가 될 전망입니다.

이란 외교장관이 호르무즈 해협 일시 개방 발표를 번복하고 봉쇄로 입장을 선회한 배경에 강경파 와 온건파 간의 심각한 분열이 있다는 분석이 제기되고 있습니다. 군부를 중심으로 한 강경파 는 이란이 미국과의 협상에 응해서는 안 된다고 주장하며, 호르무즈 해협 재개방과 우라늄 농축 포기 등 미국이 제시한 종전 조건에 강력히 반대하고 있습니다. 이러한 강경파 의 입장은 향후 종전 협상 의 주요 변수로 작용할 것으로 보입니다. 미국 일간지 월스트리트저널(WSJ)은 이란 외교장관의 해협 개방 발표 다음 날 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)가 상선에 발포하고 해협을 다시 봉쇄한 행위가 바로 이란 내부의 분열상을 여실히 보여주는 사례라고 보도했습니다. WSJ의 보도에 따르면, 자신을 IRGC 해군 소속이라고 밝힌 한 인물은 걸프 해역을 통과하려는 상선들에게 무전으로 해협이 여전히 닫혀 있으며 통과를 위해서는 자신들의 허가를 받아야 한다고 통보했습니다.

그는 또한, 자신들은 특정 인물의 소셜 미디어 게시물에 따라 행동하는 것이 아니라, 최고 지도자인 이맘 하메네이의 명령에 따라서만 문을 열 것이라며, 해협 개방을 발표했던 외교장관을 직접적으로 비난했습니다. 앞서 이란 외교장관이 호르무즈 해협 통행을 허용하겠다는 발표를 하자마자 이란 강경파는 즉각적인 반발에 나섰습니다. 모르테자 마흐무디 의원은 소셜 미디어를 통해 만약 전쟁이라는 특수한 상황이 아니라면 외교장관의 발표를 문제 삼아 탄핵했을 것이라고 주장하며, 그의 성급한 발표가 국제 유가를 하락시켜 도널드 트럼프 미국 행정부에 전략적인 선물을 안겨주었다고 비판했습니다. 테헤란 주재 준군사조직 고위 관계자들에 따르면, IRGC는 외교장관이 사전 협의 없이 해협 개방을 발표한 것에 대해 매우 분노하고 있는 것으로 알려졌습니다. 전문가들은 이란 지도부를 하나로 묶었던 아야톨라 알리 하메네이 전 최고지도자의 사망 이후 파벌 간의 갈등이 본격화된 것으로 분석하고 있습니다. 강경파는 이란 정부가 미국과 협상에 나서는 것을 굴욕적인 행위로 규정하고 있으며, 호르무즈 해협 개방 및 고농축 우라늄 포기와 같은 종전 조건에 대해서도 강하게 반대하고 있습니다. 사에드 잘릴리 최고국가안보회의(SNSC) 사무총장은 트럼프 대통령이 언급한 우라늄 농축 포기 가능성을 ‘나라를 팔아먹는 행위’라고 비난하며 협상팀을 겨냥했습니다. 강경파는 또한 해협 개방에 대해서도 해상 주권을 포기하는 것이라는 입장을 보이고 있습니다. 이러한 이란 내부의 갈등은 미국과 이란 간의 2차 협상 전망을 더욱 어둡게 하고 있습니다. 윌슨센터 글로벌 자문위원인 모하메드 아메르시는 WSJ와의 인터뷰에서 서방 국가들이 이란 외교부와의 협상을 통해 문제가 해결될 것이라고 기대하지만, 결국은 총과 무인기, 고속정을 실질적으로 통제하는 세력이 논쟁에서 승리하는 것이 이란의 일반적인 방식이라고 지적했습니다. 한편, 미국과 이란은 종전 협상을 위한 접촉을 계속 이어가고 있습니다. CNN 방송은 이란 측 소식통을 인용하여 양국 협상단이 오는 20일 파키스탄 이슬라마바드에서 회담을 가질 예정이라고 보도했습니다. 그러나 모하마드 바게르 갈리바프 이란 국회의장은 19일, 그간의 협상에서 일부 진전이 있었음을 인정하면서도 최종 합의에 이르기까지는 아직 갈 길이 멀다고 신중한 입장을 밝혔습니다





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