이란, 호르무즈해협 통행료 징수…환경부담금 명목 법제화 추진

이란이 호르무즈해협 통과 선박에 대해 척당 150만~200만달러의 통행료를 부과하고 있으며, 환경부담금 명목으로 법제화를 추진 중이다. 내부에서는 찬반 논쟁이 있으나, 이란은 해협 통제력을 이용한 협상력을 강조하고 있다.

이란이 호르무즈해협 을 통과하는 선박들에 대해 한 척당 150만~200만달러(약 23억~30억원)의 통행료 를 부과하고 있다고 밝혔다. 이란 반관영 파르스 통신의 7일 보도에 따르면, 이란 국회 예산·기획위원회 소속 모센 잔가네 의원은 현재 호르무즈해협 을 통과하는 선박 한 척당 평균 150만~200만달러가 징수되고 있다고 전했다.

통행료는 현금 외에도 스테이블코인 테더(USDT)나 현물 납부 등 다양한 방식으로 지불되며, 징수된 금액은 국고로 귀속된다. 그러나 일본이나 한국 선박처럼 통행료를 내지 않고 통과한 사례도 있으며, 최대 원유 수입국이자 우호국인 중국 등이 통행료 납부에 부정적이어서 실제 납부 선박은 많지 않을 것이라는 분석도 나온다. 이란 정부는 이 통행료를 환경부담금 명목으로 법제화할 방침이다. 이란환경보호기구는 해협의 환경부담금 징수 기준 초안을 마련했으며, 곧 법제화 절차를 밟을 것이라고 밝혔다.

징수 기준은 선박 크기와 대기오염물질 배출량 등 19개 조항으로 구성됐다. 이란환경보호기구 국제업무센터장 아르만 호르산드는 이 지역 환경이 입은 피해가 매우 심각하고 광범위하다며, 향후 수십 년 동안 이 해협을 통과하는 선박들이 환경 보호와 복원에 필요한 비용을 분담하는 것이 필요하다고 강조했다. 하지만 파르스 통신은 호르무즈해협 통행료 징수 방안을 두고 이란 내에서도 찬반이 갈린다고 보도했다.

중도개혁파인 모센 라프산자니 전 테헤란시의회 의장은 만약 이란이 지나치게 강경하게 밀어붙인다면 사우디아라비아나 아랍에미리트의 송유관처럼 세계가 해협을 우회할 방법을 찾을 수 있다고 경고했다. 반면 경제전문가 만수르 자라에네자드는 해협 통행료가 연간 약 75억달러(약 11조원) 수준으로 아주 큰 액수는 아니지만, 해협에서 어떤 차질이라도 발생하면 세계 경제 전체가 충격을 받을 수 있다는 점이 이란의 협상력이라고 분석했다. 이란은 호르무즈해협을 통제하는 지정학적 위치를 이용해 국제 사회에 압박을 가하고 있으며, 이러한 움직임은 세계 에너지 시장과 해운업계에 큰 영향을 미칠 전망이다





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호르무즈해협 이란 통행료 환경부담금 원유 수송

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