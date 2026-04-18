이란, 호르무즈 해협 일시 개방 발표…실질적 통행까지 난관

이란이 미국과의 협상 타결을 앞두고 호르무즈 해협 통행을 일시적으로 허용한다고 발표했지만, '남은 휴전 기간'이라는 불명확한 조건과 이란 측이 제시한 '조정된 경로' 때문에 실질적인 자유 통행까지는 여러 난관이 예상된다. 미국은 해상 봉쇄를 유지하며 이란의 발표에 대해 다른 해석을 내놓고 있으며, 해운업계는 안전 보장 없이는 신중한 입장을 고수하고 있다.

지난달 11일(현지시간) 호르무즈 해협 인근 페르시아만에서 화물선이 떠 있는 가운데, 이란이 미국과의 2차 종전 협상을 앞두고 17일(현지시간) 호르무즈 해협 봉쇄의 일시 해제를 발표했습니다. 하지만 실제 자유로운 통항이 이루어지기까지는 여러 난관이 예상되며, 해운업계 역시 안전이 담보되지 않는 한 통행에 신중한 입장을 보일 것으로 전망됩니다.

아라그치 이란 외무장관은 이날 엑스(구 트위터)를 통해 “레바논 휴전 상황을 반영하여 남은 휴전 기간 동안 호르무즈 해협을 통과하는 모든 상선의 항해를 전면 허용한다”고 밝혔습니다. 그러나 ‘남은 휴전 기간’의 정확한 의미는 불분명합니다. 뉴욕타임스는 이란 외무장관의 발언에 대해 “레바논과 이스라엘이 맺은 10일간의 휴전인지, 아니면 오는 21일 종료 예정인 미국과 이란 간 휴전인지 명확히 밝히지 않았다”고 보도했습니다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 이란의 발표 직후 “이란은 호르무즈 해협을 다시는 절대 폐쇄하지 않기로 합의했다”고 말했습니다. 이는 휴전 기간 동안 일시적으로 해협을 열겠다는 이란 측의 입장과는 다소 거리가 있습니다. 일각에서는 양측이 해협 개방의 의미를 놓고 서로 다른 해석을 하고 있는 것이 아니냐는 주장도 제기됩니다.

이란의 발표 내용만을 놓고 보더라도 자유로운 개방과는 거리가 있다는 해석이 가능합니다. 아라그치 장관은 같은 날 “이란 항만해사청이 앞서 공지한 ‘조정된 경로’를 따라야 한다”고 덧붙였습니다. 이 경로는 오만 무산담과 가까운 기존 항로가 아닌 이란 라라크섬 옆을 지나도록 설정되어 있습니다. ‘유조선 전쟁: 이란-이라크 위기 기간 상선 공격’이라는 책의 저자인 마틴 나비아스는 뉴욕타임스와의 인터뷰에서 “이는 항행의 자유와 동의어가 아니다”라고 지적했습니다.

미국은 여전히 대이란 해상 봉쇄 방침을 유지하고 있습니다. 트럼프 대통령은 “이란과 거래가 100% 완료되기 전까지 이란 해상 봉쇄는 전면 유지될 것”이라고 강조했습니다. 이에 이란은 즉각 반발했습니다. 모하마드 바게르 갈리바프 이란 국회의장은 자신의 엑스 계정을 통해 “봉쇄가 계속된다면 호르무즈 해협도 다시 폐쇄할 것”이라고 경고하며, 해협 통과가 이란의 허가에 달려 있음을 분명히 했습니다.

해운업계는 현재 상황을 관망하며 신중한 태도를 보이고 있습니다. 세계 5위 컨테이너 해운회사인 독일 하팍로이드의 대변인은 뉴욕타임스와의 인터뷰에서 “아직 해결되지 않은 문제가 있다”고 밝혔습니다. 구체적으로는 보험 적용 범위를 확인해야 하며, 해상 항로와 선박 출항 순서 등에 대한 이란 측의 명확한 지침을 받아야 한다는 입장입니다.

미국 CNN 방송은 선박 추적 데이터를 분석한 결과를 인용하여, 이날 화물선 5척과 유조선 1척이 오만만에 진입했으나 페르시아만을 빠져나가지 못했다고 보도했습니다. 또한 오후에는 초대형 원유 운반선 20척이 호르무즈 해협의 좁은 수로로 진입했으나 모두 회항한 것으로 파악된다고 덧붙였습니다. 이러한 상황은 해협 통항의 실제적인 어려움과 불확실성을 시사하고 있습니다.





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