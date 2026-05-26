이란, 카타르 방문 통해 동결 자산 240억 달러 해제 협상 성과

이란 중앙은행 총재와 국회의장·외교장관이 카타르를 방문해 동결된 240억 달러 규모 자산 해제 방안을 논의했다. 14조 항목 양해각서 초안에 따라 절반은 즉시 사용, 나머지는 60일 후 순차 이전될 예정이며, 카타르는 자금을 제공한 것이 아니라 보관 중인 이란 소유 자금을 반환한다는 입장을 밝혔다.

26일 현지시각, 이란의 개혁 성향 신문 사젠데기의 1면에 이란 중앙은행 총재 압둘나세르 헴마티와 국회의장 모하마드 바게르 갈리바프, 외교장관 아바스 아라그치가 카타르 를 방문해 동결 자산 회수 협상에 성공했다는 내용이 실렸다.

이란 국영 통신 이르나와 타스님통신에 따르면, 이들 고위 관계자는 카타르에서 '좋은 성과'를 거두었다고 밝히며, 향후 동결 자산 240억 달러(한화 약 36조 원)의 해제 절차와 구체적인 실행 방안을 논의했다. 이 협상은 미국과의 종전 합의 발표 이후 60일 내에 후속 협상이 진행되는 가운데, 이란이 동결된 자산을 단계적으로 해제하도록 하는 것이 핵심 조건으로 제시되었다. 협상팀은 14개 조항으로 구성된 양해각서 초안에 따라, 이란의 동결 자산이 협상 기간 동안 단계적으로 해제될 것이며, 전체 규모는 240억 달러로 추산된다고 전했다.

특히, 이 중 절반에 해당하는 120억 달러는 양해각서 발표와 동시에 이란에서 사용할 수 있도록 하고, 나머지 120억 달러는 60일 간의 후속 협상 기간 동안 차례로 이전될 예정이다. 이는 이란이 동결 자산을 실제로 활용할 수 있게 하는 구체적인 로드맵을 제공한다는 점에서 의미가 크다. 타스님통신이 전한 바에 따르면, 동결 자산이 실제로 입금되지 않는 한 어떠한 협상도 실효성을 갖지 못한다는 점을 강조했으며, 이와 동시에 파르스 통신은 자금 접근과 장애물 제거를 논의하기 위해 카타르 방문이 이루어졌다고 보도했다.

이 과정에서 카타르 외교부 대변인 마제드 안사리는 소셜미디어 엑스(X)에 "카타르가 이란에 120억 달러를 제공했다는 보도는 사실이 아니다"라고 강하게 부인했으며, 이에 대해 또 다른 소식통은 카타르 측의 발언이 완전히 틀린 말은 아니지만, 논의된 자금은 원래 이란 소유이며 양해각서 보증과는 무관하다고 해석했다. 즉, 카타르가 이란에 120억 달러를 직접 제공한 것이 아니라, 카타르가 보관하고 있던 이란 소유 자금을 찾아오는 형태라는 설명이 나왔다.

이와 같은 입장은 이란과 카타르 간의 자금 회수 과정에서 발생할 수 있는 오해를 최소화하고, 양국이 투명하고 합법적인 절차를 통해 자산을 이전한다는 신뢰를 구축하려는 의도로 보인다. 한편, 알자지라가 보도한 바에 따르면 이란의 동결 자산 총액은 약 1천억 달러에 육박하는 규모이며, 이번 협상이 성공적으로 마무리될 경우 이란 경제 회복에 큰 도움이 될 전망이다. 그러나 국제 제재와 복잡한 금융 구조, 그리고 미국과의 관계 개선 여부에 따라 최종 결과가 달라질 수 있다는 점도 전문가들은 우려하고 있다.

이번 협상은 이란이 국제 금융 시장에 재진입하고, 제재 완화라는 장기 목표를 달성하기 위한 중요한 첫걸음으로 평가받고 있다. 앞으로도 카타르와 이란, 그리고 미국 사이의 협상이 어떻게 전개될지 귀추가 주목된다





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이란 카타르 동결 자산 양해각서 국제 협상

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