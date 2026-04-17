이란, 레바논 휴전 조건으로 호르무즈 해협 완전 개방 선언… 트럼프, 감사 표명하며 봉쇄 유지 방침

이란이 레바논과의 휴전 유지를 조건으로 호르무즈 해협의 완전 개방을 선언했다. 이는 미국과의 휴전 조건 이행으로 해석되며, 도널드 트럼프 미국 대통령은 감사를 표하면서도 이란에 대한 해상 봉쇄는 지속될 것이라고 밝혔다.

이란이 레바논 과의 휴전이 유지되는 조건으로 호르무즈 해협 의 완전 개방을 선언하며 중동 정세에 새로운 국면을 예고하고 있다. 이스라엘의 레바논 공격 중단이 이란이 미국과 합의한 휴전 조건인 '해협 개방'의 실질적인 이행 시점으로 판단된 것으로 보인다.

압바스 아락치 이란 외무장관은 현지시간 17일 오후 자신의 소셜 미디어 X(구 트위터)를 통해 '레바논에서의 휴전 상황에 발맞춰, 남은 휴전 기간 동안 호르무즈 해협을 지나는 모든 상선의 항로는 완전히 개방된다고 선언되었다. (항로는) 이란이슬람공화국의 해운항만기구가 이미 공지한 조율된 경로를 따라야 한다'고 밝혔다.

이러한 조치는 이란이 레바논 휴전을 미국과의 휴전 조건의 일부로 간주해왔다는 입장을 반영한 것으로 해석된다. 지난 8일 미국과 이란 간의 휴전이 발효된 이후에도 이스라엘의 레바논에 대한 대규모 공격은 계속되었으며, 이란은 이를 휴전 합의 위반으로 규정하고 비판해왔다.

이란은 미국과의 휴전 협상에서 '호르무즈 해협 개방'을 수용하는 대신, 이란 영해에 인접한 좁은 항로만을 이용하고 이슬람혁명수비대의 협조를 받아야 한다는 조건을 제시하며 사실상 항행 재개를 유보해왔다. 그러나 레바논과 이스라엘 간의 휴전이 발효되면서, 이란은 당초 미국과 합의한 휴전 조건이 충족되었다고 판단하고 '호르무즈 해협 개방'에 적극적으로 나서는 모양새다.

앞서 레바논과 이스라엘 간의 열흘간의 휴전은 이스라엘과 레바논 시각으로 17일 0시, 한국 시각으로 17일 오전 6시부터 발효되었다. 짧은 휴전 기간 동안 양측 간의 합의 타결이 쉽지 않을 것이라는 전망이 나왔으며, 휴전 기간이 만료될 경우 이스라엘이 언제든 레바논을 재공격할 수 있는 상황이었다.

이란은 미국과의 휴전 합의 범위에 레바논이 포함된다는 입장을 견지해왔으며, 따라서 레바논 휴전의 보장과 호르무즈 해협 개방은 상호 연관된 문제로 간주해왔다. 만약 열흘의 휴전 기간 이후 레바논이 공격받는다면, 이는 이란과 미국 간의 휴전 합의를 위반하는 것으로 간주되어 이란이 호르무즈 해협을 다시 폐쇄할 명분을 제공하게 된다.

이란의 호르무즈 해협 완전 개방 선언에 대해 도널드 트럼프 미국 대통령은 감사를 표하면서도, 이란에 대한 해상 봉쇄는 지속될 것이라고 밝혔다. 아락치 장관의 X 게시글이 올라온 직후, 트럼프 대통령은 자신의 소셜 미디어인 트루스소셜을 통해 '감사하다!'는 짧은 메시지를 남겼다.

그는 이어 '호르무즈 해협은 완전히 개방되어 사업과 완전한 통행 준비가 되었지만, 우리의 이란과의 거래가 100% 완료되기 전까지 이란에 한해서는 해상 봉쇄는 전면 유지될 것'이라고 덧붙였다. 또한 트럼프 대통령은 '이스라엘은 더 이상 레바논을 폭격하지 않을 것이다. 그들이 그렇게 하는 것은 미국에 의해 금지되었다(PROHIBITED). 이제 그만!'이라고 강조하며, 이번 휴전 조치에 대한 미국의 입장을 분명히 했다.

이번 이란의 호르무즈 해협 완전 개방 선언은 중동 지역의 긴장 완화와 해운 안전에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다. 하지만 미국의 해상 봉쇄 유지 방침은 향후 이란과의 관계에 있어 변수가 될 수 있으며, 레바논과 이스라엘 간의 휴전이 장기적으로 유지될 수 있을지에 대한 전망도 여전히 불확실하다. 향후 이란의 추가적인 조치와 미국과의 관계 변화, 그리고 지역 내 긴장 완화를 위한 국제사회의 노력 여부가 주목된다.





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