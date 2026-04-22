이란, 미국과의 협상 결렬 이유를 ‘신뢰 부족’으로 지목…호르무즈 해협 봉쇄 속도

미국과 이란의 2차 종전 협상이 결렬된 배경과 이란의 입장을 상세히 분석하고, 호르무즈 해협 봉쇄 상황 및 향후 전망을 제시합니다.

미국과 이란의 2차 종전 협상이 결렬된 가장 큰 이유는 우라늄 농축과 호르무즈 해협 통제권을 둘러싼 입장차보다 서로에 대한 신뢰 부족 때문으로 분석된다. 이란은 과거 미국이 협상 중 두 차례나 신뢰를 깨뜨린 전력 때문에 도널드 트럼프 미국 대통령에 대한 불신이 깊다.

특히 트럼프 대통령의 예측 불가능한 언행과 압박 전술은 이란에게 통하지 않고 있다. 이란은 2차 협상 불참을 결정하기 직전까지도 백악관이 낙관적인 분위기를 유지했지만, 결국 트럼프 대통령의 모순된 언행과 진정성 없는 태도를 이유로 협상에 응하지 않았다. 이란 측은 트럼프 대통령이 휴전 연장을 ‘기습 공격을 위한 시간벌기’로 간주하며 평가절하했다. 전문가들은 장기적인 대치 상황이 지속될 경우 미국과 이란 모두에게 위험 부담이 가중될 것이라고 지적한다.

호르무즈 해협 봉쇄가 장기화될 경우 유가 급등을 초래할 수 있으며, 이란은 군사적 대응 가능성을 경고하고 있다. 실제로 이란은 호르무즈 해협에서 컨테이너선을 포함한 선박에 발포하는 등 무력 시위를 벌이고 있다. 이란 의회는 호르무즈 해협에 대한 통제권을 명시하고 적대국 선박의 통행을 막는 법안을 추진하고 있어, 호르무즈 해협 봉쇄가 제도화될 가능성도 제기된다. 이란은 미국의 진정성 부족을 협상 결렬의 주요 원인으로 지목하며, 과거 핵 합의에서 일방적으로 탈퇴하고 이란 지도자를 암살하려 했던 트럼프 대통령을 배신자로 여기고 있다.

미국 내부에서도 트럼프 대통령의 협상 방식에 대한 비판이 제기되고 있으며, 전쟁 장기화에 대한 우려도 나타나고 있다. 향후 몇 주 또는 몇 달 동안 이란과 미국은 긴장 고조와 협상을 반복하며 서로의 의지를 시험할 가능성이 크다. 하지만 양측의 불신이 깊어 돌파구를 찾기는 쉽지 않아 보이며, ‘치킨게임’ 양상으로 대치 국면이 지속될 것으로 예상된다. 이란은 호르무즈 해협 봉쇄를 통해 미국에 압박을 가하려는 의도를 분명히 하고 있으며, 미국 역시 해상 봉쇄를 지속하며 추후 협상을 시도하려는 절충안을 택할 것으로 보인다.

그러나 근본적인 신뢰 회복 없이는 협상 재개는 어려울 것으로 전망된다. 이란은 미국의 일관성 없는 행보와 모순된 메시지가 외교적 절차를 추진하려는 의지에 심각한 문제를 제기한다고 비판하며, 미국의 진정성에 대한 의문을 제기하고 있다. 이란은 또한 호르무즈 해협 통제권을 강화하기 위한 법적 근거를 마련하고 있으며, 이를 통해 해협을 통과하는 선박에 통행료를 부과하고 적대국 선박의 통행을 막을 수 있도록 할 계획이다. 이러한 움직임은 이란이 호르무즈 해협 봉쇄를 장기화할 가능성을 시사하며, 국제 사회의 우려를 증폭시키고 있다.

이란과 미국의 대립은 중동 지역의 불안정을 심화시키고 있으며, 국제 유가 및 해운 시장에도 큰 영향을 미치고 있다. 따라서 양측의 신중한 외교적 노력이 요구되는 상황이다





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