이란, 미국의 중동 종전 합의 임박 발표를 언론 플레이로 일축하며 강경 대응

미국이 중동 전쟁의 종전 합의가 가까워졌다고 발표했으나, 이란 정부와 주요 언론들은 이를 미국 정부의 정치적 목적을 위한 가짜 뉴스이자 언론 플레이라고 강력히 비판하며 깊은 불신을 드러냈습니다.

미국 정부가 최근 중동 지역의 긴장 완화와 종전 합의가 임박했다는 낙관적인 전망을 발표했으나, 이에 대해 이란 정부와 주요 언론들은 이를 전면 부정하며 단순한 여론 조작과 언론 플레이에 불과하다고 강력하게 비판하고 나섰습니다.

현재 호르무즈 해협 인근의 오만 무스카트에서 전해진 소식에 따르면, 마수드 페제시키안 이란 대통령은 최근 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령과 전화 통화를 통해 미국의 외교적 태도에 대한 깊은 우려와 불만을 표명했습니다. 페제시키안 대통령은 통화 과정에서 미국이 지나치게 과도한 요구를 지속하고 있으며, 위협적인 발언과 더불어 기존에 설정된 외교적 틀을 준수하지 않는 무책임한 태도를 보이고 있다고 지적했습니다. 그는 이러한 미국의 일방적인 태도가 외교적 해결책을 찾는 과정을 더욱 복잡하게 만들고 있으며, 실질적인 평화 협상을 방해하는 핵심적인 장애물이 되고 있다고 강조했습니다.

특히 페제시키안 대통령은 과거 이란이 미국과 두 차례에 걸쳐 진지하게 협상을 시도했음에도 불구하고, 협상이 진행되는 도중에 미국으로부터 군사 공격을 받았던 과거의 사례를 언급하며 극심한 불신을 드러냈습니다. 그는 이러한 미국의 행동을 등 뒤에서 칼을 꽂는 배신 행위로 규정하며, 미국이 제시하는 현재의 제안 역시 진정성이 결여되어 있을 가능성이 높다고 주장했습니다. 이란 외무부는 미국의 제안을 검토 중이라는 원론적인 입장을 밝히면서도, 추가적인 공식 입장을 내놓는 대신 국제 사법재판소의 판결문을 인용하는 방식으로 우회적인 비판을 가했습니다.

이란 외무부는 협상이란 결코 논쟁이나 일방적인 지시, 기만, 혹은 강압에 의해 이루어져서는 안 된다는 점을 명시하며, 현재 미국 정부와 일부 서방 언론들이 보도하고 있는 합의 임박설이 강압적인 분위기 속에서 만들어진 왜곡된 결과물이라는 점에 유감을 표명했습니다. 이는 미국이 외교적 수단보다는 압박과 위협을 통해 이란의 굴복을 이끌어내려 한다는 이란 측의 시각을 반영한 것입니다. 이와 더불어 이란의 반관영 매체인 ISNA는 미국 정부의 이번 발표를 전형적인 언론 플레이로 규정하며, 양국 간의 실질적인 평화 합의 가능성은 여전히 매우 희박하다고 분석했습니다.

ISNA는 오늘 자 칼럼을 통해 미국 정부가 현재 직면한 정치적, 경제적 압박과 내부적인 비판을 잠재우기 위해 가짜 뉴스를 활용하여 상황을 유리하게 조성하려는 시도를 하고 있다고 꼬집었습니다. 특히 해당 칼럼은 도널드 트럼프 대통령이 이란과 호르무즈 해협에서 추진하던 이른바 해방 작전을 중단한 직후에 이러한 미확인 뉴스들이 쏟아져 나왔다는 점에 주목하며, 스스로 말하고 스스로 웃으라는 이란 속담을 인용해 미국의 자작극 가능성을 강하게 비꼬았습니다. 강경파의 목소리를 대변하는 혁명수비대 계열의 타스님 통신 또한 소식통을 인용하여 미국이 제시한 협상안의 구체적인 내용을 비판했습니다.

타스님 통신은 미국 측의 제안 속에 이란이 절대 수용할 수 없는 독소 조항들이 다수 포함되어 있다고 밝혔으며, 특히 이란의 핵심 전략 자산인 농축 우라늄의 해외 반출 요구는 국가 안보와 주권을 침해하는 행위로, 결코 받아들일 수 없는 레드라인임을 분명히 했습니다. 이는 핵 합의를 둘러싼 양국의 입장 차이가 여전히 극명하며, 단순한 정치적 수사만으로는 해결될 수 없는 구조적인 갈등이 존재함을 보여줍니다. 반면 주변국들의 반응은 엇갈리고 있습니다. 파키스탄 외무부 대변인은 이란과 미국 간의 합의 가능성에 대해 낙관적인 전망을 내놓으며, 지역 안정을 위해 가능한 한 빨리 합의가 타결되기를 기대한다고 밝혔습니다.

하지만 정작 협상의 핵심 키를 쥐고 있는 트럼프 대통령은 이란과의 협상에 정해진 시한은 없다고 말했다가, 다시 합의 타결까지 일주일 정도의 시간이 소요될 것으로 예상한다는 상충되는 발언을 내놓으며 혼란을 가중시키고 있습니다. 결국 중동의 평화는 미국의 전략적 유연성과 이란의 신뢰 회복이라는 두 가지 난제가 해결되어야만 가능할 것으로 보이며, 현재의 팽팽한 긴장 상태는 당분간 지속될 전망입니다





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