이란, 가성비 '견착식 미사일'로 미군 F-15E 격추…저렴한 가격·위협적 성능 주목

이란이 휴대용 대공 미사일(MANPADS)을 사용하여 미군 F-15E 전투기를 격추시키면서, 견착식 미사일의 위협이 부각되고 있습니다. 저렴한 가격과 기동성을 바탕으로 첨단 전투기를 격추시키면서 '가성비' 무기로 주목받고 있으며, 비대칭 전력으로서의 중요성이 커지고 있습니다. 미국은 이란의 견착식 미사일 위협에 대한 효과적인 대응책 마련에 어려움을 겪고 있습니다.

미국 국방 및 행정 분야 싱크탱크인 랜드연구소의 2019년 보고서를 통해 휴대용 대공 미사일( MANPADS )의 획득과 사용에 대한 조명이 이루어졌습니다. 이 보고서에 나타난 견착식 대공 미사일 사진이 공개되며, 최근 이란이 미군의 F-15E 전투기를 격추시킨 사건을 통해 견착식 미사일 의 위협이 새롭게 부각되고 있습니다. 특히, 상대적으로 저렴한 가격과 기동의 용이성을 바탕으로 첨단 전투기를 격추시키면서 '가성비' 무기로서의 가치가 재조명되고 있습니다. 도널드 트럼프 전 미국 대통령은 이란의 F-15E 격추 사건에 대해 언급하며, 견착식 미사일 의 위협과 그 파급력에 대해 경고했습니다. 트럼프 대통령은 이란군의 이번 공격을 '운이 좋았다'고 표현하며, 견착식 미사일 의 위험성을 강조했습니다. 이 사건은 견착식 미사일 이 현대전에서 얼마나 중요한 위협이 될 수 있는지를 보여주는 사례로, 군사 전문가들의 주목을 받고 있습니다. \견착식 대공 미사일은 약 1.4m~1.

7m 길이의 소형 미사일로, 어깨에 메고 발사하는 방식으로 운용됩니다. 조준 및 전원 장치를 작동시킨 후, 미사일이 표적 항공기 엔진의 열을 감지하여 발사하는 방식입니다. 주로 저고도 항공기 공격에 특화되어 있으며, 5~6km 내외의 사거리를 갖습니다. 이착륙 과정의 항공기, 특히 헬기나 지상 작전 지원 전투기들은 저고도로 비행하는 경우가 많아 견착식 미사일에 더욱 취약합니다. 이러한 특성 때문에 견착식 미사일은 전력이 열세인 국가나 비정규전에서 비대칭 전력으로 활용되어 왔습니다. 1950~60년대에 처음 개발된 이후, 아프가니스탄 전쟁, 이라크 전쟁, 우크라이나 전쟁 등 다양한 분쟁에서 사용되었습니다. 훈련 기간이 짧고 조작이 간편하여 게릴라 세력에게도 유용한 무기로 평가받고 있습니다. 이란은 러시아제 '이글라'를 기반으로 자체 제작한 미사일을 사용해왔으며, 최근 러시아로부터 최신형 견착식 미사일인 '베르바'를 구매하는 등, 견착식 미사일 전력 강화에 힘쓰고 있습니다. 이란이 격추한 F-15E 전투기 한 대의 가격은 이란 견착식 미사일의 가격과 비교했을 때 2300배에 달하는 것으로 알려져, 견착식 미사일의 가성비가 더욱 부각되고 있습니다. \이란은 견착식 미사일 외에도 자폭 드론인 '샤헤드'를 활용하여 비대칭 전력을 구축하고 있습니다. 샤헤드 드론은 저렴한 가격으로 대량 생산되어 미국의 핵심 자산들을 공격하는 데 사용되고 있습니다. 이란 반관영 파르스 통신은 2만 달러짜리 샤헤드-136 드론이 6억~7억 달러에 달하는 미군의 공중조기경보통제기(AWACS)인 E-3 센트리를 공습했다고 보도했습니다. 미국의 군사 안보 전문 매체인 더내셔널인터레스트는 미국이 이란의 견착식 미사일 위협에 대한 마땅한 대응책을 갖고 있지 않다고 우려를 표명했습니다. 미국은 항공기에 섬광탄이나 적외선 교란 장비를 탑재하여 대응하고 있지만, 저고도에서 기습적으로 발사되는 견착식 미사일을 완전히 차단하는 데에는 한계가 있습니다. 말레이시아 군사 매체인 디펜스시큐리티아시아는 견착식 미사일이 ‘장대한 분노’ 작전의 새로운 취약성을 드러냈다고 평가하며, 현대전에서 견착식 미사일의 위협이 더욱 커지고 있음을 강조했습니다. 이처럼 견착식 미사일은 가격 경쟁력, 기동성, 운용의 용이성을 바탕으로 현대전에서 중요한 위협으로 부상하고 있으며, 이에 대한 효과적인 대응 방안 마련이 시급한 과제로 떠오르고 있습니다





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견착식 미사일 MANPADS F-15E 이란 비대칭 전력

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