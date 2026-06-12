이란, 미국과 '전쟁 종료 MOU 제네바 서명' 보도 공식 부인… 최종 조율은 계속

이란 정부는 미국과의 전쟁 종료 양해각서(MOU)를 오는 14일 스위스 제네바에서 서명할 것이라는 보도를 부인했다. 그러나 협정 타결 자체를 부인하지 않아 최종 조율이 진행 중임을 시사하고 있다.

이란의 아바스 아라그치 외교장관은 지난달 15일(현지시간) 인도에 있는 이란 대사관에서 열린 기자회견에 참석했다. 최근 미국과 이란이 전쟁 종료 협정에 임박했다는 평가들이 나오는 가운데, 이란은 14일(현지시간) 스위스 제네바 에서 양국이 전쟁 종결과 관련한 양해각서 (MOU)에 서명할 것이라는 보도를 공식 부인했다.

그러나 협정 자체에 대한 부인은 아니라 최종 단계에서 표현과 절차에 대한 최종 조율이 계속되고 있음을 시사한다. 이란 준공영 매체 파르스 통신은 12일(현지시간) 협상팀의 한 관계자를 인용해 "미국과 이란 간 협정이 일요일 제네바에서 서명될 것이라는 주장은 근거가 전혀 없다"고 전했다. 이는 서방 매체들이 제기한 '제네바 서명' 추측에 대한 공식 반박이다. 앞서 도널드 트럼프 미국 대통령은 미국과 이란이 전쟁 종료를 위한 최종 단계에 접어들었으며 "서류 작업만 남았다"고 말했다.

그는 이번 주말에 유럽에서 서명식이 열릴 수 있으며 JD 밴스 부통령이 대신 참석할 것이라고 덧붙였다. 이후 미국과 이란 매사들은 양국이 준비한 전쟁 종료 양해각서 초안의 내용을 잇따라 보도했다. 초안에는 휴전, 이란에 대한 제재 완화, 동결 자금 해제, 호르무즈 해협 재개방, 미군 철수 등이 포함된 것으로 알려졌다. 미국 정치 전문 매체 액시오스는 미국 공군 C-17 수송기 여러 대가 유럽으로 이동했으며 이는 미국-이란 서명식 관련 장비 이동과 관련 있을 수 있다고 전했다.

블룸버그 역시 미국과 이란이 14일께 제네바에서 양해각서 서명식을 검토 중이라고 보도했다. 그러나 이란 정부는 협정 타결 가능성은 인정하면서도 서명 일정이 최종 결정되었다는 보도와는 거리를 두고 있다. 이란 외무부는 "협정 텍스트 대부분이 정리되었지만 최종 결정 기관의 승인이 남았다"며 "서명 시기와 장소를 언급하기에는 아직 이르다"고 밝혔다. 이에 따라 파르스의 최신 보도는 전쟁 종료 협정 자체보다는 서명식의 날짜와 장소가 이미 정해졌다는 추측을 사전에 차단하려는 시도로 해석된다.

블룸버그는 '제네바 서명' 추측에 대해 "미국과 이란 간 협의가 예상보다 더디게 진행되고 있으며 이란 측이 서명식에 참석할지 여부도 아직 결정되지 않았다"고 전했다





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미국 이란 전쟁 종료 양해각서 제네바 서명 협상 트럼프 아라그치 제재

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