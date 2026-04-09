이란, 레바논 공격 및 핵 문제로 휴전 협상 거부…미국과의 갈등 심화

이란 국회의장이 레바논 공격과 미국의 약속 위반을 이유로 휴전 협상에 대한 부정적 입장을 표명하며, 미국과의 갈등이 심화되고 있습니다. 이스라엘의 헤즈볼라 공격과 쿠웨이트, 이란의 상호 공격 주장 등 중동 지역의 불안정성이 증폭되고 있으며, 국제 사회의 평화 노력에도 불구하고 상황은 악화될 조짐을 보이고 있습니다.

2024년 레바논 베이루트에서 열린 회의에 참석한 모하메드 바게르 갈리바프 이란 국회의장은 휴전 협상과 관련하여 강경한 입장을 밝혔다. 그는 레바논 과 이란에 대한 공격을 언급하며, 이러한 상황에서 양자 간 휴전이나 협상은 비합리적이라고 주장했다. 갈리바프 의장은 엑스(X)를 통해 발표한 성명에서 미국에 대한 깊은 불신을 드러내며, 과거 약속 위반 사례를 언급했다. 그는 이란 이슬람 공화국의 10개 항 제안을 협상의 기반으로 삼았지만, 세 가지 핵심 조항이 위반되었다고 지적했다. 구체적으로 레바논 에서의 휴전에 관한 10개 항 제안 불이행, 이란 영공 침입, 이란의 핵 농축 권리 부정을 문제 삼았다. 갈리바프 의장은 “협상을 위한 실행 가능한 기반” 자체가 협상 시작 전에 위반되었다며, 현재 상황에서는 휴전이나 협상이 무의미하다고 강조했다. 이란 국영 통신은 갈리바프 의장이 파키스탄에서 열릴 미국과의 협상에서 이란 협상단을 이끌 것이라고 보도했다.

이란 혁명수비대와 테헤란 시장도 휴전에 대한 강경한 입장을 밝히며, 보복을 시사했다. \이에 대해 제이디 밴스 미국 부통령은 갈리바프 의장의 성명이 이해하기 어렵다며, 레바논이 휴전 협정에 포함되지 않는다고 반박했다. 그는 이스라엘과 미국 모두 레바논이 휴전의 일부가 될 것이라고 언급한 적이 없다고 밝혔다. 한편, 이스라엘은 레바논 친이란 민병대 헤즈볼라를 상대로 대규모 공격을 감행했으며, 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리 역시 헤즈볼라가 임시 휴전에 포함되지 않는다고 못 박았다. 이스라엘의 공격으로 레바논에서 많은 피해가 발생했으며, 건물 붕괴로 인한 인명 피해도 발생했다. 휴전 협상을 중재한 샤리프 파키스탄 총리는 휴전 합의를 발표했지만, 이란과 미국 간의 입장 차이가 드러나면서 혼란이 빚어졌다. 그는 이란과 미국이 레바논을 포함한 중동 지역 전체에서 즉각적인 휴전에 합의했다고 밝혔으나, 양측의 상반된 입장이 충돌하면서 휴전의 효력에 대한 의문이 제기되었다. 또한, 쿠웨이트 국방부와 이란은 서로 자국의 시설이 공격을 받았다고 발표하며, 분쟁 지역에서의 긴장이 고조되고 있음을 시사했다.\이번 사태는 중동 지역의 불안정한 정세를 다시 한번 드러내고 있다. 휴전 합의에도 불구하고, 각국의 상반된 입장과 군사적 긴장은 평화 정착에 대한 불확실성을 높이고 있다. 특히, 레바논을 둘러싼 이스라엘과 헤즈볼라 간의 갈등, 이란과 미국의 대립은 중동 전체의 안정을 위협하는 요인으로 작용하고 있다. 이러한 상황에서 국제 사회는 모든 당사국에게 2주간의 휴전을 준수하고 자제를 촉구하며, 평화 프로세스를 훼손하는 행위를 중단할 것을 강력히 요청했다. 그러나 각국의 입장 차이와 지속적인 공격은 평화 회담의 전망을 어둡게 하고 있다. 이란은 미국의 약속 불이행을 비난하며 협상에 대한 불신을 드러냈고, 이스라엘은 헤즈볼라를 휴전 대상에서 제외하면서 군사적 행동을 지속할 의지를 보였다. 이러한 상황은 중동 지역의 불안정성을 더욱 심화시키고, 국제 사회의 노력이 무산될 위험을 높이고 있다. 앞으로 이 지역의 긴장을 완화하고 평화를 정착시키기 위해서는 관련 국가들의 적극적인 대화와 상호 이해를 위한 노력이 절실하다





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