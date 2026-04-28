이란, 미국과의 종전 협상 재개 검토…러시아 중재 역할 기대

아바스 아라그치 이란 외무장관이 러시아를 방문해 미국과의 종전 협상 재개를 검토하겠다고 밝혔습니다. 이란은 호르무즈 해협 개방과 핵 문제 논의를 두 단계로 나누는 제안을 미국에 내놓았으며, 백악관은 이 제안을 논의 중입니다. 러시아의 푸틴 대통령은 이란의 협상 재개 요청에 대해 모든 노력을 기울여 지원하겠다는 입장을 밝혔습니다.

아바스 아라그치 이란 외무장관이 러시아 를 방문 중인 가운데 미국과의 종전 협상 재개 여부를 검토하고 있다고 밝혔습니다. 이 발언은 이란 측이 전쟁 종식을 위한 2차 회담에 나설 가능성을 시사한 것으로 해석됩니다.

이란은 최근 파키스탄과 오만을 방문한 후 러시아로 이동해 푸틴 대통령과 회담을 진행했는데요. 푸틴 대통령은 이란의 협상 재개 요청에 대해 모든 노력을 기울여 지원하겠다는 입장을 밝혔습니다. 아라그치 장관은 회담 후 미국과의 협상 재개를 검토하겠다는 의사를 표명하며 2차 협상의 가능성을 열어두었습니다. 이란은 러시아를 중재자로 활용해 협상 보증 역할을 기대하는 것으로 보입니다.

푸틴 대통령은 트럼프 대통령과 협상 관련 논의를 할 가능성이 있는데요. 직접 회담보다는 전화 협의가 더 현실적인 방법으로 예상됩니다. 지난 3월 푸틴 대통령은 트럼프 대통령에게 이란의 농축 우라늄 이동을 제안했지만 거절당한 바 있습니다. 그러나 이번에는 이란의 진심어린 협상 의지에 대한 논의가 이루어질 수 있을 것으로 보입니다.

이란은 호르무즈 해협 개방과 핵 문제 논의를 두 단계로 나누는 제안을 미국에 내놓았습니다. 백악관은 이 제안을 논의 중이라고 밝혔는데요. 트럼프 대통령은 핵 문제가 해결되지 않으면 협상에 나설 이유가 없다고 판단할 것으로 예상됩니다. 그러나 백악관 내에서는 2단계 협상 가능성도 검토 중인 것으로 알려졌습니다.

이란의 제안은 경제적·에너지적 측면에서 유리한지, 아니면 호르무즈 해협 개방만 목표로 하는지 등에 대한 종합적 검토가 필요할 것입니다. 이란 내부에서도 협상파와 강경파 간의 갈등이 지속되고 있습니다. 최근 이란 외무부 장관이 파키스탄과 오만을 방문한 후 2단계 협상 제안을 발표한 것은 이란 내부의 고민을 반영한 것으로 보입니다. 트럼프 대통령은 이 제안을 흥미로운 제안으로 평가하며 검토할 의사를 표명했습니다.

뉴욕증시는 혼조세로 마감했지만 나스닥과 S&P 500 지수는 사상 최대치를 경신했습니다. AI 수요 확대 기대감과 빅테크 기업들의 실적 발표가 증시 상승을 이끌었습니다. 국제유가는 여전히 높은 수준을 유지하고 있는데요. 골드만삭스는 7월까지 전쟁이 이어지면 유가가 배럴당 120달러까지 오를 수 있다고 전망했습니다.

고유가 지속은 인플레이션 우려와 소비 위축, 경기 하방 리스크로 이어질 수 있습니다. 미 경제신뢰지수는 최근 급락했는데요. 갤럽의 조사에 따르면 코로나 이후 기준선을 하회하는 상황이 지속되고 있습니다. 소비자들은 물가 상승과 휘발유 가격 상승을 체감하며 경기 전망에 비관적입니다





YTN24 / 🏆 2. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

이란 미국 종전 협상 러시아 호르무즈 해협

United States Latest News, United States Headlines