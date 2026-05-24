이란, 미·이란 간 종전 위한 MOU 체결 막바지 단계에 이르렀다

이란 수도 테헤란 시내 모습(뉴욕=연합뉴스) 이지헌 특파원=미·이란 간 종전을 위한 양해각서( MOU ) 체결이 막바지 단계에 이르고 있는 가운데 이스라엘과 걸프 지역 아랍국가들은 종전후 이란이 더욱 대담해지며 지역 안보를 위협할 가능성에 우려하고 있다고 미 월스트리트저널(WSJ)이 24일(현지시간) 보도했다.
이란 정권이 가장 취약해진 시점에서 이뤄지는 이번 합의가 이란 핵 문제라는 이스라엘의 실존적 위협을 제거하지는 못하면서 오히려 이란에 대한 경제·군사적 압박을 완화해주는 형태로 끝날 수 있다는 것이다. 걸프 지역 주요 산유국들은 이번 합의로 에너지 시설에 대한 추가 공격을 막고 석유 수출이 재개되기를 희망하면서도 향후 이란이 호르무즈 해협 항행을 지배적으로 관리하고 나아가 인접국과 분쟁 발생 시 군사적 위협을 다시 협상 카드로 활용할 수 있다는 점을 우려하고 있다.
시장 참가자들과 분석가들도 군사충돌 재개 가능성이 줄어든 점을 호재로 받아들이면서도 호르무즈 해협 통항이 얼마나 빠르게 복구될지, 또한 이번 합의가 오히려 걸프 지역을 잠재적인 미래 분쟁에 더 취약하게 만드는 것이 아닌지 등에 주목하고 있다. 에너지 리서치업체 커머더티 콘텍스트의 로리 존스턴 창업자는 합의 진행에 대해"돌파구처럼 보이지만, 이런 합의 시도는 과거에도 있었고 세부 조항 해석을 놓고 항상 무너졌다"라고 말했다. 영국 싱크탱크 왕립합동군사연구소(RUSI)의 H.A.
헬리어 선임연구원은"이란은 이전에는 없던 지렛대를 쥐고 전후 체제에 들어서게 됐다"며"호르무즈 해협이 공식적인 협상 카드로 인정받았기 때문"이라고 말했다. 앞서 도널드 트럼프 미 대통령은 전날 자신의 소셜미디어 트루스소셜에서 최종적으로 세부 사안에 관한 조율이 이뤄지고 있으며, 합의에 따라 호르무즈 해협도 개방될 것이라고 밝혔다. 마코 루비오 미 국무장관도 이날 인도 수도 뉴델리 방문 중 취재진과 만나 미·이란 간 협상 진행 상황에 대해"아마도 앞으로 몇 시간 안에 전 세계가 좋은 소식을 접할 가능성이 있다고 생각한다"고 말했다.
양국은 호르무즈 해협 봉쇄를 일단 완화한 뒤 연장된 휴전 기간에 이란의 핵 문제를 의제로 올려 세부 협상을 본격화할 전망이다
미-이란 MOU 핵심은 ‘60일 휴전’…핵·호르무즈 이견 여전미국과 이란이 체결에 근접한 양해각서(MOU)의 뼈대는 60일간의 휴전 연장과 호르무즈해협 재개방인 것으로 알려졌다. 동시에 미국은 이란 항구 봉쇄를 해제해 이란의 석유 수출을 일부 허용하는 방안을 논의 중이다. 다만 이란 핵 프로그램과 고농축 우라늄 비축분 처리 문제
이란 전쟁, 80일 만에 출구 찾나…트럼프 “합의 막바지”도널드 트럼프 미국 대통령이 23일(현지시각) 이란과의 평화 합의가 “곧 발표될 것”이라고 밝히면서 미국·이스라엘-이란 전쟁이 발발 80여일 만에 출구를 찾을 가능성이 커지고 있다. 양쪽은 60일 휴전과 호르무즈해협 재개방을 뼈대로 한 양해각서(MOU) 체결에 다가간
美·이란 MOU 체결되더라도 60일간 핵협상에 '평행선' 예고(서울=연합뉴스) 임화섭 기자=미국과 이란이 휴전을 60일간 연장하고 그 기간에 핵협상을 하자는 양해각서(MOU) 체결에 근접한 것으로 알려...
이란, '핵문제·호르무즈' 美 언론 보도와 이견(서울=연합뉴스) 강훈상 기자=미국과 이란이 종전을 위한 양해각서(MOU) 체결에 근접했다는 보도가 양측에서 모두 나오지만 핵심 쟁점인 이란...
이란 대통령 “국가 존엄 걸린 문제엔 타협 않을 것”미국과 이란 간 종전 협상이 급물살을 타고 있다는 도널드 트럼프 미국 대통령의 발표에 이어 이란에서도 이를 뒷받침하는 보도가 나왔다. 다만 호르무즈 해협 개방과 통제권, 핵 협상 등을 둘러싸고 미국과 다른 목소리가 나오고 있어 최종 합의까지 난항이 예상된다. 이란 준관영 타스님통신은 24일(현지시간) 양국 간 잠재적 양해각서(MOU) 초안에 모든 전선...
“호르무즈 개방, 60일 휴전연장”24일 악시오스 등은 '미국과 이란이 60일간 휴전을 연장하는 양해각서(MOU) 형태의 합의안에 서명하는 것이 임박했다'며 '여기엔 이 기간 호르무즈해협 재개방과 이란 원유 수출 재개가 이뤄지고, 핵 프로그램 등 핵 문제를 협상해 나간다는 내용이 담겼다'고 보도했다. 악시오스 보도에 따르면 MOU 초안에는 양측이 일단 휴전 연장에 합의한 후 이란이 먼저 해협을 개방하고 기뢰 제거에 협조하면 미국이 이란에 대한 해상 봉쇄를 풀고 석유 판매 금지 등 제재를 해제하는 내용이 담겼다.
