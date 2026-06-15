이란과 미국, 스위스에서 종전협정 양해각서 최종 합의

이란 최고국가안보회의가 미국과의 종전협정 양해각서 최종 합의에 도달하고 스위스에서 서명식을 개최한다는 내용과 전쟁 종식 및 해상 봉쇄 해제 계획을 발표했다.

지난 2월 23일 현지시간 스위스 제네바에서 열린 유엔 군축 회의 연례 고위급 토론에서 이란 외교부 차관 카젬 가리바바디가 발언했다. 이란 최고국가안보회의는 14일 현지시간 발표한 성명에서 합의된 내용에 따라 레바논을 포함한 모든 전선에서의 전쟁과 군사 작전은 일요일 밤을 기점으로 즉시 그리고 영구적으로 종료될 것이며 이란에 대한 해상 봉쇄도 즉시 완전히 해제될 것이라고 밝혔다.

이란 반관영 통신은 성명에서 최고국가안보회의가 수개월에 걸친 어렵고 집중적인 협상 끝에 최고국가안보회의 결의에 따라 14일 저녁 이란과 미국 간의 종전협상 양해각서 최종 합의에 도달했다고 보도했다. 최고국가안보회의는 본 양해각서 서명식이 19일 공식 개최될 것이라고 알렸으며 최종 합의를 위한 협상은 상대방이 양해각서에 따른 의무를 이행할 때까지 연기될 것이라고 강조했다. 또한 파키스탄과 카타르 정부의 노력에 감사를 표했다. 가리바바디 차관은 이날 종전협상 양해각서 초안이 최종 확정됐으며 공식 서명식은 19일 스위스에서 열릴 예정이라고 전했다.

그는 오늘 밤부터 이란에 대한 미국의 해상 봉쇄 해제 절차가 시작될 것이며 레바논을 포함한 여러 전선에서의 전쟁과 군사 작전의 즉각적이고 영구적인 종료 또한 오늘 밤 발표될 것이라고 밝혔다. 이어 이번 양해각서는 단순한 외교의 산물이 아니라 이란 이슬람공화국의 군사적 성과, 순교자들의 피, 국민의 굳건한 의지, 군대에 대한 지지, 혁명 최고 지도자의 조치, 그리고 관계자들의 노력이 결합된 결과라고 강조했다. 그는 미국과 이스라엘이 목표 달성에 실패했으며 적군은 모든 목표를 달성하지 못했고 이란 이슬람공화국은 이번 전쟁에서 중요한 성과를 거두었다고 주장했다.

또한 이 양해각서는 적을 신뢰한다는 의미가 아니며 불신의 원칙을 고려하여 작성됐으며 이란은 미국의 약속 이행을 면밀히 감시할 것이라고 덧붙였다. 이란은 공식 서명 후 합의안 전문을 공개하겠다고 전했다. 이번 합의는 중동 지역의 긴장을 완화하고 국제사회가 평화와 안보를 재조정하는 데 중요한 전환점이 될 것으로 기대된다. 지속적인 감시와 협력이 필요하며 향후에도 관련 당사자들의 신뢰 구축 노력이 이어져야 할 것이다





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중동 군축 외교 이란-미국 협상 유엔

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