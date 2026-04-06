이란 호르무즈 해협 봉쇄 여파, 페르시아만 선박 2000척·선원 2만 명 한 달 넘게 고립…생존 위협

이란의 호르무즈 해협 봉쇄로 인해 페르시아만 일대에서 2000여 척의 선박과 2만여 명의 선원이 한 달 넘게 고립된 상황이 발생했다. 식량과 식수 부족, 의료 지원 지연 등 심각한 생존 위협에 직면한 선원들의 고통이 커지고 있으며, 글로벌 공급망에도 심각한 영향을 미치고 있다. 국제 사회는 인도적 지원과 안전 항로 구축을 위한 노력을 기울이고 있으나, 교전 상황으로 인해 어려움을 겪고 있다.

지난 7일 이란이 호르무즈 해협 을 봉쇄한 여파로 페르시아만 일대에 2000여 척의 선박과 2만여 명의 선원이 한 달 넘게 고립된 심각한 상황이 벌어지고 있다. 월스트리트저널(WSJ) 보도에 따르면, 유엔 산하 국제해사기구는 지난 2월 말 미국·이스라엘의 이란 공습 이후 호르무즈 해협 을 통과한 선박이 200척이 채 되지 않는 것으로 파악하고 있으며, 이는 제2차 세계대전 이후 최대 규모의 해상 고립 사태로 평가된다. 장기 표류로 신선 식량과 식수가 부족해진 선원들은 SNS와 VHF 무전을 통해 생존 요령을 공유하며, 에어컨 응축수를 생활용수로 사용하고 낚시로 끼니를 해결하는 등 생존을 위한 처절한 노력을 이어가고 있다. 또한, 주요 보급 거점인 아랍에미리트(UAE) 푸자이라 항이 반복적인 공격을 받으면서 공급망이 붕괴되고, 선원 교대를 위한 항공편 부족과 비용 상승으로 인력 교체 또한 지연되는 등 어려움이 가중되고 있다.\ 페르시아만 일대에서의 고립은 인명 피해로도 이어졌다.

유조선 ‘ASP 아바나’호에서 선장이 심장마비로 사망했지만, 전쟁 상황으로 인해 적절한 의료 지원을 받지 못했다. 국제운수노동자연맹(ITF)은 분쟁 이후 해협 인근 선원들로부터 약 1000건의 지원 요청을 접수했으며, 이 중 일부는 식량 부족을 호소하고, 약 200명은 귀국 지원을 요청했다. 문의의 절반 이상은 임금 및 계약 문제와 관련된 것으로 나타났다. 이러한 어려운 상황 속에서도 일부 선원 파견업체는 평시의 두 배 수준의 급여를 제시하며, 호르무즈 해협 항해 선장의 경우 월 2만6000달러 이상을 받는 사례도 있는 것으로 전해진다. 그러나 이러한 높은 급여는 위험 수당의 성격이 강하며, 선원들의 안전을 보장하는 것은 아니다. ITF 측은 선원들을 위험에 노출시키는 상황을 강력히 비판하고, 국제 사회의 적극적인 지원과 안전 대책 마련을 촉구하고 있다. 현재 국제 사회는 페르시아만 일대에 안전 항로 구축을 통해 선박과 선원을 대피시키는 방안을 모색하고 있지만, 교전이 계속되는 한 실현 가능성은 낮은 상황이다.\이번 사태는 해상 물류를 넘어 글로벌 공급망에도 심각한 영향을 미치고 있다. 유엔은 코로나19 이후 가장 심각한 공급망 교란으로 평가하며, 운송 비용 상승과 항로 우회로 인해 구호 식량과 의약품 전달이 지연되고 있다. 일부 물자는 수주째 발이 묶여 있으며, 세계식량계획은 분쟁이 장기화될 경우 기존 3억2000만 명의 기아 인구 외에 추가로 4500만 명이 극심한 식량난에 직면할 수 있다고 경고했다. 국제구조위원회와 유엔아동기금 등 구호 단체들 역시 물류 차질로 식량과 의약품 공급에 어려움을 겪고 있다고 밝히며, 국제 사회의 신속하고 효과적인 개입을 촉구하고 있다. 이번 사태는 단순히 해상에서의 고립을 넘어, 글로벌 인도주의적 위기를 심화시키고 있으며, 국제 사회의 긴급한 대응이 절실히 요구되는 상황이다





joongangilbo / 🏆 11. in KR 이 소식을 빠르게 읽을 수 있도록 요약했습니다. 뉴스에 관심이 있으시면 여기에서 전문을 읽으실 수 있습니다. 더 많은 것을 읽으십시오:

호르무즈 해협 페르시아만 선박 고립 선원 글로벌 공급망

대한민국 최근 뉴스, 대한민국 헤드 라인

Similar News:다른 뉴스 소스에서 수집한 이와 유사한 뉴스 기사를 읽을 수도 있습니다.

'6세 유튜버 보람이, 95억대 청담동 5층 빌딩 매입'보람패밀리가 매입한 건물은 전체를 임대할 경우 보증금 3억원에 월세 2000만원 정도를 받을 수 있는 것으로 알려졌습니다.

더 많은 것을 읽으십시오 »

사망선고 받은 700살 빙하... 추모식까지 열렸다2000년 당시 아이슬란드에는 300개가 넘는 빙하가 있었지만 2017년까지 작은 빙하를 중심으로 56개가 녹아 사라졌다.

더 많은 것을 읽으십시오 »

'아들 원정출산·이중국적 논란'에 입 연 나경원나 원내대표는 '떳떳하면 문 대통령, 조국 장관, 황교안 대표 자녀 모두 특검하자'라고 말했습니다.

더 많은 것을 읽으십시오 »

2000원 주려다 ‘2000억 상당 비트코인’ 준 빗썸···아직 110억원 회수 못했다국내 가상자산 거래소 빗썸에서 이벤트 당첨금을 지급하다 비트코인 2000개 등을 지급하는 초유의 사고가 발생했다. 지급 당시 비트코인 1개...

더 많은 것을 읽으십시오 »

“5만원 주유했는데 겨우?”…휘발유값 또 올라 서울 평균 ‘1987.2원’출근길 주유소 앞에서 브레이크를 밟은 직장인 김모(34) 씨는 휘발유값이 적힌 알림판을 한참 바라봤다. 리터(L)당 1987원. 어느새 리터당 2000원 턱밑까지 치솟은 것이다. 김씨는 한숨을 내쉬며 주유기를 들었다. 평소처럼 5만원을 넣었는데도 연료 게이지가 좀처럼 올라가지 않는 기분이다. 김씨는 “회사 동료들 사이에서도 기름값 얘기가 빠지지 않는다”며

더 많은 것을 읽으십시오 »

국내 1000대 상장사 매출 첫 2000조 돌파…삼성전자 24년 연속 1위작년 매출 1조 클럽 255개 기업 매출 10조 클럽 40개社 1996년 이후 최다 기록

더 많은 것을 읽으십시오 »