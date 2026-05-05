이란 호르무즈해협 통제, 세계 경제 불확실성 심화…이재우 전 IMF 부국장 인터뷰

이재우 전 IMF 부국장은 이란의 호르무즈해협 통제와 중동 불안이 세계 경제에 심각한 불확실성을 초래할 수 있다고 경고했다. 그는 원유 공급망 충격과 전쟁 당사국의 변화로 인해 과거 오일쇼크와는 다른 양상의 경제적 어려움이 예상된다고 분석했다. 또한, 국제 경제 질서의 변화와 환율 정책에 대한 조언을 제시했다.

경제전문가 이재우 전 IMF 부국장은 최근 매일경제와의 인터뷰에서 이란의 호르무즈해협 통제와 중동 불안이 세계 경제 의 불확실성을 가중시키고 있다고 지적했다. 그는 원유 공급 안정성, 중동 정세, 초강대국의 무력 사용에 대한 불확실성이 전쟁 전보다 높아졌으며, 전쟁 종료 후에도 공급망 문제로 인한 원유 비축 수요 증가가 유가 상승 요인이 될 것이라고 전망했다.

특히 이번 미국·이란 전쟁의 유가 충격은 1973년 오일쇼크 당시보다 더 큰 영향을 미칠 수 있다고 분석했다. 과거 오일쇼크 때는 산유국들이 주변국을 도왔지만, 현재는 전쟁 당사국이기 때문에 경제적 지원이 어려울 것이라는 점을 강조했다. 이 전 부국장은 석유 가격 상승으로 인해 과거에는 석유 수입국만 피해를 입었지만, 현재는 모두가 피해를 입는 상황이라고 진단하며, 경제적 영향이 과거보다 더 나쁠 소지가 있다고 덧붙였다. 세계 경제의 질서가 흔들리고 있다는 점도 불안 요인으로 작용하고 있다고 지적하며, 이번 전쟁은 기존 국제 경제 질서의 변화에 기름을 부은 격이라고 말했다.

또한, 달러화 약세에도 불구하고 한국 원화와 일본 엔화가 약세를 지속하는 상황에 대해 정책당국이 환율을 있는 그대로 받아들이면서 정책을 프레임하는 것이 맞다고 조언했다. 그는 매그니피센트7의 상승과 엔비디아의 시가총액 증가를 언급하며, 투자자들이 미국 시장에 진입하는 것이 당연하다고 짚었다. 무역수지와 환율의 연관성은 과거의 이야기이며, 정책금리가 움직여도 주요 변화 요인이 되기는 어렵다고 설명했다. 한국은행의 낮은 기준금리가 원화 약세의 요인이라는 시각에 대해서는 영향력을 과대평가하는 것이라고 진단했다.

미국 경제가 스태그플레이션 위기에 있다는 지적은 부정하며, 고용지표가 강하고 미국 경제가 불황으로 갈 요인이 보이지 않는다고 설명했다. 이 전 부국장은 IMF 구제금융 이후 한국의 성장 궤적을 지켜본 최고의 경제 전문가 중 한 명으로, 한국이 선진국 대열에 합류한 모습을 보면서 은퇴하게 된 것에 대한 감회를 새롭게 느낀다고 밝혔다





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