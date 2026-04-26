이란 협상단 파키스탄 철수, 미국 대표단 출국 취소… 중동 긴장 고조

미국과 이란 간 종전 협상이 무산되면서 중동 지역의 불안정성이 커지고 있습니다. 트럼프 대통령은 이란 내부 혼란을 언급하며 협상 취소 결정을 밝혔고, 협상 재개 가능성은 열어두었습니다.

미국과 이란 간의 잠재적 종전 협상이 또다시 난항을 겪으며 중동 지역의 긴장이 고조되고 있다. 양국 협상단이 파키스탄에서 예정되었던 회담 일정을 전격 취소하면서, 협상 재개의 전망은 더욱 불투명해졌다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 소셜 미디어를 통해 이번 협상 취소 결정을 직접 발표하며, 이란 내부의 혼란과 미국의 협상 우위를 강조했다. 트럼프 대통령은 이란 지도부 내의 권력 투쟁과 불확실성을 지적하며, 협상에 필요한 시간 낭비를 피하기 위해 대표단의 파키스탄 방문을 취소했다고 밝혔다. 또한, ‘모든 카드는 우리에게 있다’는 발언을 통해 협상에서 유리한 고지를 점하고 있음을 시사하며, 이란 측에 대화 의지를 촉구했다. 그러나 동시에 전화 통화 등 비대면 방식의 협상 가능성을 열어두어 완전한 협상 결렬은 아니라는 점을 강조했다.

이번 협상 무산의 배경에는 양측의 입장 차이가 깊게 자리 잡고 있다. 미국은 이란과의 직접적인 대면 협상을 통해 실질적인 진전을 이루고자 했지만, 이란은 여전히 미국과의 직접 협상에 소극적인 태도를 보이고 있다. 이란 협상단은 파키스탄 방문 기간 동안 파키스탄 정부 관계자들을 만나 종전 관련 입장을 전달했지만, 뚜렷한 성과를 거두지 못하고 귀국했다. 이란 측은 미국과의 직접 협상보다는 중재국을 통한 간접적인 협상을 선호하는 것으로 보인다.

앞서 진행되었던 1차 종전 협상 역시 합의에 이르지 못했으며, 이번 2차 협상마저 무산되면서 협상 동력은 크게 약화되었다. 이러한 상황은 중동 지역의 불안정성을 심화시키고, 추가적인 갈등 발생 가능성을 높이는 요인으로 작용할 수 있다. 특히, 이란 핵 합의(JCPOA) 복원 협상이 교착 상태에 빠져 있는 상황에서, 미·이란 관계의 악화는 더욱 우려스러운 상황이다. 협상 무산 이후에도 양측은 완전히 협상 창구를 닫지는 않은 것으로 보인다.

트럼프 대통령이 비대면 대화 가능성을 언급한 것은 협상 여지를 남겨두는 것으로 해석될 수 있다. 또한, 이란 언론은 이란 협상단이 오만 방문을 마친 후 러시아를 거쳐 파키스탄을 재방문할 가능성을 보도하기도 했다. 이는 이란 측이 여전히 협상에 대한 의지를 가지고 있으며, 간접적인 방식으로라도 협상 테이블에 복귀할 의향이 있음을 시사한다. 그러나 협상 재개를 위해서는 양측의 입장 차이를 좁히고, 상호 신뢰를 구축하는 것이 필수적이다.

현재로서는 양측의 입장차가 워낙 커서 협상 재개가 쉽지 않을 것이라는 전망이 우세하다. 앞으로 미·이란 관계가 어떻게 전개될지는 국제 사회의 주요 관심사이며, 중동 지역의 평화와 안정을 위해 양측의 신중한 접근이 요구된다. 특히, 이란의 핵 개발 문제와 주변국과의 갈등 등 복잡한 요인들이 얽혀 있어, 협상 과정은 더욱 어려울 것으로 예상된다





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