이란 혁명수비대, 바레인 내 미국 조기 경보 레이더 공격 주장

이란 혁명수비대(IRGC)가 바레인에 있는 미국 조기 경보 레이더를 타격했다고 주장했다. 미 중부사령부는 IRGC가 발사한 드론 2기가 모두 격추됐다고 밝혔으며, 호르무즈 해협을 둘러싼 긴장이 고조되고 있다.

이란 이슬람혁명수비대(IRGC)는 13일(현지시간) 텔레그램에 게시한 성명에서 자국군이 바레인에 있는 미국의 조기 경보 레이더를 타격해 파괴했다고 밝혔다. 이란 국영 방송사가 전한 이 성명은 로이터 통신과 AFP 통신을 통해 국제사회에 알려졌다.

로이터 통신은 IRGC가 9월 초 이후 걸프 국가 내 미국 군사 시설을 공격했다고 주장한 첫 사례라고 짚었다. 중동 군사 작전을 관할하는 미 중부사령부는 이 주장에 대해 소셜미디어 엑스(X)를 통해 별도의 입장을 내놓았다.

Also read “전 세계 공해서 이란 선박 나포할 것”…미국, 해상 봉쇄 전면 확대

혁명수비대가 밝힌 레이더 타격과 보복 명분

IRGC는 항공우주군 전투기들이 몇 시간 전 바레인의 미국 조기 경보 레이더를 타격했다고 설명했다. 이번 타격은 이란 남부 항구도시 시릭의 통신탑을 겨냥한 '적의 공중 공격'에 대한 보복 조치라는 것이 IRGC의 설명이다.

앞서 이란 국영 통신사 IRNA는 12일 밤 이란 남부 시릭이 '적'의 공격을 받았다고 보도했다. 다만 IRNA는 구체적인 공격 내용은 언급하지 않았다.

Advertisement

IRGC는 성명에서 조기 경보 레이더 공격이 적에게 호르무즈 해협에서의 공중 도발과 석유 밀수를 중단하라는 엄중한 경고라고 규정했다. 성명은 이란 국영 방송사를 통해 공개됐으며, 전체 내용은 텔레그램 게시물을 기준으로 전해졌다.

미 중부사령부의 드론 격추 발표와 엇갈린 주장

미 중부사령부는 IRGC가 바레인 내 미국 조기 경보 레이더 공격을 주장했다고 밝혔다. 중부사령부는 IRGC가 바레인을 향해 단방향 공격 드론 2기를 발사했으나 두 기 모두 미군에 의해 격추됐다고 발표했다.

IRGC는 레이더를 파괴했다고 주장했지만, 중부사령부의 발표에는 레이더 피해 여부에 대한 내용이 포함되지 않았다. 양측이 제시한 공격의 결과가 서로 다르게 전해지고 있는 셈이다.

중부사령부는 지난달 주요 에너지 무역로인 호르무즈 해협을 통해 올여름 이후 걸프 국가들이 15억 배럴의 석유를 수출할 수 있도록 지원했다고 밝혔다. 해협의 원활한 통항이 걸프 지역 석유 수출에 직결된다는 점을 강조한 발표다.

Advertisement

이란은 미국이 이란 항구에 대한 봉쇄를 해제하고 이란산 원유 판매 제재를 유예하며 신규 제재를 모두 취소해야 한다고 요구하고 있다. 이란은 미국이 이를 이행하면 호르무즈 해협을 즉각 재개방하고 이후 기타 쟁점에 대한 후속 협상을 이어가겠다는 입장이다.

트럼프 대통령의 협상 중단 지시와 향후 전망

도널드 트럼프 대통령은 12일 소셜미디어 트루스소셜에 '우리는 이란과의 합의가 필요하지 않다'고 적었다. 트럼프 대통령은 협상을 주도해온 JD 밴스 부통령에게 다른 업무에 집중하라고 지시했다.

트럼프 대통령은 '우리는 그들의 돈 수천억 달러를 확보했으며 그들의 (호르무즈) 해협도 장악했다'고 주장했다. 이 발언은 대이란 해상봉쇄를 유지하며 경제적 압박을 계속하겠다는 뜻으로 풀이된다.

이란의 요구 조건과 미국의 입장은 현재 맞서 있는 상태다. 호르무즈 해협의 재개방 여부는 미국의 항구 봉쇄와 원유 판매 제재 조치가 어떻게 조정되는지에 따라 좌우될 전망이다.