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이란 축구대표팀, 뉴질랜드와 2-2로 비기며 아시아 축구 연맹(AFC) 소속 국가들의 무패 기록을 지켰다.

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이란 축구대표팀, 뉴질랜드와 2-2로 비기며 아시아 축구 연맹(AFC) 소속 국가들의 무패 기록을 지켰다.
이란 축구대표팀뉴질랜드아시아 축구 연맹
📆6/16/2026 9:49 AM
📰kyunghyang
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이란 축구대표팀은 16일 미국 로스 앤젤레스 스타디움에서 열린 북중미 월드컵 조별 예선 G조 경기에서 뉴질랜드와 2-2로 비기며 아시아 축구 연맹(AFC) 소속 국가들의 무패 기록을 지켰다. 이란은 지난 2026년 북중미 월드컵에 출전하기 위해 어려운 경로를 걸었지만 뉴질랜드와의 경기에서 무승부를 거두며 조별 예선 첫 경기에서 모두 1점씩 획득한 4개 팀 중 하나가 되었다.

16일 미국 로스 앤젤레스 스타디움에서 열린 북중미 월드컵 조별 예선 G조 경기에서 이란 축구대표팀 뉴질랜드 와 2-2로 비기며 아시아 축구 연맹 (AFC) 소속 국가들의 무패 기록 을 지켰다. 이란은 지난 2026년 북중미 월드컵 에 출전하기 위해 어려운 경로를 걸었지만 뉴질랜드 와의 경기에서 무승부를 거두며 조별 예선 첫 경기에서 모두 1점씩 획득한 4개 팀 중 하나가 되었다.

이란의 이 승무는 AFC 소속 국가들의 무패 기록을 지켰다. 이란은 16일 미국 로스 앤젤레스 스타디움에서 열린 북중미 월드컵 조별 예선 G조 경기에서 뉴질랜드와 2-2로 비기며 조별 예선 첫 경기에서 모두 1점씩 획득한 4개 팀 중 하나가 되었다. 이란의 이 승무는 AFC 소속 국가들의 무패 기록을 지켰다. 이란은 16일 미국 로스 앤젤레스 스타디움에서 열린 북중미 월드컵 조별 예선 G조 경기에서 뉴질랜드와 2-2로 비기며 조별 예선 첫 경기에서 모두 1점씩 획득한 4개 팀 중 하나가 되었다. 이란의 이 승무는 AFC 소속 국가들의 무패 기록을 지켰다

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이란 축구대표팀 뉴질랜드 아시아 축구 연맹 무패 기록 북중미 월드컵

 

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