이란 최고지도자가 농축우라늄 반출 지시, 미·이란 휴전 협상 진전

아야톨라 모즈타바 하메네이 이란 최고지도자가 이란이 보유한 고농축 우라늄을 해외로 반출해서는 안 된다는 지시를 내린 것으로 전해졌다. 미국과 이란의 휴전 협상이 공전하는 가운데 이란 지도부가 더욱 강경한 입장을 취하면서 합의가 멀어질 수 있다는 전망이 나온다.
한 여성이 지난 8일(현지시간) 이란 테헤란에서 아야톨라 모즈타바 하메네이 이란 최고지도자가 그려진 현수막 앞을 지나가고 있다. 로이터연합뉴스 아야톨라 모즈타바 하메네이 이란 최고지도자가 이란이 보유한 고농축 우라늄을 해외로 반출해서는 안 된다는 지시를 내린 것으로 전해졌다.
미국과 이란의 휴전 협상이 공전하는 가운데 이란 지도부가 더욱 강경한 입장을 취하면서 합의가 멀어질 수 있다는 전망이 나온다. 로이터통신은 21일(현지시간) 이란 고위 소식통 2명을 인용해 모즈타바가 이같이 지시했다고 보도했다. 익명을 요구한 이란 소식통은 ‘최고지도자의 지침과 체제 내부 공감대는 농축우라늄 비축분을 해외로 반출해서는 안 된다는 것’이라 말했다. 이란 고위 소식통 2명은 이란 지도부가 현재의 휴전 상황에 관해 미국이 공습 재개 전 안도감을 조성하려는 전략이라는 의심을 하고 있다고도 전했다.
또한 이란 지도부는 우라늄 해외 반출 시 미국과 이스라엘의 공격에 더 취약해질 것이라고 우려하는 것으로 알려졌다. 양측은 일부 쟁점에 관해 이견을 좁히기 시작했으나 핵 프로그램과 관련해서는 여전히 입장 차가 있는 것으로 알려졌다. 미국은 이란에 고농축 우라늄 반출에 합의할 것을 거듭 요구해왔다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 전날 이란과의 협상에 관해 ‘며칠을 더 기다릴 수 있다’면서도 ‘원하는 답을 얻지 못하면 상황이 매우 빠르게 악화할 것’이라고 말했다.
그는 미 해안경비대사관학교 졸업식 연설에서 ‘우리는 이란 문제에서 마지막 단계에 와 있다’며 ‘합의를 하거나, 혹은 우리가 다소 거친 일을 하게 될 것’이라고 말했다. 종전이몽…네타냐후, 종전 협상 의향서 알린 트럼프와 통화하며 ‘신경전’ 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과 협상이 진전되고 있다면서도 결렬되면 군사 행동이 재개될 수 있다고 경고했다.
미·이란 간 접촉이 이어지는 가운데 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리도 강한 불만을 표하며 충돌하고 있는 것으로 전해졌다. 20일(현지시간) 로이터통신에 따르면 트럼프 대통령은 이란과의 협상에 관해 ... https://www.khan.co.kr/article/202605212052005#EN
Iran Ayatollah Uranus Tension Hezbollah Hezbollah Hezbollah Hezbollah Hezbollah Hezbollah Hezbollah Hezbollah Hezbollah Hezbollah Hezbollah Hezbollah Hezbollah Hezbollah Hezbollah Hezbollah Hezbollah Hezbollah Hezbollah Hezbollah Hezbollah Hezbollah Hezbollah Hezbollah Hezbollah Hezbollah Hezbollah Hezbollah Hezbollah Hezbollah Hezbollah Hezbollah Hezbollah Hezbollah Hezbollah Hezbollah Hezbollah Hezbollah Hezbollah Hezbollah Hezbollah Hezbollah Hezbollah Hezbollah Hezbollah Hezbollah Hezbollah Hezbollah Hezbollah Hezbollah Hezbollah Hezbollah Hezbollah Hezbollah Hezbollah Hezbollah Hezbollah Hezbollah Hezbollah Hezbollah Hezbollah Hezbollah Hezbollah Hezbollah Hezbollah Hezbollah Hezbollah Hezbollah Hezbollah Hezbollah Hezbollah Hezbollah Hezbollah Hezbollah Hezbollah Hezbollah Hezbollah Hezbollah Hezbollah Hezbollah Hezbollah Hezbollah Hezbollah Hezbollah Hezbollah Hezbollah Hezbollah Hezbollah Hezbollah Hezbollah Hezbollah Hezbollah Hezbollah Hezbollah Hezbollah Hezbollah Hezbollah Hezbollah Hezbollah Hezbollah Hezbollah Hezbollah Hezbollah Hezbollah Hezbollah Hezbollah Hezbollah Hezbollah Hezbollah Hezbollah Hezbollah Hezbollah Hezbollah Hezbollah Hezbollah Hezbollah Hezbollah Hezbollah Hezbollah Hezbollah Hezbollah Hezbollah Hezbollah Hezbollah Hezbollah Hezbollah Hezbollah Hezbollah Hezbollah Hezbollah Hezbollah Hezbollah Hezbollah Hezbollah Hezbollah Hezbollah Hezbollah Hezbollah Hezbollah Hezbollah Hezbollah Hezbollah Hezbollah Hezbollah