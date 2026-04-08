이란 전쟁 휴전 합의…국제 유가 급락, 뉴욕 증시 급등

미국과 이란의 2주간 휴전 합의로 국제 유가가 급락하고 뉴욕 증시가 급등. 그러나 호르무즈 해협 봉쇄 재개 가능성과 종전 불확실성으로 시장 변동성 지속 전망.

이란 전쟁 발발 5주 만에 미국과 이란이 2주간의 휴전에 합의하면서 국제 유가 가 급락하고, 뉴욕 증시 는 급등하는 등 금융 시장이 격렬한 반응을 보였다. 5주 넘게 이어진 전쟁의 종식에 대한 기대감이 높아지면서 시장은 긍정적인 신호에 반응했지만, 양측 간의 뿌리 깊은 갈등과 이견으로 인해 시장의 변동성은 여전히 높게 유지될 것으로 예상된다. 8일(현지 시각) 뉴욕 증권 거래소에서 대형주 중심의 S&P 500 지수는 전날보다 2.51% 상승한 6782.81, 기술주 중심의 나스닥 종합 지수는 2.80% 오른 2만 2634.99에 마감했다. 다우존스 30 산업평균지수 또한 2.85% 급등하며 4만 7909.92를 기록했는데, 이는 트럼프 전 대통령의 관세 충격이 있었던 2025년 4월 이후 최대 상승폭이다. 엔비디아(2.23%), 인텔(11.42%) 등 기술주들의 강세가 시장 반등을 주도했고, 반도체 지수는 6.34%나 급등하며 기술주 랠리를 견인했다.

이러한 시장의 긍정적인 반응은 휴전 합의에 따른 불확실성 완화에 기인한 것으로 분석된다.\이번 휴전 합의는 트럼프 전 대통령이 제시한 최종 협상 시한을 앞두고 파키스탄 등의 중재를 통해 극적으로 성사되었다. 이에 따라, 글로벌 금융 시장을 압박해왔던 호르무즈 해협 봉쇄에 대한 우려가 완화되면서 국제 유가가 급락했다. 브렌트유 선물은 13.29% 하락한 배럴당 94.75달러에 거래를 마쳤는데, 이는 2022년 3월 이후 일일 최대 하락 폭이다. 서부 텍사스산 원유(WTI) 역시 16.41% 급락하며 배럴당 94.41달러에 마감했고, 2020년 4월 이후 최대 하락 폭을 기록했다. 유가 하락은 시장의 위험 회피 심리를 완화시키고, 투자 심리를 개선하는 데 기여했다. 그러나 휴전 합의에도 불구하고, 이란과 이스라엘 간의 갈등이 지속되면서 호르무즈 해협 봉쇄 가능성이 다시 제기되는 등 불안정한 요소도 존재한다.\휴전 기간 동안 양측은 최종 종전을 위한 협상을 진행할 예정이다. 첫 번째 종전 협상은 11일 파키스탄 수도 이슬라마바드에서 열릴 예정이며, 2주 동안 치열한 줄다리기가 예상된다. 그러나 휴전 합의 직후 호르무즈 해협이 다시 봉쇄되었다는 보도가 나오면서 종전으로 이어질지에 대한 불확실성이 커지고 있다. 이란 국영 프레스 TV에 따르면 이스라엘의 레바논 공습에 대한 이란의 보복 시사로 인해 해협 통행이 다시 중단된 상황이다. 휴전 합의 직전에는 유조선 2척이 이란의 허가를 받아 안전하게 해협을 통과하며 긴장이 완화되었지만, 현재는 다시 긴장이 고조되고 있다. 프리덤캐피털의 제이 우즈 수석 전략가는 이란 전쟁의 휴전은 예상된 수순이었으며, 2주간의 휴전 기간 동안 최종적인 해결책을 찾을 수 있을지가 시장의 가장 큰 관심사라고 언급했다. 시장은 휴전 합의를 긍정적으로 평가하면서도, 종전으로 이어질 수 있을지에 대한 불안감을 동시에 가지고 있는 상황이다. 향후 2주간의 협상 과정과 호르무즈 해협 상황 변화에 따라 시장의 변동성은 더욱 커질 것으로 전망된다





maekyungsns / 🏆 15. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

이란 전쟁 휴전 국제 유가 뉴욕 증시 호르무즈 해협

United States Latest News, United States Headlines