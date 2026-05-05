이란 전쟁 장기화에 '오일 쇼크' 현실화 위협

호르무즈해협 봉쇄 장기화로 글로벌 원유 재고량 감소, 5월부터 유가 급등 가능성 제기

이란 전쟁 장기화로 인해 ' 오일 쇼크 ' 경고가 커지고 있습니다. 원유 재고 로 메꾼 두 달 간의 착시가 걷히면서 5월부터 본격적인 위기가 시작될 거란 분석이 나오고 있습니다. 파이낸셜타임스는 호르무즈해협 봉쇄로 글로벌 원유 재고 량이 위험 수준 아래로 떨어졌으며, 가격이 크게 오를 때까지 4주 남았다고 지적했습니다.

컨설팅사 에너지애스펙츠는 전쟁이 6월 말까지 이어진다면 모든 원유 재고가 바닥날 것이며, 유가가 폭등할 것이라고 경고했습니다. 골드만삭스는 글로벌 원유 재고가 8년 만에 최저치에 근접했다고 밝혔고, 미국은 전략 비축유를 방출하고 있지만 휘발유 재고는 10년 만에 최저 수준입니다. 원유 탱크에 쌓아둔 재고 덕분에 전쟁 이후 국제 유가가 급등하지 않았지만, 5월부터는 원유 공급에 본격적인 차질이 예상됩니다. 국제에너지기구(IEA)의 비축유 방출과 유조선에 실린 원유를 합쳐도 6억~7억 배럴 규모로, 호르무즈 봉쇄로 인한 하루 1000만 배럴 공급 차질을 2달 동안 버틸 수 있는 수준입니다.

한국의 비축유는 세계 6위 수준이지만, 하루 소비량을 고려하면 68일 치에 불과합니다. OPEC+의 증산 합의도 호르무즈 봉쇄 상황에서는 효과가 제한적입니다. 미국의 역봉쇄로 중국과 인도로 향하던 유조선까지 가로막혔고, 이란은 UAE의 푸자이라 석유 산업단지를 공습했습니다. 전쟁이 끝나고 호르무즈 봉쇄가 풀리더라도 중동 원유 생산량을 회복하는 데 최소 8~10주가 걸릴 것으로 예상됩니다.

세계은행은 전쟁이 5월 중 끝난다고 하더라도 올해 에너지 가격이 24% 급등할 것으로 예상하며, 이는 러시아-우크라이나 전쟁 이후 최고 상승률입니다. 전문가들은 국제 유가가 배럴당 130~140달러 이상으로 오를 수 있다고 우려하며, 오일 쇼크가 현실화될 가능성이 높다고 보고 있습니다





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이란 전쟁 오일 쇼크 원유 재고 호르무즈해협 유가 상승

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