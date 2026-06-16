이란 전쟁, 미국 패권의 균열을 드러내다

미국과 이란 간 107일 전쟁이 종전되면서 미국의 패권 체제에 심각한 균열이 발생했다. 전쟁 중 호르무즈해협 통제권 상실, 동맹국들의 지원 거부, 미군 기지 대규모 피해 등이 미국의 군사적 한계를 드러냈다. 이는 중국과의 전략 경쟁에도 부정적 영향을 미칠 전망이다.

지난 2월 28일, 미국 해군 5함대의 바레인 본부 기지가 이란의 폭격으로 불타올랐다. 이는 미국과 이란 간 107일간의 전쟁이 종전을 맞이하는 과정에서 발생한 사건 중 하나였다. 이번 전쟁은 단순한 중동 분쟁을 넘어 반세기 넘게 지속된 미국 중심의 세계 질서에 큰 변동을 초래했다.

미국의 패권 체제에 균열이 생기고 중동 세력 판도가 변화했으며, 서방 동맹 체제에도 분열이 나타났다. 본 기사에서는 이러한 변화들을 상세히 분석한다. 베트남, 이라크, 아프가니스탄 전쟁이 미국의 전략적 판단 실패를 보여준 반면, 107일간의 이란 전쟁은 차원이 달랐다. 여기서는 전략적 실패를 넘어 미국이 누리던 패권과 초격차 국력·군사력이 침식되는 모습이 전장에서 증명되었다.

도널드 트럼프 대통령은 1기 집권 시절인 2018년 이란 핵 개발을 규제하는 국제 협정인 포괄적 공동행동계획(JCPOA)에서 일방적으로 탈퇴했고, 2기 집권 2년차인 지난 2월 말 이스라엘과 함께 이란 전쟁을 개시했다. 100일이 넘는 전쟁 동안 미국은 이란을 군사적으로 굴복시키지 못했고, 세계 해상 원유 물동량의 20%를 차지하는 호르무즈해협에 대한 통제권을 이란에 빼앗기며 끌려가는 듯한 양상을 보였다. 긴 협상 끝에 지난 14일 이란과 종전을 위한 양해각서(MOU)에 합의했지만, 이는 사실상 JCPOA 협정 틀에서 크게 벗어나지 못할 것으로 평가된다.

국내외에서는 '왜 전쟁을 했느냐'는 비판이 제기되며, 이란 전쟁이 베트남·이라크·아프간 전쟁의 뒤를 잇는 미국의 실패한 전쟁 계보에 포함될 것이라는 전망이 나온다. 베트남전 등 세 차례의 지상전 수렁을 경험한 미국은 이번 이란 전쟁에서 지상군 없이 첨단 해·공군력만으로 상대를 제압하는 이른바 외과 수술적 타격 독트린을 적용했다. 트럼프 대통령은 빌 클린턴 행정부 시절 본격화된 이 독트린을 충실히 이행했다. 두 번째 임기를 시작한 지난해 1월 이후 이란, 이라크, 나이지리아, 소말리아, 시리아, 베네수엘라, 예멘 등 7개국에 군사 타격을 가했고, 카리브해에서는 현재도 마약 소탕을 명분으로 작전을 지속 중이다.

이는 지상군을 투입하지 않고 단기간에 첨단 정밀유도 무기로 전쟁을 종결하는 방식이다. 이란 전쟁은 이 독트린의 확장판으로, 지상군 투입 없이 대규모 해·공군력을 동원해 이란 지도부를 제거하고 정권 교체를 단기간에 달성하려는 계획이었다. 그러나 미국은 정권 교체どころか 호르무즈해협 통제권을 상실한 채 이란과 휴전 협상을 해야 했다. 더 심각한 점은 미국의 패권을 지탱해온 동맹, 해외 미군 기지, 항행의 자유 체제 등에 균열이 발생했다는 것이다.

트럼프 대통령은 3월 14일 중국, 프랑스, 일본, 한국, 영국 등에 함정 파병을 요청했지만 아무도 응하지 않았다. 유럽의 북대서양조약기구(NATO) 회원국 중 일부는 미군에 기지 사용과 영공 통과를 거부하며 저항했다. 트럼프 대통령은 이를 배신으로 규정하고 유럽에서의 안보 기여를 축소하겠다고 위협했다. 2차 세계대전 이후 유럽 및 세계 정세의 주요 기둥이었던 미국과 유럽의 동맹 관계에 적지 않은 금이 간 것이다. 또한 미군 기지 주둔이 안전 보장이라는 등식도 이란 전쟁에서 뒤집혔다.

미국은 80여 개국에 750여 개의 기지와 시설망을 운영하며 대양 해군력을 통해 군사 패권을 유지해왔다. 그러나 이란 전쟁 기간 중동 내 미군 기지는 안보 우산이 아니라 공격의 표적이 되었다. 카타르, 아랍에미리트 등 중동 전역의 미군 기지들은 이란의 공격에 노출되어 상당 부분 파괴되었다. 미 해군 5함대 본부가 위치한 바레인은 개전 첫날 이란의 드론과 탄도미사일 공격을 받았다.

이에 미군이 기지를 떠나 호텔과 민간 사무실을 빌려 근무하는 초유의 상황이 벌어졌다. 2차 세계대전 이후 미군 기지가 이처럼 대규모 피해를 입은 것은 처음이다. 막대한 비용을 들여 미군 기지를 유치한 중동 국가들은 전쟁 상황에서 이 기지가 자신들의 안보가 아닌 이스라엘 방어에 활용되는 모습을 지켜봐야 했다. 미국 패권의 또 다른 상징인 항행의 자유 원칙도 이번 전쟁에서 퇴색되었다. 미국은 압도적인 군사력으로 이란을 압박했지만, 값싼 드론과 재래식 무기로 무장한 이란의 호르무즈해협 봉쇄를 해제하지 못했다.

호르무즈해협 봉쇄로 원유와 가스 가격이 급등하며 세계 각국이 물가 불안에 시달렸고, 미국 국민들의 불만도 커졌다. 이란의 봉쇄는 11월 중간선거를 앞둔 트럼프 대통령에게 부메랑이 되었다. 미국이 더 이상 전 세계에 항행의 자유를 보장할 수 없다는 사실이 드러난 것이다. 2기 트럼프 행정부는 패권국의 의무는 회피하면서 편익만 챙기려는 아메리카 퍼스트를 내세우며 대외·국방 정책의 중심을 아메리카 대륙으로 이동시켰다. 패권의 구조적 수축이 진행되는 가운데, 미국의 글로벌 투사력을 지탱하는 해외 기지망과 대양 해군력이 침식되고 있음을 이란 전쟁은 여실히 보여주었다.

스톡홀름 국제평화연구소(SIPRI)가 발표한 2024년 군비 지출 자료에 따르면 이란의 군사비는 미국의 120분의 1에도 못 미친다. 이러한 상황에서 이란 전쟁에서 미국이 고전한 것은 전략적 경쟁자인 중국과의 대결에 먹구름을 드리운다. 중국은 군사비, 제조 능력, 기술 역량, 핵 전력, 반접근·지역거부(A2/AD) 체계 모든 면에서 이란과 비교할 수 없는 초강대국이다. 이번 전쟁은 미국 패권 침식의 예고편에 불과하며, 본편은 훨씬 더 가혹할 수 있다는 경고의 메시지를 던진다





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