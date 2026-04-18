이란 정부, 호르무즈 해협 통행 완화 발표 후 군부 반발… 재통제 가능성 시사

이란 정부가 호르무즈 해협 통행 완화 조치를 발표했지만, 하루 만에 군부가 이를 뒤집고 다시 통제하겠다는 입장을 밝혀 이란 내부의 정책 결정 과정에 대한 의문이 제기되고 있습니다. 이러한 갈등은 미국과의 협상 전략 및 지역 안보 불안정으로 이어질 수 있다는 우려를 낳고 있습니다.

호르무즈 해협 통제권 두고 이란 정부와 군부 갈등 양상

이란 정부가 호르무즈 해협의 통행을 일시적으로 완화한다고 발표한 지 하루 만에 군부가 이를 뒤집고 다시 통제하겠다는 의사를 밝혀 파장이 일고 있다.

이란 국영 IRIB 방송은 이란군을 통합 지휘하는 하탐 알안비야 중앙군사본부의 에브라힘 졸파가리 대변인이 호르무즈 해협이 이전 상태로 돌아갔다고 말했으며, 이는 군부가 정부의 결정과 배치되는 행보를 보이고 있음을 시사한다.

졸파가리 대변인은 이란이 미국과의 협상에서 합의된 제한된 수의 유조선과 화물선에 대한 '관리된 통행'을 선의로 제공했지만, 미국이 약속을 지키지 않고 해적질과 해상강도질을 계속하고 있다고 주장했다.

이에 따라 호르무즈 해협은 이란 군의 강력한 관리와 통제 아래 놓일 것이며, 미국이 이란으로 오가는 배에 대한 통행 제한을 완전히 해제하지 않는 한 봉쇄 상태가 지속될 것이라고 경고했다.

이러한 군부의 움직임은 미국과의 2차 협상을 앞두고 이란의 최대 협상 카드인 호르무즈 해협 개방의 예측 불가능성을 높여 협상력을 극대화하려는 전략으로 풀이된다.

또한, 도널드 트럼프 미국 대통령이 협상 전에 일방적으로 우라늄 농축 및 동결 자금 해제 등 민감한 의제에 대해 유리하게 합의되었다고 주장하는 것에 대한 반발 성격도 엿보인다.

모하마드 바게르 갈리바프 이란 국회의장 역시 전날 엑스(X·옛 트위터)를 통해 이란 외무장관의 호르무즈 해협 개방 발표에도 불구하고 미국이 해상 봉쇄를 계속 압박한다면 호르무즈 해협을 다시 폐쇄할 것이라고 경고한 바 있다.

앞서 아바스 아라그치 이란 외무장관은 엑스를 통해 레바논 휴전에 맞춰 남은 휴전 기간 동안 호르무즈 해협을 통과하는 모든 상선의 항해를 전면 허용한다고 발표하면서, 이란 항만해사청이 공지한 '조정된 경로'를 따라야 한다고 덧붙였다.

트럼프 대통령은 이란의 봉쇄 해제 발표 직후 소셜미디어 트루스소셜에 '감사하다!'는 글을 올렸으나, 곧이어 '호르무즈 해협은 완전히 개방되어 사업과 완전한 통행이 준비되었지만, 우리의 이란과의 거래가 100% 완료되기 전까지 이란에 대한 해군 봉쇄는 전면 유지될 것'이라고 밝혀 상황의 복잡성을 더하고 있다.

이란 정부와 군부 간의 이견 표출은 호르무즈 해협을 둘러싼 국제 정세에 불확실성을 증폭시키고 있으며, 향후 미국과의 협상 과정에도 상당한 영향을 미칠 것으로 예상된다.

외무부의 유화적인 제스처와 군부의 강경한 입장이 충돌하면서, 이란 내부의 외교 및 안보 정책 결정 과정에 대한 의문이 제기되고 있다.

이란 정부는 레바논과의 연대 및 휴전이라는 명분을 내세워 인도주의적 차원에서 호르무즈 해협의 통행을 일부 허용하려 했으나, 군부는 이를 미국의 압박에 굴복하는 것으로 보고 강경 대응을 시사하고 있다.

이는 이란의 핵 프로그램 협상과 더불어, 지역 안보 및 국제 석유 수송로의 안정성에 대한 우려를 고조시키고 있다. 특히, 호르무즈 해협은 전 세계 원유 수송량의 상당 부분을 차지하는 전략적 요충지이기 때문에, 이곳에서의 긴장 고조는 국제 유가 변동과 공급망 불안정으로 이어질 가능성이 높다.

트럼프 대통령의 즉각적인 감사 표명과 이어지는 봉쇄 유지 발표는 이란 내부의 갈등을 이용하려는 미국 측의 전략으로 해석될 여지도 있다.

이러한 상황 속에서 국제 사회는 이란의 실제 의도와 향후 행보를 예의주시하며 사태 추이를 지켜볼 수밖에 없는 상황이다.

이란 정부가 호르무즈 해협 통행 완화 발표를 한 지 불과 하루 만에 군부가 이를 뒤집고 다시 통제하겠다는 의사를 밝히면서, 이란 내부에서 정부와 군부 간의 긴장감이 고조되고 있다.

이란 국영 IRIB 방송 보도에 따르면, 이란군 통합 지휘 기구인 하탐 알안비야 중앙군사본부의 에브라힘 졸파가리 대변인은 호르무즈 해협이 이전의 통제 상태로 돌아갔다고 선언했다.

이는 공식적인 정부 발표와 상반되는 입장으로, 군부가 정부의 외교적 움직임에 제동을 걸고 나선 모양새다.

졸파가리 대변인은 이란이 미국과의 협상 과정에서 제한된 수의 유조선 및 화물선에 대해 '관리된 통행'을 선의로 허용했지만, 미국이 약속을 지키지 않고 지속적으로 해적 행위와 해상 강탈을 자행하고 있다고 주장하며 이 같은 결정을 내렸다고 설명했다.

이에 따라 호르무즈 해협은 이란 군의 철저한 관리와 통제하에 놓일 것이며, 미국이 이란으로 향하는 선박에 대한 통행 제한을 완전히 철회하지 않는 한 봉쇄 상태가 유지될 것이라고 경고했다.

군부의 이러한 강경한 입장은 다가올 미국과의 2차 협상을 앞두고 이란의 핵심적인 외교적 지렛대인 호르무즈 해협의 개방 문제를 통해 협상력을 극대화하려는 전략으로 분석된다.

또한, 도널드 트럼프 미국 대통령이 협상이 시작되기도 전에 고농축 우라늄 처리 및 동결 자금 해제와 같은 민감한 사안들에 대해 일방적으로 미국에 유리한 합의가 이루어졌다고 주장하는 것에 대한 반격의 성격도 띠고 있다.

이란 국회의장인 모하마드 바게르 갈리바프 역시 전날 자신의 소셜 미디어 계정을 통해 외무장관의 호르무즈 해협 개방 발표에도 불구하고 미국이 계속해서 해상 봉쇄를 고수한다면, 호르무즈 해협 역시 다시 폐쇄될 것이라고 경고한 바 있어, 정부와 군부, 의회까지 이르는 광범위한 반대 기류가 형성되고 있음을 보여준다.

이전 아바스 아라그치 이란 외무장관은 엑스를 통해 레바논의 휴전 합의에 맞춰 남은 휴전 기간 동안 호르무즈 해협을 통과하는 모든 상선에 대해 항해를 전면 허용한다고 발표하며, 다만 이란 항만해사청이 미리 공지한 '조정된 경로'를 따라야 한다고 덧붙인 바 있다.

트럼프 대통령은 이란의 봉쇄 해제 발표에 대해 곧바로 트루스소셜에 '감사하다!'는 반응을 보였으나, 곧이어 '호르무즈 해협은 완전히 개방되어 사업과 통행에 준비되었으나, 이란과의 거래가 100% 완료되기 전까지는 이란에 대한 해군 봉쇄가 전면적으로 유지될 것'이라고 밝히며 복잡한 입장을 드러냈다.

이처럼 이란 정부의 유화적 제스처와 군부의 강경한 입장이 엇갈리면서, 호르무즈 해협을 둘러싼 국제 사회의 불안감이 증폭되고 있다.

전략적 요충지인 호르무즈 해협에서의 긴장 고조는 세계 에너지 시장과 국제 무역에 미칠 파급 효과가 상당할 것으로 우려된다.

이란 정부가 호르무즈 해협 통행 완화 조치를 발표한 지 하루 만에 군부가 이를 번복하고 다시 통제하겠다는 입장을 밝히면서, 이란 내부의 정책 결정 과정에 대한 의문이 제기되고 있다.

이란 국영 IRIB 방송에 따르면, 이란군을 총괄 지휘하는 하탐 알안비야 중앙군사본부의 에브라힘 졸파가리 대변인은 호르무즈 해협이 기존의 통제 상태로 복귀했다고 발표했다.

이는 외무부의 발표와는 상반되는 조치로, 군부가 정부의 외교적 유화 제스처에 제동을 걸고 나선 것으로 해석된다.

졸파가리 대변인은 이란이 미국과의 협상 과정에서 합의된 대로 제한적인 수의 유조선 및 화물선에 대해 '관리된 통행'을 선의로 허용했으나, 미국이 과거에도 그러했듯이 약속을 파기하고 '봉쇄'라는 명분 하에 해적 행위와 해상 강도를 지속하고 있다고 비난했다.

이러한 이유로 호르무즈 해협은 이전 상태로 되돌아갔으며, 이 전략적 수로의 통행은 이란 군의 엄격한 관리와 통제 하에 놓일 것이라고 강조했다.

또한, 미국이 이란으로 향하는 선박에 대한 통행 제한을 완전히 철폐하지 않는 한, 호르무즈 해협의 상황은 지속적으로 엄격하게 통제될 것이며 이전과 같은 봉쇄 상태가 이어질 것이라고 경고했다.

이러한 군부의 움직임은 미국과의 2차 협상 가능성이 커지는 상황에서, 이란의 핵심적인 협상 카드인 호르무즈 해협 개방 문제를 통해 협상력을 극대화하려는 전략으로 분석된다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 협상이 본격화되기도 전에 고농축 우라늄 처리 및 동결 자금 해제와 같은 민감한 의제들에 대해 일방적으로 미국에 유리하게 합의가 이루어졌다고 주장하는 것에 대한 대응이라는 해석도 나온다.

모하마드 바게르 갈리바프 이란 국회의장 또한 전날 자신의 엑스(X·옛 트위터) 계정을 통해 이란 외무장관의 호르무즈 해협 개방 발표에 대해 미국이 해상 봉쇄를 계속 압박한다면 호르무즈 해협 역시 다시 폐쇄될 것이라고 경고한 바 있어, 정부와 군부, 의회 간의 인식 차이가 뚜렷하게 드러나고 있다.

앞서 아바스 아라그치 이란 외무장관은 엑스를 통해 레바논의 휴전 합의에 발맞춰 남은 휴전 기간 동안 호르무즈 해협을 통과하는 모든 상선에 대해 항해를 전면 허용한다고 발표하면서, 다만 이란 항만해사청이 앞서 공지한 '조정된 경로'를 따라야 한다고 덧붙였다.

트럼프 대통령은 이란의 봉쇄 해제 발표 직후 소셜 미디어 트루스소셜에 '감사하다!'는 글을 올렸지만, 곧이어 '호르무즈 해협은 완전히 개방되어 사업과 통행 준비가 완료되었으나, 이란과의 거래가 100% 완료되기 전까지는 이란에 대한 해군 봉쇄가 전면 유지될 것'이라고 명확히 하여, 이란 내부의 혼란을 이용하려는 의도를 내비쳤다.

이처럼 이란 정부의 유화적인 제스처와 군부의 강경한 입장이 충돌하면서, 호르무즈 해협을 둘러싼 국제 사회의 불안감이 증폭되고 있으며, 이는 세계 에너지 시장과 국제 무역에 상당한 영향을 미칠 것으로 우려된다.





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