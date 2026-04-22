이란 전쟁 와중에 존 필런 해군장관 전격 경질… 국방부 권력 투쟁 심화

미국 해군 장관 존 필런이 이란 전쟁 상황 속에서 갑작스럽게 경질되었습니다. 이는 국방장관 피트 헤그세스와의 갈등 때문으로 분석되며, 국방부 내부의 권력 다툼이 격화되고 있습니다.

이란 전쟁의 격화 속에서 존 필런 해군장관이 갑작스럽게 경질되는 초유의 사태가 발생했다. 대통령의 핵심 측근으로 알려진 필런 장관은 피트 헤그세스 국방장관과의 지속적인 갈등 끝에 해임된 것으로 드러나면서, 국방부 내부의 권력 다툼이 더욱 심화되고 있다.

미 국방부는 션 파넬 대변인의 소셜미디어 발표를 통해 필런 장관의 퇴임을 공식 발표했다. 파넬 대변인은 발표에서 헤그세스 장관과 스티브 파인버그 부장관이 필런 장관의 국방부와 해군에 대한 헌신에 감사를 표한다고 전했다. 필런 장관의 직무대행은 해군 차관인 흥 카오가 맡게 되었다. 필런 장관의 경질은 이란 전쟁이라는 민감한 시기에 해군이 이란 봉쇄 임무를 수행하고 있다는 점, 그리고 그가 대통령의 측근이었다는 점에서 매우 이례적인 결정으로 평가받고 있다.

헤그세스 장관이 국방장관에 취임한 이후 군 수뇌부와의 갈등을 야기하며 인사를 단행해 온 흐름이 정점에 달했다는 분석도 나오고 있다. 국방부 내부에서는 필런 장관이 재임 기간 내내 헤그세스 장관과 불편한 관계를 유지해 왔다는 평가가 지배적이다. 특히 필런 장관이 트럼프 대통령과의 긴밀한 개인적 친분을 바탕으로 국방장관을 거치지 않고 대통령과 직접 소통하는 ‘핫라인’을 활용해 온 점이 갈등을 심화시킨 주요 원인으로 지목되고 있다. 필런 장관은 플로리다 마러라고 리조트 근처에 거주하며 트럼프 대통령과 자주 만나는 인물로, 대통령과의 친밀한 관계를 공개적으로 드러내 왔다.

그는 지난해 의회 청문회에서 “심야에도 대통령과 문자 메시지를 주고받으며 함정 건조 및 조선 정책에 대해 논의한다”고 증언한 바 있다. 월스트리트저널은 필런 장관이 ‘현대식 전함’ 건조 제안을 헤그세스 장관에게 보고하지 않고 대통령에게 직접 제안한 것이 갈등을 폭발시킨 결정적인 계기가 되었다고 보도했다. 이는 필런 장관이 국방장관을 우회하여 대통령에게 직접 로비한 것이 아니냐는 강한 반발을 불러일으켰다. 이후 헤그세스 장관과 파인버그 부장관은 필런 장관의 영향력을 약화시키기 위한 일련의 조치를 취한 것으로 알려졌다.

구체적으로 해군이 전통적으로 담당해 온 잠수함 획득 및 조달 권한을 박탈하고, 파인버그 부장관 직속의 ‘잠수함 획득 총괄(잠수함 차르)’ 자리를 신설했다. 핵심 전략 전력인 잠수함 프로그램을 국방부 직속 라인으로 이관함으로써 해군부와 필런 장관의 예산 및 전력 기획 영향력을 의도적으로 축소한 것이다. 경질 시점 또한 주목할 만하다. 국방부가 의회에 제출할 예산안 세부 내역을 공개한 직후, 필런 장관의 경질이 발표되었다.

해당 예산안에는 조선 및 함정 건조에만 658억 달러 규모의 예산이 배정된 것으로 알려졌다. 해군 전력 확대의 핵심 설계자가 갑작스럽게 교체된 셈이다. 헤그세스 장관의 취임 이후 진행된 국방부 및 군 인사 장악이 중요한 전환점을 맞고 있다는 분석도 제기되고 있다. 헤그세스 장관은 취임 후 1년여 동안 20명에 가까운 장성 및 고위 군·민간 지도자들을 해임하거나 교체했다.

이 과정에서 육군참모총장 랜디 조지 대장을 경질하고, 댄 드리스컬 육군장관과의 갈등이 공개적으로 표면화되기도 했다. 일각에서는 이를 트럼프 2기 행정부 출범 이후 펜타곤 전반에서 진행되는 ‘충성 인사’와 지휘 체계 재편 작업의 일환으로 해석하고 있다. 대통령의 측근이었던 필런 해군장관의 경질을 통해 헤그세스 장관이 주도권을 확보했다는 해석이 지배적이다. 월스트리트저널은 헤그세스 장관이 잠수함 사업 권한 흡수, 장군들의 경질을 통해 각 군이 전통적으로 행사해 온 조달 및 인사 영향력을 국방장관실로 집중시키는 방향으로 권력 구조를 재편해 왔다고 분석했다.

이번 인사 조치는 미국이 이란을 겨냥하여 수행 중인 해상 봉쇄 작전과 맞물리면서 파장이 커지고 있다. 15척이 넘는 미 해군 군함이 해당 작전을 지원하기 위해 현지에 전개되는 등 해군 전력의 40%가 중동 지역에 집중되어 있다. 긴장이 고조된 상황에서 해군 수장을 갑작스럽게 교체한 것은 작전 지휘 및 정책 일관성 측면에서 상당한 혼란을 야기할 수 있다는 우려를 낳고 있다. 이번 결정은 향후 미 해군 전력 구조와 예산 배분, 그리고 트럼프-헤그세스-파인버그 축으로 이어지는 안보 라인의 권력 구도에 상당한 변화를 가져올 것으로 예상된다





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