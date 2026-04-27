이란 전쟁으로 인한 고유가 충격, 미국 운전자들의 주유소 지출 급감

이란 전쟁에 따른 고유가 상승으로 미국 운전자들이 주유소 지출을 줄이고 있으며, 이는 소비 패턴의 변화와 함께 경제 전반에 미칠 영향을 우려하고 있다. 특히 중간선거를 앞둔 도널드 트럼프 대통령에게 정치적 부담이 될 전망이다.

이란 전쟁 에 따른 고유가 충격으로 미국 운전자들이 주유소 지출 을 줄이고 있다. 26일(현지시간) 연합뉴스와 영국 일간 파이낸셜타임스(FT)는 인기 캐시백 앱 제공업체 ‘업사이드’의 데이터에 따르면 미국 북동부에서 올해 3월의 주유소당 평균 휘발유 매출은 전월 대비 4.3% 감소했다고 보도했다.

이는 작년 3월에 주유소당 평균 휘발유 매출이 전월 대비 0.6% 증가했던 것과는 대조적이다. 에너지 분야 시장분석기관 클리어뷰 에너지의 케빈 북 전무이사는 뉴욕, 보스턴, 필라델피아 등 대도시에 있는 직장에 통근하는 이들이 많은 미국 북동부에서 유가 급등으로 유류 소비가 감소하는 것은 예상된 일이었다고 설명했다. 직장인들은 출퇴근은 반드시 해야 하지만 대중교통이라는 대안이 있고, 유류세도 높기 때문이다. 미국자동차협회(AAA)에 따르면 이란 전쟁에 따른 호르무즈 해협 봉쇄 이후 미국 주유소에서 판매되는 휘발유 소매 가격은 28% 급등해, 전국 평균이 갤런당 4달러 수준이다.

미국인들은 연료 탱크를 가득 채우지 않고, 카풀을 하고, 불필요한 운전을 자제하는 등으로 생활 습관을 조정하고 있다. 애리조나주, 콜로라도주, 유타주 등 로키산맥 지역의 매출은 작년 3% 증가에서 올해 0.3% 감소로 반전됐다. 테네시주, 켄터키주, 앨라배마주 등 중남부 주들의 판매 증가율은 작년 7.2%에서 올해 3.6%로 급감했다. FT는 미국은 국토가 넓고 대중교통이 미비해 수요 파괴가 일어나기 어려운 구조임에도 불구하고 광범위한 생활비 위기 속에서 소비자들이 유류 사용을 줄여야겠다는 압박을 느끼고 있다고 설명했다.

그러면서 휘발유 가격 상승에 따른 민심 이반이 오는 11월 중간선거를 앞둔 도널드 트럼프 대통령에게 큰 정치적 부담이 될 전망이라고 분석했다. 북 전무는 “유가가 오르면 운전자들은 무조건 현직자(대통령)를 비난하게 마련”이라며 유가만큼 유권자가 즉각적으로 체감하는 경제 지표는 별로 없다고 지적했다. 운전을 안 할 수 없는 이들은 저렴한 등급의 연료를 선택하거나 소량씩 주유하고 있다. 전쟁 이후 주유 건수는 10.7% 늘었으나 부피로 따진 전체 판매량은 2.2% 증가에 그쳐, 운전자들이 연료 탱크를 단번에 가득 채우지 않고 소액으로 자주 주유하는 경향이 뚜렷해졌다.

텍사스주 북부에 살면서 자동차로 이동하는 서맨사 로트는 FT에 “돈이 더 들어올 때까지 기름이 바닥나지 않기를 바라면서 한 번에 10∼15달러(1만5000∼2만2000원)씩만 주유한다”고 말했다. 연료 절약 혜택을 주는 앱들과 카풀 앱들은 이란 전쟁 이후 성장세를 보이고 있다. 3월 기준 가스버디(Gasbuddy), 머드플랩(Mudflap), 업사이드(Upside)의 다운로드 수는 전월 대비 각각 453%, 95%, 81% 늘었고, 카풀 앱 블라블라카(BlaBlaCar)는 같은 기간에 15% 성장했다. 전문가들은 이 같은 추세가 지속될 경우 미국 경제 전반에 미칠 영향이 클 것으로 내다보고 있다.

특히 에너지 소비 패턴의 변화는 자동차 산업과 에너지 산업에 큰 영향을 미칠 수 있으며, 이는 장기적으로 미국 경제의 성장률에도 영향을 줄 수 있다는 분석이다. 또한, 유가 상승으로 인한 소비자 지출 감소는 소매업계와 서비스업계에도 부담을 줄 것으로 예상된다. 이에 따라 정부는 유가 안정화를 위한 추가 조치를 검토 중이며, 에너지 정책의 재검토도 불가피한 상황이다. 소비자들은 유가 상승으로 인한 경제적 부담을 줄이기 위해 다양한 방법으로 대응하고 있다.

예를 들어, 일상적인 쇼핑을 온라인으로 전환하거나, 근거리 이동에는 자전거를 사용하는 등 대안적인 이동 수단을 활용하는 사례가 늘고 있다. 또한, 일부 지역에서는 공공교통 이용을 장려하기 위한 정책이 도입되고 있으며, 이는 장기적으로 교통 인프라의 개선으로 이어질 수 있을 것으로 기대된다. 그러나 유가 상승의 영향은 단순한 소비자 행동 변화에 그치지 않는다. 기업들의 운영 비용이 증가하면서 제품 가격이 상승할 가능성이 높아지고 있으며, 이는 인플레이션 압력을 가중시킬 수 있다.

따라서 경제 전문가들은 유가 상승이 지속될 경우 중앙은행이 추가적인 금리 인상 조치를 취할 가능성도 점쳐지고 있다. 이는 다시금 주택 시장과 금융 시장에 영향을 미칠 수 있어, 경제 전망이 더욱 불확실해지고 있다





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이란 전쟁 고유가 미국 경제 주유소 지출 유가 상승

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