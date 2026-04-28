이란 전쟁 장기화 우려…트럼프, 군사 옵션과 제재 유지 저울질

이란 전쟁이 두 달 넘게 지속되면서 핵심 쟁점을 둘러싼 양측의 이견이 좁혀지지 않아 장기 교착 상태에 빠질 수 있다는 우려가 커지고 있습니다. 트럼프 대통령은 군사적 옵션과 제재 유지 방안을 검토하며 이란과의 협상 전략을 모색하고 있습니다.

이란 전쟁이 두 달을 넘어서면서 핵심 쟁점을 둘러싼 양측의 이견이 좁혀지지 않아 장기적인 교착 상태에 빠질 수 있다는 우려가 커지고 있습니다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 찰스 3세 영국 국왕과의 만남에서 이란 문제에 대한 고민을 드러냈습니다.

트럼프 대통령 측근은 현재의 교착 상태가 장기화될 경우 미국에게 정치적, 경제적으로 최악의 상황이 될 수 있다고 분석했습니다. 이는 미국이 중동에 대규모 병력을 장기 주둔해야 하고, 이란의 호르무즈 해협 봉쇄에 맞선 역봉쇄 조치가 지속될 가능성을 의미합니다. 트럼프 대통령은 추가 군사 공격과 ‘최대 압박’ 제재의 효과를 저울질하며, 강경파들의 의견을 경청하고 있습니다. 일부 참모들은 트럼프 대통령이 ‘폭탄만이 이란 지도부에 통한다’고 언급했다고 전했습니다.

이란은 러시아와의 접촉 이후 호르무즈 해협 개방을 조건으로 핵 협상 등을 미루는 ‘중간 합의안’을 미국에 제안했지만, 트럼프 대통령은 핵 문제를 합의의 핵심 조건으로 내세워왔기 때문에 이 제안을 수용할 가능성은 낮게 점쳐지고 있습니다. 트럼프 대통령은 이란이 ‘붕괴 상태’에 처해 있으며, 호르무즈 해협을 개방하기를 원한다고 주장하며, 이란에 대한 최대 압박을 통해 협상에서 유리한 고지를 점하려는 의도를 드러냈습니다. 하지만 일부 분석가들은 제재가 이란의 양보를 이끌어내는 데 효과적이지 않을 수 있다고 지적합니다. 이란 역시 전쟁에 대비하며 미국의 압박에 정면으로 대응하겠다는 입장을 밝히고 있습니다.

이란군 대변인은 ‘전쟁이 끝났다고 생각하지 않는다’며 새로운 표적 목록을 설정하고, 추가적인 공격에 대비하고 있다고 밝혔습니다. 이러한 상황 속에서 린지 그레이엄 상원 의원은 트럼프 대통령에게 확고한 입장을 유지하고 이란의 제안을 거부할 것을 촉구했으며, 트럼프 대통령은 마크 티센의 칼럼을 인용하며 이란 강경파에 대한 숙청이 필요하다는 입장을 표명했습니다. 트럼프 대통령은 국가안보팀 회의를 통해 이란의 ‘중간 합의’ 제안을 검토했지만, 핵 협상을 후속 협상으로 미루는 내용에 대한 회의적인 시각을 보이고 있습니다.

이란과 미국의 긴장이 고조되는 가운데, 양측의 입장 차이가 좁혀지지 않아 중동 지역의 불안정성이 더욱 심화될 수 있다는 우려가 커지고 있습니다. 앞으로의 협상 과정과 미국의 대이란 정책 방향에 따라 국제 정세가 크게 영향을 받을 것으로 예상됩니다





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