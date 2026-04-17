이란 전쟁 피해 배상금, 종전 협상 최대 뇌관으로 떠오르나

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과의 종전 협상이 임박했다고 밝힌 가운데, 이란이 요구하는 막대한 전쟁 피해 배상금 문제가 최대 쟁점으로 부상하고 있다. 미국은 지원 기금 명목으로 2500억 달러를 제시한 것으로 알려졌으나, 이란은 더 큰 규모를 요구하며 수세에 몰린 미국을 압박하고 있다. 재원 마련 방식과 배상금 지급 주체에 대한 논란이 예상된다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 이르면 이번 주말 이란과의 종전 협상 이 재개될 수 있다고 언급했습니다. 이번 협상에서 가장 큰 쟁점이 될 것으로 보이는 것은 바로 이란 전쟁 피해 배상금 문제입니다. 이란은 미·이스라엘의 공격으로 인한 피해액을 약 2700억 달러(약 400조 원)로 추산하고 있으며, 지난 11일 이슬라마바드 회담에서도 이 문제가 논의되었다고 밝혔습니다. 미국은 이란의 고농축 우라늄을 국외로 반출하는 것을 조건으로 약 2500억 달러(368조 원) 규모의 지원 기금 조성을 검토 중이라는 보도가 나왔습니다. 이는 이란이 주장하는 피해액과 유사한 규모입니다. 이란은 종전의 조건으로 꾸준히 피해 배상금 지급을 요구해왔습니다. 승리를 주장하는 미국이 패전국에게 배상금을 받는 것은 어렵지만, 인도적 지원 기금 등의 명목이라면 협상이 가능할 수 있습니다. 미국은 이러한 방식으로 이란이 거부하는 우라늄 반출과 같은 핵심 요구 사항을 관철시키려 할 가능성이 있습니다.

재원 마련 방법은 아직 불분명합니다. 트럼프 대통령의 비용 절감 성향을 고려할 때, 호르무즈 해협 통행료 수익, 경제 협력 수익금, 또는 걸프 국가 및 동맹국들에게 비용 부담을 전가할 가능성이 제기됩니다. 실제로 미국은 파키스탄 이슬라마바드에서 열린 종전 협상에서 이란에 호르무즈 해협 통행료 수익 공유를 요구한 것으로 알려졌습니다. 또한, 지난 2월 핵협상 과정에서 이란이 미국에 석유 및 가스 투자 기회를 제안한 바 있어, 이 구상이 현실화될 경우 발생 수익금 일부를 기금에 투여하는 방안도 고려될 수 있습니다. 해외에 동결된 이란 자산 규모는 1천억 달러(약 147조 원)가 넘는 것으로 추정되며, 이 역시 미국이 대이란 제재를 해제하고 동결 자산을 돌려주는 방식으로 계산에 포함될 가능성도 있습니다. 백악관은 이전에도 전쟁 비용을 걸프 국가들에게 부담시키겠다는 입장을 밝힌 바 있습니다. 백악관 대변인은 아랍 국가들이 전쟁 비용을 부담하는 데 대통령이 큰 관심을 보일 것이라고 언급했습니다. 이란 역시 유엔에서 사우디아라비아, 아랍에미리트, 카타르, 바레인, 요르단이 미국의 이란 공격에 물류, 정보, 영공, 군사 시설을 지원했다며 전쟁 피해 재건 비용을 부담해야 한다고 주장했습니다. 마지막 문장은 앞선 뉴스 내용과 직접적인 관련이 없는 별도의 문장으로 보입니다





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이란 미국 종전 협상 전쟁 피해 배상금 지원 기금

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