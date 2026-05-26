이란 정부, 전쟁 이후 90일간 차단해온 국제 인터넷 재개방

이란 정부가 전쟁 이후 90일간 차단해온 국제 인터넷을 재개방한다고 발표했다. 미국과의 종전 협상이 막바지에 이르자 개혁파 대통령이 통신망 재개방을 결정한 것으로 보인다.

이란 정부가 전쟁 발발 이후 90일 가까이 차단해온 국제 인터넷 을 재개방한다고 발표했다. 미국과의 종전 협상이 막바지에 이른 가운데 개혁파 대통령이 통신망 재개방을 결정한 것으로 보인다. 이란 국영 이르나통신(IRNA)과 학생통신(ISNA) 보도를 보면, 이란 정보통신부는 25일(현지시각) 마수드 페제슈키안 이란 대통령이 인터넷 재개방 결정을 공포했다고 밝혔다.

정통부 차관은 ‘몇 분 전 대통령이 인터넷 재개방 결정을 공포했다. 인터넷은 국민의 권리이며, 반드시 국민에게 돌려줘야 한다고 믿기 때문’이라고 밝혔다. 이어 ‘인터넷은 디지털 경제의 산소이며, 젊은 세대 희망의 동맥이고, 공공 신뢰의 기둥이다. 어떤 나라도 연결을 끊은 채 미래와 연결될 수 없다’고 말했다.

학생통신은 조만간 국민의 국제 인터넷망 접근이 가능해질 것으로 전망된다고 전했다. 앞서 이날 이란 특별 인터넷 공간 정비위원회 회의에 참석한 11명 위원 중 9명이 국제 인터넷을 지난해 12월 이전 상태로 복원하는 데 찬성했다. 회의에서는 인터넷 기반 사업들이 입은 피해와 디지털 경제 발전의 필요성 등이 검토됐다. 이란 최고지도자 모즈타바 하메네이와 달리 국민의 선거로 당선된 페제슈키안 대통령은 정부의 여성 히잡 미착용 단속에 반대하는 등 온건개혁파로 분류된다.

이란은 지난 1월 대규모 반정부 시위 당시 국제 인터넷 연결망을 끊었고 이후 일부 복구했지만, 지난 2월28일 미·이스라엘-이란 전쟁이 발발한 이후 현재까지 국민의 국제 인터넷망 접속을 막아왔다. 국제 인터넷 모니터링 단체 넷블록스는 전쟁 발발 이후 이날까지 87일, 2064시간 동안 이란의 국제 인터넷 접속이 차단되었다고 밝혔다. 현재 이란에선 국내 인트라넷만 사용이 가능하다. 다만 ‘화이트 심카드’를 발급받은 고위 공직자·기관·언론 등은 자유롭게 엑스(X) 등 국제 인터넷 서비스에 접속할 수 있다.

이란에선 국민 1천만명이 국제 인터넷 기반 서비스를 사용하는 직업을 가지고 있고, 인터넷 차단으로 이란의 경제적 손실이 하루 4천만달러(약 600억원)에 이른다고 에이피(AP)통신이 이란 상공회의소를 인용해 보도했다. 국제 인터넷망을 사용해야 하는 이란 국민은 차단을 우회하기 위해 암시장에서 가상사설망(VPN) 사용권을 고가에 구입하는 등 어려움을 겪고 있다. 이란 이스파한에 거주하는 한 게이머는 유튜브 방송으로 얻던 수입이 모두 끊겼다며 ‘이란의 국내 인터넷망은 끔찍하다. 느리고 불안정하며, 버그(오류) 투성이다. 아무도 이런 플랫폼을 쓰고 싶어하지 않지만, 다른 선택지가 없다’고 에이피통신에 말했다





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이란 전쟁 국제 인터넷 통신망 개혁파

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