이란 이란혁명수비대, 호르무즈 해협 유전가스선 폭파 주장

이란 이란혁명수비대(IRGC)는 13일 호르무즈 해협에서 유전가스선이 기뢰에 부딪혀 폭발했다고 발표했습니다. 이 사건과 관련, 미국 군함과 함께 항해 중이었다고 주장하며 긴장을 고조시키고 있습니다.

이란 혁명수비대(IRGC)는 호르무즈 해협 에서 발생한 대규모 폭발 사고와 관련해, 충돌한 선박이 이란이 지정한 통항 규정을 무시하고 불법 경로로 항해하던 중 기뢰에 부딪혔다고 주장했습니다. 이 사건은 지역 안보 불안과 해상 운송로의 차단 위협을 다시 한번 부각시키는 중대한 정세 변화입니다.

이란혁명수비대의 공식 성명서 내용

이란혁명수비대(IRGC) 해군 공공정보국 관계자는 현지 시간 13일 성명을 통해 이틀 전인 11일(현지 시간 기준), 동부 호르무즈 해협에서 대형 폭발이 발생했다고 명시했습니다. 이 성명서에 따르면, 이 폭발 사고는 대형 유전가스선(LNG)이 해군 기뢰와 접촉하면서 빚어졌습니다.

Also read 중국의 자동차 반도체 국산화율 15% 기록, 한국은 5%로 공급망 격차 확대 우려

이란혁명수비대는 해당 선박이 이틀 전인 8일부터 9일 사이(현지 시간)에 오만 연안에서 연기와 불꽃을 내뿜으며 화재가 발생하는 장면이 담긴 영상을 공개한 바 있습니다. 당시 보도된 영상 속 선박의 명칭은 'NAVIG8'로 확인되었으며, Reuters와 연합뉴스가 해당 장면을 캡처하여 보도한 바 있습니다.

이란혁명수비대는 폭발의 원인이 명확하다고 단정하며, 해당 유전가스선이 여러 차례 경고에도 불구하고 불법이며 위험한 남부 해역으로 진입하려 했다고 지적했습니다. 이란 해군은 해당 선박이 위험한 우회로를 선택하다 결국 기뢰와 충돌하여 심각한 피해를 입었다고 설명했습니다.

Advertisement

미 해군 호위와 책임 전가 주장

이란혁명수비대 해군 공공정보국은 성명서에서 해당 선박이 미국 군함과 함께 호위하며 항해하고 있었다고 주장했습니다. 이란 측은 지난번에도 폭발한 선박들과 유사하게, 이 사건을 일으킨 선박도 미국의 전투기 호위 아래에서 안전한 항로를 선택했다고 믿고 있었을 것이라고 밝혔습니다.

이란혁명수비대는 이러한 미국의 군사용 호위가 오히려 안전을 보장하지 못했다고 강하게 비판했습니다. 이란 측은 기뢰는 표적을 사냥할 때 미국 군함과 어떤 협조나 연동도 하지 않는다고 강조하며, 이로 인해 선박은 매우 강력하고 통제 불능의 폭발 피해를 입었다고 주장했습니다.

이란혁명수비대는 이 사건이 단순한 해난 사고가 아니라, 미국의 개입과 이란의 통항 규정 위반이 맞물린 결과라고 규정했습니다. 이를 통해 이란은 미군의 동해 지역 군사 활동에 대한 강력한 경고와 불만을 동시에 표현하는 것으로 분석됩니다.

호르무즈 해협 통항 위험과 향후 조치

이란혁명수비대는 호르무즈 해협이 이제까지 어느 때보다도 엄격하게 관리되고 있으며, 단 한치의 휴지도 없다는 점을 강조했습니다. 이란 해군 해저교통통제센터의 경고를 무시하고, 이란이 지정한 통항 경로가 아닌 불법 및 위험 구간으로 진입한 모든 선박은 동일한 운명에 처할 것이라고 경고했습니다.

Advertisement

이란은 호르무즈 해협을 통과하는 모든 선박이 이란과 오만이 합의를 통해 지정한 경로만을 사용해야 한다고 요구해 왔습니다. 만약 이러한 이란의 통항 규정을 위반할 경우, 이란은 선박의 안전을 보장할 수 없다는 입장을 반복적으로 밝혀 왔습니다.

이번 사건은 이란 혁명수비대가 이번 달 초에도 호르무즈 해협을 통과하려는 몇몇 유조선들이 기뢰에 부딪혀 불타올랐다고 주장한 직후 발생했습니다. 이는 지역 해상 무역로가 극심한 위협에 처해 있음을 보여주며, 국제 사회의 긴장된 상황을 더욱 부채질하고 있습니다.

이러한 이란의 공식적인 비난과 위협은 향후 호르무즈 해협을 이용하려는 상선들에 대한 추가적인 경고 조치로 이어질 가능성이 높습니다. 이란의 통항 규정 위반에 대한 엄중한 대응은 전 세계 에너지 공급망에도 영향을 미칠 수 있는 중요한 변수로 작용하고 있습니다.