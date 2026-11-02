이란 외무장관, 도하 미 협상 결과 발표...

아바스 아라그치 이란 외무장관이 도하에서 열린 미국 측 중재 협상 결과를 발표했습니다. 최종 합의는 이르지 못했지만, 양측은 여전히 '2일 제안'을 두고 협의 중이며 외교적 해결을 촉구했습니다.

이란의 아바스 아라그치 외무장관은 현지 시간 1일, 미국과 이란 간의 평화 협상을 위해 중재국인 도하를 방문한 고위급 이란 외교 사절단의 결과에 대해 기자들과 만나 설명했습니다. 아라그치 장관은 이날 국영 IRNA 통신을 통해, 사절단의 도하 방문이 최근 테헤란을 방문한 중재자들의 역할에 이어 consultations를 계속하려는 목적이었다고 밝혔습니다.

도하 방문 목적과 직결 회담 부재

아라그치 장관은 이번 방문의 주요 성과보다는 과정의 연속선상에 있음을 강조했습니다. 그는 이번 미사이드 외무부 차관급 외교 사절단의 방문은 미국 측과 직접적인 회담을 가질 계획이 처음부터 없었다고 설명했습니다. 대신 이 방문은 최근 테헤란에서 여러 차례 중재 역할을 해온 카타르 측 중재자들과의 지속적인 협의 차원에서 진행되었습니다.

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이로 인해 이번 협상이 미국과의 직접적인 충돌이나 합의 도출을 목표로 했다는 일부 우려는 일축되었습니다. 이란 외교부는 이번 방문에서 이루어진 대화들이 중재자들을 통해서만 이루어졌음을 명확히 하여, 양국 간의 직접적인 외교적 접촉이나 충돌 가능성을 낮췄습니다. 이는 이란이 미국과의 관계를 중재국을 통해 관리하려는 전략적 선택을 유지하고 있음을 보여줍니다.

'2일 제안' 논의는 순항 중

아라그치 장관은 중재자를 통한 대화들이 소위 '2일 제안'을 놓고 원활하게 진행되고 있다고 전했습니다. 그러나 그는 여전히 최종 결론에 도달하지는 못했다고 인정했습니다. 이란이 최종적인 합의를 이루기 위해 필요한 조건들은 미국이 이란의 질문들에 대해 어떻게 답변하느냐에 달려 있다는 점을 강조했습니다. 이는 이란이 미국 측의 태도에 큰 기대를 걸고 있음을 시사합니다.

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아라그치 장관은 이란이 중재 과정에서 최선을 다하고 있으며, 미국 측이 군사적 해결책보다는 외교적 해결을 우선시하는 합리성을 보여줄 것을 바란다고 말했습니다. 이는 이란이 군사력보다는 외교적 대화와 협상을 통해 분쟁을 해결하려는 의지를 보이고 있음을 다시 한번 확인시켜 주는 대목입니다. 미국 측의 반응이 어떻게 나올지에 대해 이란은 예의주시하고 있습니다.

군사 선택지 및 이란 군대의 강화

아라그치 장관은 군사적 옵션도 고려되고 있음을 암시하며, 최고 지도자의 명령이 이란 군대에게 명확한 임무를 부여했다고 언급했습니다. 그는 이란의 무장 군력이 이전 두 번의 전쟁 경험을 통해 이전보다 훨씬 더 강해졌다고 강조하며, 이슬람 공화국의 단호한 결의가 최고 지도자 및 고위 군사 지휘관들에게 전달되었다고 전했습니다. 이는 이란이 군사적 긴장 고조 상황에 대비하고 있음을 의미합니다.

테헤란 중심가에는 아야톨라 모자파르 하메네이(이란 최고 지도자의 아들)의 포스터가 게시되어 있었으며, 이란의 군사적 준비와 결의가 국민들에게도 잘 알려져 있습니다. 이란은 이번 협상 과정에서 군사적 해결책이 대안으로 고려될 수 있음을 분명히 했으며, 이는 미국 및 서방 측에 강력한 경고와 동시에 이란의 외교적 입지를 강화하려는 전략으로 해석됩니다. 향후 미국 측의 답변이 이란의 외교적 접근 방식과 군사적 대비 태도에 어떤 영향을 미칠지 귀추가 주목됩니다.