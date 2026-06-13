이란 외무장관, 미국과의 종전 양해각서 승인 확인 및 호르무즈 해협 관련 경고

이란 외무장관 아바스 아라그치는 미국과의 잠정 합의인 종전 양해각서가 최고지도자 아야톨라 하메네이 및 국가안보회의의 승인을 받았다고 밝혔다. 그는 합의가 레바논을 포함한 전선의 분쟁 종식과 호르무즈 해협 재개방 등을 포함하며, 이스라엘의 레바논 철수를 요구했다. 또한 해상 봉쇄 해제와 핵 협상의 조건부 진행을 강조했으며, 호르무즈 해협 통제 관련 오만과의 공동 성명 예정을 언급했다. 아라그치 장관은 전쟁에서 이란이 승리했으며 더 강해졌다고 자평했고, 이스라엘이 합의를 무산시키려 한다고 주장했다. MOU 서명은 원격으로 진행될 예정이다.

이란 외무장관 아바스 아라그치 는 미국과의 잠정 합의인 종전 양해각서 가 최고지도자인 아야톨라 모즈타바 하메네이와 국가안보회의를 포함한 최고 지도부의 승인을 받았다고 공식 확인했다. 아라그치 장관은 전국에 생중계된 TV 연설을 통해 미국과의 합의가 최종 단계에 진입했으며, 47년 만에 처음으로 미국과 서로의 주권과 통치권을 존중한다는 내용을 서면으로 발표할 것이라고 밝혔다.

이번 양해각서는 레바논을 포함한 모든 전선의 분쟁을 종식할 것이며, 합의의 일환으로 이스라엘이 레바논 영토에서 철수하고 레바논에 대한 공격을 중단할 것을 요구했다. 또한 합의 서명은 직접 대면이 아닌 원격 방식으로 이루어질 예정이다. 호르무즈 해협 문제 관련해 아라그치 장관은 미국과의 잠정 합의안에 호르무즈 해협 재개방과 다방면에 걸친 분쟁 종식 내용이 포함될 것이라고 언급했다. 다만 그는 호르무즈 해협 관리 문제가 전쟁 이전 상태로 돌아가지는 않을 것이라며 "우리의 칼은 언제나 호르무즈 해협 위에 매달려 있을 것"이라고 강조했다.

이란은 인접국 오만 정부와 함께 호르무즈 해협 통제에 관한 성명을 곧 발표할 예정이다. 또한 그는 미국의 해상 봉쇄가 완전히 해제되어야 하며, 이 것이 합의문에 명시된 첫 번째 사안이라고 강조했다. 핵 협상과 관련해 아라그치 장관은 미국과의 핵 협상이 향후 다음 단계에서 이뤄질 것이나, 제안된 잠정 합의안이 이행되지 않는 한 진행되지 않을 것이라고 말했다. 그는 이스라엘이 현재 마무리 단계에 접어든 미국과의 잠재적 합의를 무산시키려 시도하고 있다고 주장했다.

아라그치 장관은 이번 전쟁에서 이란이 미국에 승리했으며, 미국과 전쟁을 계기로 더 강해졌다고 자평했다. 그는 이러한 내용을 이란 국영TV 대담 프로그램에 출연해 설명했으며, 자신의 발언을 통해 이란의 입장을 공식적으로 전달했다





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