이란 외교부, 한국 속담 인용해 청해부대 호르무즈 해협 파병 강력 경고

이란 외교부 대변인이 한국 속담을 인용해 한국의 청해부대 임무 확대를 비판하며, 이를 미국의 대이란 침략에 대한 가담으로 간주하겠다고 명시적으로 경고했다.

에스마일 바가이 이란 외교부 대변인이 12일(현지시간) 자신의 소셜미디어 플랫폼 엑스(X)를 통해 강력한 경고 메시지를 보냈다. 이 대변인은 한국의 청해부대 임무 확대 방침을 겨냥한 것으로 보이는 포스트에서 한국 속담을 인용하며 적대적인 입장을鮮明히 했다. 이 사건은 한국이 소말리아 아덴만 해역에서 활동하던 해상 병력을 중동 지역으로 확장하겠다는 정부의 결정 직후 발생했다.

이란 외교부, '뱁새와 황새' 속담으로 한국 경고

에스마일 바가이 이란 외교부 대변인은 게시글에 뱁새가 황새를 따라가면 가랑이가 찢어진다는 한국 속담의 원문과 함께 이를 형상화한 이미지를 첨부했다. 이 이미지는 바위 위에 앉은 뱁새가 날개에 성조기가 그려진 황새를 올려다보는 장면을 담고 있다. 황새는 이미 추락하고 있는 상태로 묘사되었으며, 맞은편 절벽에는 이란 국기가 꽂혀 있다.

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절벽 아래 흐르는 바다는 호르무즈 해협을 의미하는 것으로 해석된다. 바가이 대변인은 "황새를 따라 날려는 참새는 결국 다리가 부러지기 마련"이라는 설명과 함께 이 문구가 한국 속담임을 명시했다. 그는 이를 통해 한국이 미국의 군사적 행보에 무분별하게 동행하는 상황에 대한 우회적 비판과 경고를 담았음을 드러냈다.

이란, 군사 지원 등 모든 형태를 불법 침략으로 규정

이란 외교부는 미국과 이스라엘의 대이란 군사적 침략에 대한 가담 행위를 강력히 비난했다. 바가이 대변인은 이란에 대한 침략 행위나 비인도적 경제적 테러에 직간접적으로 관여하는 모든 행위는 이란에 대한 미국의 침략에 가담한 것으로 간주한다며 성명을 내놨다. 여기에는 해군 전력의 배치와 군사·군수 지원 장비 및 인력의 제공도 포함된다고 강조했다.

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또한 이란은 미국과 체결한 어떤 양자 협정이나 약속도 국제법상 국가의 의무를 위반하거나, 미국과 이스라엘의 대이란 군사적 침략에 가담할 정당한 근거가 될 수 없다고 지적했다. 어떠한 형태로든 이러한 불법적인 침략 행위에 가담하는 국가는 그로 인해 발생하는 모든 결과에 대해 전적인 책임을 져야 할 것이라고 우려했다.

한국 정부, 호르무즈 해협 인근 오만 해역으로 임무 확대

반면 한국 정부는 소말리아 아덴만 해역에서 상선 보호 활동을 수행하던 청해부대의 임무 구역을 호르무즈 해협과 더 가까운 오만 남쪽 해역으로 확대할 예정이다. 외교부는 지난 10일 우리 국민 보호와 경제 이익 수호를 목적으로 전쟁 불관여·불개입 원칙하에 청해부대 임무를 강화하는 방안의 파견연장 동의안을 진행 중이라고 밝혔다.

이러한 임무 확대를 위해 해상초계기 P-8 포세이돈 1대가 투입된다. 또한 소해(기뢰제거) 장비인 무인수중정(UUV), 무인수상정(USV), 원격조종 수중로봇(ROV)이 파견되며, 폭발물처리반(EOD)도 함께 배치된다. 외교부는 이란 등 관련국들과 지속적으로 소통하며 상황을 주시하고 있다고 설명했다.

중동 지역 안전 보장과 외교적 균형의 행보

이번 조치로 인해 한국 해군의 활동 반경이 중동 지역 핵심 해상 교통로인 호르무즈 해협 인근까지 넓어지게 되었다. 이로 인해 이란 측의 반발이 예상된다. 한국 정부는 국민 안전과 경제 이익 수호를 최우선으로 생각하며, 불개입 원칙을 유지하면서 군사적 지원을 확대하는 전략적 균형을 유지하고 있다.

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이란의 경고가 단순한 수사적 표현을 넘어 실제 정책적 제재나 보복 조치로 이어질지 주목된다. 한국 정부는 이란의 반응을 주시하면서도 호르무즈 해협에서의 상선 보호 활동을 통해 국가 안보와 해양 안전을 동시에 확보하려는 의지를 보이고 있다. 향후 파견 연장과 관련 절차가 어떻게 진행될지 지속적인 모니터링이 필요할 것으로 보인다.