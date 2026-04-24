이란 외교장관, 파키스탄·오만·러시아 방문…종전 협상 재개 기대감 고조

이란 아바스 아라그치 외교장관이 협상 중재국인 파키스탄, 오만, 러시아를 방문하여 전쟁 종식 협상 재개에 대한 기대감이 높아지고 있습니다. 파키스탄은 미국과 이란의 종전 협상 재개를 위해 적극적으로 중재하고 있으며, 미국 측도 회담 가능성에 대비하고 있습니다.

이란과 관련된 전쟁 종식 협상이 상당 기간 교착 상태에 머물러 있는 상황에서, 협상 참여를 일관되게 거부해 왔던 이란의 아바스 아라그치 외교장관이 협상 중재 역할을 수행하고 있는 파키스탄 의 이슬라마바드와 오만, 러시아 를 연이어 방문하며 협상 재개에 대한 기대감이 높아지고 있다.

이란 국영 이르나 통신은 아라그치 외교장관이 현지 시각으로 24일부터 파키스탄, 오만, 러시아를 순차적으로 방문할 예정이라고 보도했다. 이번 순방은 지역 정세 전반과 현재 진행 중인 전쟁 상황에 대한 심도 깊은 협의를 목적으로 하고 있는 것으로 알려졌다. 특히 파키스탄 방문은 미국과 이란 간의 휴전 및 궁극적인 종전 협상 재개를 위한 파키스탄의 적극적인 중재 노력의 일환으로 해석되고 있다. 파키스탄 정부 관계자들은 아라그치 장관이 소규모 정부 대표단을 이끌고 24일 밤 이슬라마바드에 도착할 가능성이 높다고 AP 통신을 통해 밝혔다.

관계자들은 아라그치 장관이 주말께 회담에 참여하기 위해 이슬라마바드를 방문할 예정이라고 덧붙였다. 이르나 통신은 아라그치 장관의 이번 순방이 양자 간의 협력 방안 모색과 더불어 지역 내에서 진행 중인 주요 현안에 대한 논의, 그리고 미국과 이스라엘이 이란에 강요한 것으로 평가되는 전쟁과 관련된 최신 동향 파악에 중점을 둘 것이라고 전했다. 로이터 통신은 파키스탄 정부 소식통 2명을 인용하여 아라그치 장관의 이슬라마바드 방문이 미국과의 평화 회담 재개 가능성을 시사하는 신호일 수 있지만, 아직 공식적으로 확정된 사항은 없으며 미국의 반응을 주시하고 있다고 보도했다.

이러한 상황을 대비하여 미국 측은 이미 회담에 필요한 물류 지원팀과 보안팀을 이슬라마바드에 파견한 것으로 알려졌다. 종전 협상의 핵심 중재자 역할을 맡고 있는 파키스탄 정부는 최근 미국과 이란의 2차 종전 협상 재개를 위해 적극적인 외교 활동을 펼쳐왔으며, 이란과 미국 양측을 협상 테이블로 다시 불러들이기 위한 노력을 지속적으로 기울여 왔다. 당초 이번 주에 재개될 예정이었던 협상은 최종적으로 성사되지 못했지만, 파키스탄은 추가적인 시간을 확보하며 중재 노력을 멈추지 않고 있다.

아라그치 장관은 이날 이샤크 다르 파키스탄 외교장관 및 아심 무니르 파키스탄 육군참모총장과의 통화에서 지역 정세와 휴전 관련 문제들을 집중적으로 논의했다고 밝혔다. 파키스탄 외교부 역시 성명을 통해 양측이 지역 정세, 휴전 문제, 그리고 미국-이란 관계라는 광범위한 맥락에서 이슬라마바드가 추진하고 있는 외교적 노력에 대해 심도 있는 의견을 교환했다고 전했다. 다르 외교장관은 성명에서 지역 평화와 안정을 조기에 확립하기 위해서는 아직 해결되지 않은 문제들을 지속적인 대화와 적극적인 관여를 통해 해결해 나가야 한다는 점을 강조했다.

이번 아라그치 장관의 방문은 단순히 협상 재개를 위한 시도가 아니라, 복잡하게 얽힌 지역 갈등 해결을 위한 다각적인 노력이 진행되고 있음을 보여주는 중요한 사건으로 평가된다. 특히 파키스탄의 적극적인 중재 노력은 이란과 미국 간의 관계 개선에 중요한 역할을 할 수 있을 것으로 기대된다. 또한, 오만과 러시아 방문을 통해 이란은 협상 범위를 넓히고, 다양한 국가들의 지지를 확보하려는 의도를 보이는 것으로 분석된다. 향후 협상이 성공적으로 진행될 경우, 중동 지역의 불안정성이 완화되고, 국제 사회의 평화와 안정을 증진하는 데 크게 기여할 수 있을 것으로 전망된다.

하지만, 협상 과정에서 예상치 못한 난관에 부딪힐 가능성도 배제할 수 없으며, 모든 당사자들의 유연하고 건설적인 자세가 요구된다





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