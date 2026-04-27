이란 외무장관 특별기 ‘미나브168’ 문구…오폭 희생자 추모 메시지

이란 외무장관 파키스탄 방문기에 사용된 특별기 동체에 새겨진 ‘미나브168’ 문구가 이란 남부 초등학교 오폭 사건 희생자 추모를 위한 메시지임이 밝혀져 국제적인 관심을 받고 있습니다. 이란은 이 문구를 통해 미국과 이스라엘의 책임을 강조하고 있으며, 내부 결속을 다지는 데 활용하고 있습니다.

이란 외무장관 파키스탄 방문기에 사용된 특별기 동체 문구 ‘ 미나브168 ’이 국제적인 주목을 받고 있다. 이 문구는 지난 2월 28일 이란 남부 호르모즈간주 샤자레 타이예베 초등학교 오폭 사건 으로 희생된 168명의 무고한 희생자를 기리는 의미를 담고 있다.

당시 미국 군의 토마호크 미사일 오폭으로 인해 수업 중이던 여자 초등학생과 교직원들이 목숨을 잃었으며, 특히 희생자 중 100명이 넘는 어린 학생들이 포함되어 있어 전 세계적인 비난을 받았다. 미국 측은 초기에는 이 참사를 부인했지만, 명백한 증거들이 드러나면서 현재 자체 조사를 진행 중이다. 이번 파키스탄 방문은 미·이란 간 2차 회담에 대한 기대감을 높이는 중요한 계기였으며, 이란 정부 대표단은 미나브 초등학교 참사를 상기하는 특별기를 이용하여 협상에 임함으로써, 미국과 이스라엘의 책임과 인도적 참사에 대한 비판적인 입장을 분명히 했다.

특별기 좌석마다 희생자들의 영정이 놓여있었고, 이란 의회의장 모하마드 바게르 갈리바프는 비행기 안에서 공습 희생 어린이들의 사진과 책가방을 살펴보며 참상을 되새겼다. 이는 단순한 협상 테이블에서의 외교적 노력을 넘어, 이란 내부 결속을 다지고 국제 사회에 전쟁의 참혹함을 알리는 강력한 메시지로 해석된다. 이란은 이번 전쟁을 ‘이란에 대해 강요된 전쟁’이라고 규정하며, 미국과 이스라엘을 침략자와 인도적 참사의 가해자로 지목하고 있다. 이란은 지난 두 달 동안 미나브 초등학교 오폭 사건을 지속적으로 상기하며 추모 행사를 이어왔다.

이는 국제 사회에 전쟁의 참상을 호소하는 동시에, 미국과 이스라엘에 대한 적개심을 고취하여 내부 결속을 강화하려는 전략적 의도로 풀이된다. 특히 희생자 대부분이 여자 초등학생이었다는 점에 주목하여, 분홍색으로 칠한 미사일과 드론을 발사하거나 미사일에 ‘미나브 168’이라는 문구를 새겨 넣어 발사하는 등 상징적인 행동을 통해 분노와 슬픔을 표현하고 있다. 이러한 이란의 움직임은 향후 미·이란 관계에 중요한 변수로 작용할 것으로 예상된다. 이란은 이번 사건을 통해 국제 사회의 공감대를 형성하고, 미국과 이스라엘에 대한 압박 수위를 높여 협상에서 유리한 고지를 점하려는 의도를 보이는 것으로 분석된다.

정시내 기자는 이 사건을 통해 이란의 강경한 입장과 국제 사회에 대한 메시지를 전달하는 데 중요한 역할을 수행했다





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이란 미국 이스라엘 미나브168 오폭 사건

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