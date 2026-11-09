이란 외교부 대변인, 한국 호르무즈 파병 경고 재차 강조

이란 외교부 에스마일 바가이 대변인이 한국 청해부대의 작전구역 확대와 관련해 복잡한 문제에 개입하지 말라고 경고했다. 한국 정부는 오만 남방 해역으로 임무를 넓히는 수정 동의안을 국회에 제출한 상태다.

이란 외교부 의 에스마일 바가이 대변인이 한국의 호르무즈해협 파병 움직임에 대해 다시 경고했다. 바가이 대변인은 9일 정례 브리핑에서 한국 청해부대 의 작전구역 확대와 관련해 한국이 제공할 수 있는 최선의 도움은 복잡한 문제에 개입하지 않는 것이라고 말했다. 이란 관영 이스나 통신 등이 이같이 보도했다.

이번 발언은 한국 정부가 청해부대의 임무를 넓히는 수정 동의안을 국회에 제출한 직후 나왔다. 한국 정부는 지난 5일 아덴만 인근에서 활동 중인 청해부대 임무를 오만 남방 해역으로 확대하고 군사 자산을 추가하는 내용의 동의안을 제출했다. 이란 외교부 대변인이 한국의 파병 계획을 정면으로 거론한 것은 이 시점과 맞물려 있다.

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청해부대 작전구역 확대의 핵심 내용

한국 정부는 청해부대의 임무 구역을 오만 남쪽 해역까지 넓히는 방안을 추진하고 있다. 현재 청해부대는 소말리아 아덴만 해역에서 상선 보호 활동을 수행하고 있으며, 이번 계획은 임무 구역을 호르무즈해협과 더 가까운 해역으로 옮기는 것이 핵심이다.

정부는 임무 구역 확대와 함께 해상초계기, 폭발물처리반(EOD), 무인 소해장비 등 추가 전력을 파견하겠다는 입장을 밝혔다. 이들 장비는 해상 위협 탐지와 기뢰 등 폭발물 처리, 해역 정리에 쓰이는 자산이다. 정부는 이를 통해 상선 보호 임무의 실효성을 높이겠다는 취지를 내세우고 있다.

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이번 조처는 국회에 제출된 수정 동의안을 통해 추진되고 있다. 한국 정부의 이런 결정은 미국의 이란 전쟁에 대한 간접적인 지원이자 파병이라는 비판을 국내외에서 받고 있는 상황이다. 파병 확대를 둘러싼 찬반 논란이 임무 구역 문제와 함께 커지는 양상이다.

이란 정부의 경고와 양국 관계 인식

바가이 대변인은 한국의 파병이 군사 침략의 공범으로 비치지 않기를 바란다고 경고했다. 이란 외교부가 한국에 공개적으로 입장을 전한 셈이다. 이란은 한국과의 관계를 중시하면서도 파병 문제에서는 분명한 선을 긋고 있다.

바가이 대변인은 이란과 한국이 60년 이상 상호 존중과 양국의 이익을 바탕으로 오랜 우호 관계를 유지해왔다고 평가했다. 다만 그는 이란 국민이 최근 발생한 군사적 침략을 직간접적으로 지원한 미국과 시온주의(이스라엘) 정권 및 일부 동맹국을 제외한 다른 국가들이 이들에 동조하는 것을 원치 않는다고 강조했다.

그는 미국 등과 뜻을 같이해 군사 침략의 공범으로 비치는 일이 없기를 바란다고 덧붙였다. 아울러 한국 등 국제사회가 미국과 이스라엘의 불법적인 행동이 초래할 광범위하고 유해한 파장에 주목하길 바란다고 말했다. 바가이 대변인은 역내 상황을 더욱 복잡하게 만들 수 있는 어떠한 행동도 삼가기를 희망한다는 입장도 밝혔다.

9월 7일 한국어 성명이 보여준 경고의 연장선

이란은 앞서 9월 7일 바가이 대변인의 엑스 계정을 통해 이례적으로 한국어로 된 성명을 올리고 한국의 호르무즈 파병을 경고한 바 있다. 외교부 대변인이 한국어로 입장을 밝힌 것은 한국 사회를 직접 겨냥한 메시지로 해석된다.

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당시 성명에서 바가이 대변인은 양국 관계가 64년 이상의 역사를 가지고 있고 항상 상호 존중에 기반을 두어왔다고 밝혔다. 관계의 역사를 짚으면서도 파병 문제에는 단호한 태도를 유지한 것이다.

그는 페르시아만과 호르무즈해협에서 타국의 어떠한 작전 참여나 군사 배치는 침략자에 대한 직접적인 지원으로 간주될 것이며, 심각한 결과를 초래할 것이라는 점은 명백하다고 경고했다. 이번 9일 정례 브리핑의 발언은 이 경고를 다시 확인하는 성격을 띤다.

임무 확대가 가져올 파장과 향후 쟁점

이번 사안의 직접적인 쟁점은 국회에 제출된 수정 동의안의 처리 결과에 따라 청해부대가 호르무즈해협과 가까운 해역에서 활동하게 되는지 여부다. 동의안이 확정되면 청해부대의 작전 범위와 파견 전력이 모두 달라지게 된다.

상선 보호 임무가 오만 남쪽 해역으로 넓어지면 해상 항로 보호라는 실질적 목적과 이란 측과의 외교적 긴장 사이에서 한국 정부가 균형을 찾아야 하는 과제가 생긴다. 이란 측은 한국이 개입하지 않는 것을 최선의 도움이라고 규정하며 이 점을 분명히 했다.

국내외에서 제기된 간접 지원 논란과 이란의 경고가 맞물리면서, 정부가 파병 목적과 임무 범위를 국회와 국민에게 구체적으로 설명하는 일이 더욱 중요해졌다. 이번 발언은 한국의 청해부대 임무 확대가 외교 현안으로 번지고 있음을 보여준다.