이란 안보 수장 푸틴 만나는 날 트럼프 발언 잇따라

이란 모센 레자이 사무총장이 모스크바를 방문해 푸틴 대통령과 회동하며 미국 협상 전 7대 조건 재확인. 도널드 트럼프 미국 대통령의 추가 군사행동 가능성 발언으로 중동 긴장 고조.

이란 국영 프레스티브이 통신은 5일(현지시간) 모스크바 크렘린궁에서 모센 레자이 최고국가안보회의 사무총장이 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 면담했다고 보도했다.

레자이 사무총장은 이 자리에서 모즈타바 하메네이 이란 최고지도자의 친서를 전달하며 러시아의 지원을 요청했다.

Also read “실손보험료 좀 부담 됐었는데”…할인과 전환 제도로 낮출 수 있다는데

이들은 미국의 이란에 대한 '침략' 종식 방안과 중동 역내 안보 현안에 대해 집중적으로 논의했다.

이란의 미국 협상 7대 조건과 러시아의 역할

모센 레자이 이란 최고국가안보회의 사무총장은 회담 후 국영방송에 푸틴 대통령과 '중요한 역내 현안'을 논의했다고 전했다.

레자이 사무총장은 푸틴 대통령이 이란의 전쟁 종식을 위해 협력할 준비가 되어 있음을 재확인했다고 전했다.

Advertisement

이란은 미국에 7가지 조건을 통보했으며, 이를 이행하지 않으면 호르무즈해협 재개방이나 협상에 나서지 않을 것이라고 거듭 밝혔다.

이란 지도부 강경 기조와 트럼프 발언 대조

모즈타바 하메네이 이란 최고지도자는 최근 미국 중간선거 이튿날 성명을 통해 대미 강경 기조를 재확인했다.

하메네이 최고지도자는 미국 내 정권 교체가 이란에 대한 적대감을 누그러뜨리지 못할 것이라며 큰 착각이라고 경고했다.

그는 굴복하려는 기미를 보여서는 안 되며, 완전한 억지력에 도달하기 위해 더 강력한 이란이 되어야 한다고 촉구했다.

반면 도널드 트럼프 미국 대통령은 백악관에서 이란에 대한 추가 군사행동 가능성을 묻는 질문에 '더 나아갈지 결정할 것'이라고 말했다.

에너지 협력과 다자간 회담 현황 공유

모센 레자이 이란 최고국가안보회의 사무총장은 이란의 가스 부족 해소 방안과 러시아-이란 가스관 건설 문제도 집중적으로 논의했다.

Advertisement

그는 테헤란에서 열린 이란, 사우디아라비아, 튀르키예, 파키스탄 4개국 회담 내용도 푸틴 대통령에게 설명했다고 덧붙였다.

러시아는 이란의 이웃 국가들과의 관계 정상화 노력을 환영했으며, 이는 지역 안정에 기여하는 긍정적 조치로 평가되었다.

레자이 사무총장은 모즈타바 하메네이 이란 최고지도자가 가능한 한 빨리 푸틴 대통령에게 메시지를 전달하기를 원했다고 설명했다.

모스크바 방문 배경과 향후 전망

모스크바 방문은 한 달 전에 계획되었으나 '매일 이어지는 역내 군사 상황 논의' 때문에 미뤄졌다고 레자이 사무총장은 밝혔다.

미국 중간선거 이후 미-이란 협상 국면에서 러시아의 협조를 요청했을 것이라는 관측이 나온다.

이란은 호르무즈해협 재개방을 위한 대미 협상을 전제로 미국이 제시한 7대 조건 수용을 강력히 요구하고 있다.

도널드 트럼프 미국 대통령의 추가 군사행동 가능성 발언으로 인해 중동 지역의 긴장감이 고조되고 있는 상황이다.