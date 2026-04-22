이란 교민 대피 성공, 주이란대사관 직원들에 특별 포상금 지급

미국·이스라엘-이란 전쟁 속에서 교민 대피 및 외교적 노력을 지속한 주이란 대한민국대사관 직원 23명에게 총 1억원 규모의 특별성과 포상금이 지급되었습니다. 이재명 대통령의 지시에 따라 이루어진 이번 포상은 대사관 직원들의 헌신적인 노력과 한-이란 관계의 중요성을 강조합니다.

지난 3월 3일, 이란에 체류하던 한국인들을 안전하게 투르크메니스탄으로 대피시키기 위해 주이란 대한민국대사관 직원들이 분주하게 움직였습니다. 김준표 대사 를 비롯한 대사관 직원들은 버스에 오를 교민들을 위해 음식과 생필품을 꼼꼼히 준비하며, 혹시 모를 상황에 대비했습니다.

외교부에서 제공한 사진은 당시 긴박했던 상황 속에서도 교민들의 안전을 최우선으로 생각하는 대사관 직원들의 노력을 보여줍니다. 54일째 이어지고 있는 미국과 이스라엘, 이란 간의 복잡한 갈등 상황 속에서, 주이란 대한민국대사관 직원들은 이란 현지에 남아 교민 보호와 대피 지원이라는 막중한 임무를 수행해 왔습니다. 이들의 헌신적인 노력은 외교부로부터 특별한 보상을 받게 되었습니다. 외교부는 22일, 중동 지역의 불안정한 상황에 대한 적극적인 대응과 교민 보호를 위해 주이란대사관 직원 23명(외국인 직원 10명 포함)에게 총 약 1억 원의 특별성과 포상금을 지급한다고 발표했습니다.

포상금은 직급이나 국적에 관계없이, 각 직원이 수행한 업무량, 위험 노출 정도, 그리고 교민 대피 지원 과정에서의 기여도를 종합적으로 평가하여 차등 지급되었습니다. 외교부는 대사관 직원들이 전쟁 발발 이후에도 대사관을 정상적으로 운영하며 이란 측과의 긴밀한 소통을 유지하고, 한국인 교민뿐만 아니라 이란인 가족들의 육로 대피를 성공적으로 지원했다고 밝혔습니다. 또한, 이들은 매일 잔류 교민들의 안전을 확인하며 위험한 상황 속에서도 헌신적으로 업무를 수행하여 재외국민 보호에 탁월한 성과를 거두었다는 평가를 받았습니다.

지난달 3일, 주이란대한민국대사관이 임차한 버스 2대에 한국인 교민 24명이 탑승하여 수도 테헤란에서 출발, 인접국인 투르크메니스탄으로 무사히 대피했습니다. 이들은 중간 기착지에서 1박을 한 후 투르크메니스탄 국경을 넘어 안전하게 입국 수속을 마쳤습니다. 이처럼 성공적인 교민 대피는 대사관 직원들의 신속하고 체계적인 대응 덕분이라고 할 수 있습니다. 이번 포상금 지급은 단순히 교민 대피 지원에 대한 보상을 넘어, 한국과 이란 간의 외교 관계 전반에서 주이란대사관 직원들의 역할을 격려하기 위한 이재명 대통령의 지시에 따른 것입니다.

이 대통령은 지난 14일 국무회의에서 조현 외교부 장관에게 “이란 대사관 직원들을 격려하고 포상하는 조치를 취했느냐”고 직접 질문하며 “잘 챙겨줄 것”이라고 지시한 바 있습니다. 이는 이란의 불안정한 상황 속에서도 대사관을 유지하며 외교적 노력을 지속하는 주이란대사관 직원들의 헌신에 대한 대통령의 깊은 신뢰를 보여주는 것이라고 해석할 수 있습니다. 실제로 미국과 이스라엘의 이란 공격이 시작된 지난 2월 28일 이후, 대부분의 국가들은 자국 대사관 및 공관의 인력을 철수했습니다.

하지만 중동 국가, 중국, 러시아 등을 제외한 서방 국가들 중에서는 한국, 일본, 핀란드 단 3개국만이 이란에 대사관을 유지하고 있는 것으로 알려졌습니다. 한국이 이란에 대사관을 유지하는 것은 이란과의 오랜 외교 관계를 유지하고, 지역 안정을 위한 외교적 노력을 지속하는 데 중요한 의미를 갖습니다. 조현 외교부 장관과 압바스 아라그치 이란 외무장관의 전화 통화, 그리고 정병하 외교부 장관 특사의 이란 파견 등은 모두 주이란대사관의 적극적인 활동을 통해 가능했습니다. 이러한 노력들은 한반도와 중동 지역의 평화와 번영에 기여할 것으로 기대됩니다





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