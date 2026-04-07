이란 경제 기반 공격: 중동 전쟁 위협 고조

이스라엘의 이란 경제 기반 시설 공격으로 중동 지역의 긴장이 고조되고 있으며, 전쟁 발발의 위험이 높아지고 있습니다. 이스라엘은 이란의 석유화학 시설을 공격하여 경제적 타격을 가하고 있으며, 이에 대한 이란의 보복 공격으로 사우디아라비아의 석유화학 시설이 피해를 입었습니다. 국제사회는 이 갈등의 확산을 우려하며, 외교적 해결을 촉구하고 있습니다.

지난달 19일(현지시각) 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 기자회견에서 발언을 하며 긴장된 분위기를 연출했습니다. 로이터 연합뉴스에 따르면, 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 도널드 트럼프 미국 대통령에게 이란과의 휴전에 대해 우려를 표명하며, 이스라엘 과 이란 간의 긴장이 고조되고 있습니다. 이스라엘 은 트럼프 대통령이 금지했던 이란의 사우스파르스 가스전 관련 시설에 대한 공격을 재개함으로써, 미국과 이란 사이의 휴전 대화를 막으려는 의도로 보입니다. 이스라엘 채널12 방송은 6일(현지시각) 네타냐후 총리가 전날 트럼프 대통령과 통화하며 이란과의 휴전 가능성에 대한 우려를 표명하고, 휴전이 초래할 수 있는 위험을 지적했다고 이스라엘 정부 관계자를 인용해 보도했습니다.

이 관계자는 트럼프 대통령이 네타냐후 총리에게 “만약 이란이 미국의 요구를 수용한다면 휴전이 성사될 가능성이 있다”면서도 “이란이 보유한 농축 우라늄을 모두 넘기고, 향후 우라늄 농축을 재개하지 못하도록 해야 한다”고 말했다고 전했습니다. 이는 미국의 강경한 대이란 정책 기조를 보여주는 동시에, 이스라엘의 불안감을 반영하는 것으로 해석됩니다. 지난달 미국은 이란에 모든 농축 핵물질을 국제원자력기구(IAEA)에 넘기고, 이란 영토 내에서 핵농축을 금지하는 내용을 포함한 15개 요구사항을 전달한 바 있습니다. 이스라엘은 이란의 경제적 기반을 공격하는 전략을 통해 전쟁의 위험 수위를 더욱 높였습니다. 이스라엘 카츠 이스라엘 국방장관은 “이란 석유화학 생산의 약 50%를 담당하는 아살루예 내 최대 시설에 강력한 타격을 입혔다”고 밝혔습니다. 그는 지난 4일 이스라엘이 이란의 마슈하르 석유화학 특구를 공격한 것도 언급하며 “이란 석유화학 수출의 85%를 차지하는 두 핵심 시설이 가동 불능 상태에 빠졌다”며 “이는 이란 정권에 수백억달러에 달하는 치명적인 경제적 타격이 될 것”이라고 경고했습니다. 이란 국영 석유화학회사는 “미국과 시오니스트 적대 세력이 아살루예의 파르스에너지특별경제구역(PSEEZ) 석유화학 산업의 일부 부대 시설을 공격했다”며 “피해와 손실 규모는 조사 중”이라고 발표했습니다. 이란 최대 가스전인 사우스파르스에서 생산된 가스를 정제·가공하는 파르스에너지특별경제구역 역시 이스라엘의 공격을 받아, 이란의 경제적 손실이 심화되고 있습니다. 당시 트럼프 대통령은 “이스라엘은 사우스파르스 가스전에 더 이상 공격을 하지 않을 것”이라고 말했지만, 현실은 다른 양상으로 전개되고 있습니다. 이외에도 이란은 마르브다슈트 석유화학 단지가 미국과 이스라엘의 공격을 받았다고 발표하며, 이란 내에서는 미국과 이스라엘에 대한 보복심리가 커지고 있습니다.\이란은 이에 대한 보복으로 걸프 국가의 석유화학 시설을 공격하며 긴장감을 더욱 높였습니다. 이란 반관영 파르스 통신은 7일 오전 사우디아라비아 주바일 석유화학 산업단지에 대규모 폭발과 타격이 발생했다며 화염이 치솟는 영상과 함께 보도했습니다. 파르스는 소식통을 인용해 이 단지에 있는 사다라 공단이 연간 약 300만톤의 플라스틱과 화학 제품을 생산하는 세계 최대 규모의 통합 화학시설로, 미국의 다우케미컬이 참여하고 있다고 밝혔습니다. 로이터는 사우디아라비아 국방부가 7대의 탄도미사일을 요격했지만, 잔해가 에너지 시설 인근에 떨어져 피해를 평가 중이라고 전했습니다. 지난달 파르스에너지특별경제구역이 공격받은 뒤 이란은 세계 액화천연가스 공급량의 20%를 담당하는 카타르 라스라판 가스정제시설 단지에 보복 공격을 가한 바 있습니다. 이러한 일련의 공격들은 중동 지역의 에너지 안보를 위협하고, 세계 경제에도 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 아랍에미리트 기반 컨설팅사 카마르 에너지의 최고경영자 로빈 밀스는 “페르시아만 주변 석유화학 시설이 손상되면 호르무즈해협의 통행이 정상으로 돌아가더라도 수개월 이상 하루 500만배럴의 정제된 원자재 수출이 줄어들 것”이라고 월스트리트저널에 밝혔습니다. 닐 퀼리엄 영국 싱크탱크 채텀하우스 연구원은 “석유화학시설들은 섬유, 자동차 부품, 포장 등 여러 분야에 필수 원자재를 공급하고 있기 때문에 제조업 전반에 생산 병목현상, 비용 인상, 실업을 야기할 수 있다”고 경고했습니다. 국제 유가의 불안정성 증가와 공급망 교란은 전 세계적인 인플레이션을 심화시킬 수 있으며, 이는 각국의 경제 회복에 큰 걸림돌이 될 수 있습니다. 유엔 사무총장 안토니우 구테흐스는 대변인을 통해 발표한 성명에서 “특정한 민간 기반시설이 군사적 목표물로 간주된다고 하더라도, 만약 과도한 민간인 피해를 야기할 것으로 예상된다면 국제인도주의법은 이런 시설에 대한 공격을 여전히 금지한다”고 밝혔습니다. 그는 “국제 분쟁의 평화적 해결 외에는 현실적인 대안이 없기 때문에, 이제 당사자들이 이 갈등을 중단해야 할 때”라고 호소하며, 외교적 해결의 중요성을 강조했습니다.\최근 중동 지역에서 벌어지고 있는 일련의 사건들은 단순히 군사적 충돌을 넘어, 세계 경제와 안보에 심각한 위협을 가하고 있습니다. 이스라엘과 이란 간의 긴장 고조는 에너지 시장의 불안정성을 키우고, 공급망을 교란시켜 세계적인 인플레이션을 유발할 수 있습니다. 특히, 석유화학 시설에 대한 공격은 필수 원자재의 공급 부족을 초래하여 제조업 전반에 걸쳐 생산 차질, 가격 인상, 실업 증가 등 부정적인 결과를 초래할 수 있습니다. 이러한 상황은 단순히 특정 국가 간의 문제로 치부될 수 없으며, 국제사회가 공동으로 대처해야 할 시급한 과제입니다. 각국은 외교적 노력을 통해 갈등을 완화하고, 국제법을 준수하며, 평화적인 해결책을 모색해야 합니다. 또한, 민간인 피해를 최소화하기 위한 노력을 기울여야 하며, 인도주의적 지원을 통해 위기에 처한 사람들을 돕는 데 힘써야 합니다. 중동 지역의 안정은 세계 경제의 지속적인 성장과 번영을 위해 필수적입니다. 따라서 국제사회는 이 지역의 평화를 위해 끊임없이 노력해야 하며, 갈등을 해결하기 위한 다각적인 외교적 노력을 지속해야 합니다. 특히, 이란 핵 문제와 관련하여 외교적 해법을 모색하고, 관련 당사자들이 상호 신뢰를 구축할 수 있도록 지원해야 합니다. 이러한 노력들을 통해 중동 지역의 안정을 회복하고, 세계 평화에 기여할 수 있을 것입니다. 지속적인 대화와 협력을 통해 갈등을 해결하고, 평화로운 미래를 만들어 나가야 합니다





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