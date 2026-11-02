이대통령 유럽순방 168명 개인정보 유출, 경호 우려 고조

6월 유럽 순방 당시 대한민국 공군 1호기 탑승자 168명 여권번호 등 고유식별정보가 해외 사이트에 유출되어 이대통령과 경호팀 신변 안전에 심각한 우려가 제기되었습니다.

대한민국 이대통령과 김혜경 여사를 비롯한 정부 고위관료 및 경호원 168명의 개인정보가 해외 온라인 사이트에 노출되어 신변 안전에 대한 우려가 커지고 있다. 정부와 청와대는 지난 6월 벨기에와 유럽연합(EU) 정상회담, 프랑스 에비앙에서의 주요 7개국(G7) 정상회의 참석, 그리고 이탈리아 국빈방문을 위한 유럽 순방 동행 명단이 유출된 사실을 확인했다.

공군 1호기 탑승자 고유식별정보 해외 사이트 노출

2일 정부에 따르면 한 보안 관련 외국 유료 사이트에 지난 6월 '대한민국 공군 1호기' 탑승 명단 파일이 게재된 것으로 파악되었다. 해당 파일은 대한민국에서 벨기에로 가는 항공기에 탑승한 인사들의 이름, 소속, 직책, 생년월일, 여권번호, 여권 발급일 및 만료일 등 고유식별정보를 포함하고 있다.

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노출된 명단에는 이대통령 내외는 물론 위성락 국가안보실장, 김용범 당시 정책실장, 배경훈 장관, 조현 장관, 김성환 장관, 한성숙 장관 등 정부 주요 인사들의 정보가 담겨 있는 것으로 전해졌다. 당시 1호기에 탑승했던 전원인 청와대 대통령비서실 참모, 외교부 실무진, 대통령경호처 소속 경호원, 청와대 기자단 등 168명의 개인정보가 그대로 온라인상에 공개된 것이다.

이들 중 대통령경호처 소속 경호관이나 대통령 주치의, 의무실장 등 의료진, 그리고 대통령 내외의 의상을 담당하는 수행원들의 신원 정보는 원칙적으로 비공개 처리되어야 할 사항이다. 이러한 민감한 정보들이 공개됨에 따라 관련 전문가들은 이대통령과 김혜경 여사, 그리고 수행단의 신변에 대한 치명적 우려가 발생할 수 있다고 지적한다.

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정부 대응 조치 및 유출 경위 조사

해당 탑승 명단은 순방 일주일 전에 해당 사이트에 게시된 것으로 확인되어 시기적절성 측면에서도 문제가 된다. 정부 관계자는 검색만 하면 노출되는 정보라는 점에서 적대 국가의 정보 라인이 이를 파악했을 가능성을 배제할 수 없다고 밝혔다. 그는 정보가 퍼진 정도에 따라 경호원이나 의전 라인 인력을 전격적으로 물갈이해야 할 수도 있는 심각한 사안이라고 강조하였다.

청와대는 보도 내용에 대해 사전 인지 후 대응 조치를 취했으며, 향후 외교부 등에서 추가 조치를 할 예정이라고 밝혔다. 대통령경호처 소속 경호관이나 대통령 주치의, 의무실장 등 의료진, 대통령 내외의 의상을 담당하는 수행원 등 신원 정보는 비공개가 원칙이라는 점을 고려할 때, 이번 유출 사태는 국가 안보 차원에서도 면밀한 조사가 필요한 상황이다.

공군 1호기 명단 작성 및 공유 프로세스

정부 소식통에 따르면 공군 1호기 탑승 명단은 외교부에서 작성한 후, 해당 항공기를 운용하는 민간 항공사에 공유되는 절차를 거친다. 이 과정에서 어느 단계에서 정보 유출이 발생했는지 정확한 경위를 파악하기 위해 정부가 조사를 진행 중이다.

대통령경호처 소속 경호관이나 대통령 주치의, 의무실장 등 의료진, 대통령 내외의 의상을 담당하는 수행원 등 신원 정보는 비공개가 원칙인데 온라인상에 그대로 노출됨에 따라 신변 우려가 커졌다는 지적이 제기된다. 특히 위성락 국가안보실장, 김용범 당시 정책실장, 배경훈, 조현, 김성환, 한성숙 당시 장관 등 정부 주요 인사 정보가 담긴 만큼, 외교적 파장까지 고려한 추가 대응이 예상된다.