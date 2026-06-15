이달 말까지 불안정한 날씨… 소나기·번개·우박 동반 가능성

기상청은 당분간 대기 불안정으로 내륙 지방 곳곳에 소나기가 내리고 천둥·번개·우박이 동반될 수 있다고 예보했다. 대기 상층의 차가운 공기와 낮의 강한 햇볕으로 지면이 데워지면서 적란운이 발달하기 쉬운 조건이 조성되고 있다. 수도권等地에서는 이미 우박과 강한 소나기가 관측되었고, 낙뢰로 인한 사고와 대회 중단 사례도 발생했다. 더워지는 날씨와 함께 온열질환 위험도 증가하고 있어 주의가 요구된다.

맑은 날씨가 이어지다 갑자기 소나기 가 쏟아지는 불안정한 날씨가 이달 말까지 이어진다. 소나기 와 함께 천둥·번개가 치고 우박이 떨어지는 곳도 있겠다. 기상청에 따르면 당분간 대기 불안정으로 내륙 지방 곳곳에 소나기 가 많이 내릴 것으로 보이며, 소나기 가 내릴 때는 천둥·번개·우박·싸락우박이 동반될 가능성이 있다.

대기 불안정은 대기 상층과 하층의 온도 차가 클 때 발생하는데, 최근 한반도 상공에는 차가운 공기가 머물러 있고 낮에는 강한 햇볕으로 지면이 데워지면서 이런 조건이 만들어지고 있다. 16~17일 서울·경기의 낮 최고기온은 33도까지 오르는 등 더워지면서 적란운이 발달하기 쉬운 환경이 조성된다. 데워진 공기가 높이 솟구치며 구름이 생성되고 구름 내부에서 물방울과 얼음 알갱이가 마찰하며 전기가 축적되어 낙뢰가 발생한다. 실제로 14일 수원等地에서는 우박이 쏟아졌고, 골프 대회에서는 낙뢰 위험으로 경기가 중단되거나 선수가 실격되는 일도 있었다.

천리안 위성으로도 수도권과 전북·충남 등에서 구름이 연기처럼 솟아오르는 모습이 관측됐다. 한편 이번 주 내내 불볕더위가 이어지며 온열질환 위험도 높아지고 있다. 기상청과 질병관리청의 예측 정보에 따르면 서울은 15~17일 온열질환 위험 2단계를, 경북은 17일 3단계까지 올라갈 것으로 예상된다. 온열질환 2단계는 일부 지역에서 발생 가능한 수준, 3단계는 대부분 지역에서 발생해 피해가 예상되는 수준이다





joongangilbo / 🏆 11. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

소나기 번개 우박 적란운 온열질환

United States Latest News, United States Headlines