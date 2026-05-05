이기택, 우의마의 시대의 청년: 꼬마민주당의 시작과 4.19 혁명

이기택의 회고록을 통해 1950년대 후반의 격동적인 정치 상황과 그의 성장 과정을 조명한다. 이승만 정권의 3선 개헌 시도와 우마차 시위 등 당시의 혼란스러운 정국을 생생하게 묘사하고, 이기택이 4.19 혁명에 참여하게 된 배경을 살펴본다.

1990년과 1991년에 노무현 등과 함께 ' 꼬마민주당 '을 이끈 이기택 (1937~2016)은 열아홉 살 때인 1956년, 건강 문제로 미래가 불투명했다. 부산상고의 성적 우수생이었던 그는 1학년 때부터 앓은 십이지장궤양 때문에 졸업을 앞두고 어려움을 겪었다.

이기택 회고록에 따르면, 3학년 2학기 입시 준비 막바지에 십이지장궤양이 재발하여 심각한 상태로 입시 준비는커녕 학교에 나갈 수 없게 되었고, 출석 일수가 부족하여 졸업까지 걱정해야 할 정도였다. 학교 측은 그의 성적과 건강을 고려하여 연세대 무시험 특례입학생으로 추천해주겠다고 제안했다. 하지만 서울대 화학공학과 출신인 그의 형은 요양 후 다시 공부하여 원하는 대학에 진학하라고 권했다. 형의 권유에 따라 재수를 선택한 그는 어머니를 따라 양산 통도사에서 좀 더 들어간 곳에 있는 백련암이라는 암자를 찾아갔다.

어머니가 하산한 뒤에는 홀로 산중에 남아 죽을 끓여 먹으며 지냈다. 고시생들이 많았지만 환자들도 있었던 그곳에서 그는 인생에서 가장 중요한 성장기를 보내며 대학에 진학하지 못하고 요양해야 했다. 당시 그는 미래를 비출 등불이 꺼진 듯 낙망했으며, 인생의 낙오자가 된 것만 같다고 느꼈다. 그러나 그는 이 시기가 결과적으로 새옹지마 역할을 했다고 평가하며, 정계에 투신하게 된 데에는 이때의 영향이 지대했을 것이라고 말했다.

백련암 생활 중에도 고시생들과 세상 이야기를 나누고, 그들이 가져오는 신문 조각을 읽으며 토론에 참여했다. 이는 학교와 친구들밖에 몰랐던 그가 비로소 세상사에 관심을 갖고 불의한 시대에 공분하는 성인으로 성장하는 계기가 되었다. 1956년 5·15 정·부통령 선거를 앞둔 이승만은 3월 5일 자유당 임시전당대회에서 '3선 불출마'를 선언했다. 그러나 1954년 자신에 한해서만 3선을 허용하는 개헌안을 공포했던 이승만은 대선을 코앞에 두고 입장을 번복했다.

이승만은 유시를 통해 3선 출마는 없을 것이라고 당원들을 타일렀지만, 동시에 '전 민중'이 나서서 '민의'를 형성하면 입장을 바꾸겠다는 의지를 드러냈다. 미국의 한국통들은 이승만이 좀 더 강력한 국민적 지지 표시를 주문하고 있다고 해석했다. 불출마 선언 직후 자유당은 '전 민중'의 참여를 통해 압도적인 '민의'를 만들어내고자 총력을 기울였다. 서울시청 광장과 경복궁 중앙청 광장에서 '이 박사 출마 요청 궐기대회'와 '민중대회'가 연이어 개최되었다.

자유당은 투표권 없는 초등학생들까지 동원하여 이승만의 3선을 희망하는 모습을 연출하고자 했다. 이 소식은 산중에서 요양하던 이기택에게도 전해졌다. 그는 회고록에서 이승만 대통령의 불출마 선언 철회를 요구하는 구호와 전단이 거리에 난무했고, 지방에서는 초등학교 학생들까지 동원되어 이승만 대통령의 출마를 호소하는 상황을 묘사했다. 은 학업에 전념해야 할 학생들의 학업을 방해한다고 우려를 표했다.

더욱 놀라운 소식은 우마차 조합에서 소와 말까지 동원하여 이승만 대통령의 출마를 요구하는 데모를 벌였다는 것이었다. 서대문, 동대문, 용산, 성동 등 각 구의 우마차 조합이 시위에 참여했다. 이 사건은 국회 본회의에서 격론의 대상이 되었고, 조재천도 격분했다. 민주당 국회의원 조재천은 동료 24명을 대표하여 대정부 비판에 나섰고, 우마차 시위를 경찰이 조작 혹은 묵인한 증거가 있다며 김형근 내무부장관의 출석을 요구했다.

그러나 자유당의 비협조로 장관 출석은 무산되었다. 우마차 시위는 민의뿐 아니라 우의·마의까지도 이승만에게 있는 듯한 모양새를 연출했다는 점에서 강렬한 인상을 남겼다. 데모에 동원된 소와 말들이 싼 똥으로 인해 서울 거리는 온통 똥 천지가 되었다. 이 사건은 '우의마의'라는 신조어를 만들어냈고, 부정하게 뭔가를 조작하는 것을 가리킬 때 사용되었다.

박정희 정권의 윤치영 의장서리가 3선 개헌 필요성을 거론한 1969년, 김재순 대변인은 자유당 때의 우의마의식 민의 조작에 의한 헌법개정이라면 박 정권하의 개헌 논의가 금기시될 이유가 없다고 발언했다. 1956년 대선이 끝난 뒤인 7~8월경, 이기택은 경무대 인근의 하숙집에 짐을 풀었다. 백련암에서의 휴양 생활로 건강에 자신이 생긴 그는 대학입시 준비를 위해 상경했다. 양산 백련암에서 전해 들은 대선 정국의 난맥상은 그가 정치에 관심을 갖는 계기가 되었다. 1957년에 고려대학교 상과대학 신입생이 된 그는 1960년에 고려대 학생위원장이 되어 4·19혁명에 뛰어들었다.

초등학생들은 물론이고 소와 말까지 동원해 세상 흐름을 왜곡했던 이승만을 끌어내리는 일에 청년 이기택은 앞장섰다





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이기택 우의마의 꼬마민주당 이승만 4.19 혁명 제1공화국 십이지장궤양 백련암 3선 개헌

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