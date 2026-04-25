이광재 전 국회사무총장, 하남갑 출마 유력 검토…민주당, 수도권 격전지 공략

더불어민주당이 6·3 재보궐 선거 수도권 핵심 지역인 경기 하남갑에 이광재 전 국회사무총장의 전략 공천을 적극적으로 검토하고 있습니다. 과거 '원조 친노' 세력의 핵심 인물인 이 전 총장의 출마는 하남갑 지역의 보수세와 경쟁 후보들의 존재에도 불구하고 민주당의 승리를 위한 중요한 전략적 선택으로 분석됩니다.

더불어민주당 이 6·3 국회의원 재·보궐 선거 수도권 격전지인 경기 하남갑 에 ‘원조 친노’ 이광재 전 국회사무총장 투입을 유력하게 검토하고 있다. 하남갑 은 민주당이 압승한 지난 총선에서도 추미애 의원이 이용 전 국민의힘 의원을 상대로 진땀 승리를 거둘 만큼 보수세가 만만찮은 지역이다.

추 의원이 경기지사 후보로 확정되면서 당내에선 무게감 있는 인물의 전략공천 필요성이 커졌다. 정청래 민주당 대표는 이 전 총장의 이름을 직접 거론하며 그의 경쟁력을 언급했다. 이 전 총장은 정계 복귀 이후 당의 요구에 따라 어려운 판에 몸을 던져왔지만, 개인적으로는 정치적 내리막을 겪었다. 2022년 지방선거에서는 패색이 짙은 강원지사에 출마했고, 22대 총선에서는 종로 출마를 양보하고 성남 분당갑에 차출됐으나 모두 낙선했다. 이번 지방선거 국면에서도 강원지사 후보 자리를 우상호 전 정무수석에게 넘기며 불출마를 택했다.

그럼에도 불구하고, 당의 요구가 있다면 피할 수 없다는 것이 이 전 총장의 생각인 것으로 전해졌다. 당초 평택을도 전략공천지로 검토했으나, 조국 조국혁신당 대표의 출마 선언으로 인해 하남갑으로 방향을 틀었다. 하남갑에 출마할 경우 김용 전 민주연구원 부원장이 분당갑 지역위원장을 이어받고 2028년 총선에 도전하는 형태로 교통정리가 될 것이라는 분석도 있다. 재·보궐 전략공천 대상자로 거론되는 김용남 전 의원과 국민의힘의 이용 전 의원, 이창근 하남을 당협위원장, 그리고 유승민 전 의원도 잠재적 후보로 거론된다.

이번 재·보궐 선거는 13곳의 의석을 놓고 치러지는 ‘미니 총선’으로 여겨지고 있으며, 민주당은 승리를 통해 정 대표의 입지를 강화하고자 한다. 이광재 전 총장의 하남갑 출마는 정치적 리스크를 안고 있지만, 당의 요구에 응할 가능성이 높다. 그의 정치적 재기가 가능할지 귀추가 주목된다. 이 전 총장은 과거에도 당을 위해 여러 차례 희생을 감수해왔으며, 이번에도 당의 요청에 따라 어려운 도전을 받아들일 것으로 예상된다.

하남갑 지역의 보수세와 경쟁 후보들의 존재는 그의 당선에 어려움을 더할 수 있지만, 그의 정치적 경험과 인지도는 긍정적인 요소로 작용할 것이다. 민주당은 이 전 총장의 전략공천을 통해 하남갑 지역에서 승리하고, 재·보궐 선거에서 우위를 점하고자 하는 전략이다. 이번 선거 결과는 향후 정치 지형에도 큰 영향을 미칠 것으로 전망된다





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이광재 하남갑 재보궐선거 더불어민주당 전략공천

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