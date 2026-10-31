이강인 아틀레티코 마드리드, 레반테 2-0 격파 7연승 라리가 선두

이강인의 아틀레티코 마드리드가 레반테를 2-0으로 꺾고 7연승으로 라리가 선두에 올랐다. 이강인은 크로스바를 맞히는 슈팅을 기록했고, 라리가 평점 1위를 달리고 있다.

아틀레티코 마드리드 (ATM)가 31일(현지시간) 스페인 시우다드 데 발렌시아에서 열린 2026~27시즌 라리가 11라운드 원정 경기에서 레반테 를 2-0으로 꺾고 7연승을 달렸다. 이강인 은 훌리안 알바레스와 투톱 공격수로 선발 출전해 후반 22분까지 뛰었지만 공격포인트를 올리지 못했다. ATM은 9승1무1패(승점 28)를 기록하며 한 경기를 덜 치른 FC바르셀로나(승점 27)를 제치고 선두로 올라섰다.

7연승으로 선두 등극

ATM은 전반 36분 선제골을 터트렸다. 바에나의 패스가 상대 맞고 굴절돼 흐른 공을 알렉스 그리말도가 잡아 저돌적으로 돌파한 뒤 강력한 왼발슛으로 골망을 흔들었다. 후반 17분에는 역습 찬스에서 바에나가 찔러준 침투패스를 줄리아노 시메오네가 마무리하며 승리를 확정지었다. 이로써 ATM은 리그에서 파죽의 7연승을 질주하게 됐다.

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이강인은 전반 25분 알렉스 바에나의 백힐 패스를 받아 페널티아크 오른쪽에서 왼발 중거리슛을 시도했지만 공은 크로스바 위로 벗어났다. 후반 11분에도 파블로 바리오스의 패스를 받아 페널티아크 오른쪽에서 왼발 슈팅을 날렸으나 상대 수비에 맞고 굴절돼 크로스바를 강타했다. 결국 이강인은 공격포인트 없이 후반 22분 조너선 데이비드와 교체됐고, 통계 매체 풋몹은 그에게 평점 6.4점을 부여했다.

이강인 효과와 한국 시청 시간

스페인 매체 아스는 경기 전 이강인 효과로 아틀레티코가 이른 시간에 경기를 치르게 됐다고 보도했다. ATM과 레반테의 경기는 현지시간 오후 2시에 킥오프했는데, 이는 한국시간으로 밤 10시에 해당해 한국 팬들이 시청하기에 이상적인 시간대였다. ATM은 2주 전 에스파뇰전도 같은 시간대에 치렀다.

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아스는 이강인의 합류로 오후 2시 경기 편성이 늘어났다며, 스페인에서는 프라임타임이 아니지만 한국에서는 황금시간대라 시청률이 급증한다고 분석했다. 이어 ATM 구단 내부에서도 이강인 영입이 경기력뿐 아니라 구단 브랜드 가치 측면에서도 긍정적이라는 평가가 나온다고 전했다. 지난 8월 서울 프리시즌 투어 당시 이강인의 파급력을 체감했다는 설명도 덧붙였다.

한편 점심시간대 경기로 선수단은 루틴을 변경해야 했다. 선수단은 오전 10시에 탄수화물 위주의 식사를 하고, 일찍 일어나는 선수들을 위해 오전 7시에 조식도 제공됐다. 아스는 구단이 한국의 아이콘을 영입한 만큼 효과를 극대화해야 한다는 점을 잘 알고 있다며 이번 레반테 원정도 아시아 대륙에서 구단 브랜드 확장의 또 다른 발걸음이라고 평가했다.

라리가 종합 평점 1위 이강인

축구 데이터 분석업체 그래디언트 스포츠에 따르면 이강인은 올 시즌 스페인 라리가 종합 평점 90.2점으로 전체 1위에 올랐다. 2위는 FC바르셀로나의 페드리(89.9점), 3위는 라민 야말(88.1점)이며, 레알 마드리드의 주드 벨링엄(87.9점)과 킬리안 음바페(85.2점)도 이강인보다 낮은 순위에 위치했다. 이강인은 패스와 볼컨트롤, 압박 상황에서의 슈팅, 태클 저항력 부문에서 톱5에 들며 높은 평가를 받고 있다.

이강인은 올 시즌 2골 1도움을 기록 중이며, 오는 4일 바이에른 뮌헨과의 유럽 챔피언스리그 경기를 앞두고 체력 안배 차원의 교체 출전 가능성도 점쳐졌으나 선발로 나서 활발한 움직임을 보였다. ATM은 오는 4일 뮌헨전을 치른 뒤 라리가 선두 경쟁을 이어갈 예정이다.