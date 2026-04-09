이강인, 챔피언스리그 12분 출전에도 존재감 과시…PSG 승리 기여

PSG의 이강인, 챔피언스리그 8강전에서 12분 출전, 기회 창출 3회 기록. 리버풀 상대로 PSG 2-0 승리. 아틀레티코 마드리드 이적설에도 PSG 감독은 중요성 강조.

파리 생제르맹( PSG )의 이강인 선수가 짧은 출전 시간에도 불구하고 인상적인 활약을 펼치며 팀 승리에 기여했습니다. 9일(한국시간) 프랑스 파리의 파르크 데 프랭스에서 열린 2025-26 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그 8강 1차전에서 PSG 는 리버풀 을 2-0으로 꺾는 쾌거를 거두었습니다. 이날 이강인 선수는 후반 33분 교체 투입되어 단 12분 동안 그라운드를 누볐지만, 뛰어난 기량으로 팀의 공격에 활력을 불어넣었습니다. 특히, 이강인 은 후반 41분 역습 상황에서 우스만 뎀벨레에게 절묘한 공간 패스를 연결하며 득점 기회를 창출했습니다. 비록 뎀벨레의 슛이 골포스트를 맞고 득점으로 연결되지는 못했지만, 이강인 의 뛰어난 패스 능력과 경기 조율 능력을 유감없이 보여주는 장면이었습니다. 통계 전문 업체 풋몹에 따르면 이강인 선수는 기회 창출 3회를 기록했으며, 패스 성공률은 무려 91%에 달했습니다.

이는 11번의 패스 시도 중 10번을 성공시켰다는 의미로, 짧은 출전 시간에도 불구하고 팀에 미치는 그의 영향력이 얼마나 큰지를 보여주는 지표입니다. PSG는 이번 승리로 챔피언스리그 8강 1차전에서 유리한 고지를 선점했으며, 15일 열리는 2차전 원정 경기를 통해 4강 진출을 노리고 있습니다. 이강인 선수는 올 시즌 프랑스 리그1에서 22경기에 출전하여 2골 4도움을 기록했으며, 챔피언스리그에서는 교체 선수로 10경기에 나섰습니다. 주전은 아니지만 팀의 중요한 로테이션 자원으로서 꾸준히 활약하고 있습니다. \이강인 선수의 활약과 더불어, 최근 이적설이 제기되면서 그의 거취에 대한 관심도 높아지고 있습니다. 특히, 스페인 프리메라리가의 아틀레티코 마드리드가 이강인 선수를 강력하게 원하고 있다는 현지 보도가 끊이지 않고 있습니다. 이에 대해 PSG의 루이스 엔리케 감독은 “우승을 향한 여정에 있어서 하무스나 이강인 같은 선수들은 매우 중요하다”라며 이강인 선수의 중요성을 강조했습니다. 엔리케 감독의 발언은 이강인 선수를 팀의 핵심 전력으로 여기고 있으며, 그의 이적을 허락하지 않겠다는 의지를 간접적으로 드러낸 것으로 해석됩니다. 한편, 이강인 선수의 이적설이 제기된 아틀레티코 마드리드는 챔피언스리그 8강 1차전에서 FC 바르셀로나를 2-0으로 제압하는 저력을 과시했습니다. 바르셀로나의 파우 쿠바르시가 퇴장당하는 불운 속에서도 훌리안 알바레스와 알렉산데르 쇠를로트의 연속골로 승리를 거머쥐었습니다. 이번 경기는 아틀레티코 마드리드의 탄탄한 수비 조직력과 효율적인 공격 전술을 보여주는 경기였습니다. 이강인 선수의 PSG 잔류 여부와 아틀레티코 마드리드의 챔피언스리그에서의 행보 모두 축구 팬들의 뜨거운 관심사로 떠올랐습니다. 이강인 선수가 앞으로 PSG에서 어떤 활약을 펼칠지, 그리고 아틀레티코 마드리드가 챔피언스리그에서 어디까지 진출할 수 있을지 귀추가 주목됩니다. \이강인 선수의 챔피언스리그에서의 활약은 그의 잠재력과 팀 기여도를 다시 한번 입증하는 계기가 되었습니다. 짧은 시간 동안 보여준 그의 번뜩이는 플레이는 팬들에게 깊은 인상을 남겼으며, 앞으로 그가 더 많은 출전 기회를 얻어 팀의 핵심 선수로 성장할 수 있을지에 대한 기대를 높였습니다. 이강인 선수의 챔피언스리그 활약은 그가 단순히 로테이션 자원을 넘어 팀의 승리를 이끄는 핵심적인 역할을 수행할 수 있는 선수임을 보여주는 증거입니다. 또한, 이강인 선수의 활약은 그의 가치를 더욱 높이는 결과로 이어질 수 있으며, 이는 그의 향후 선수 경력에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. PSG는 이강인 선수를 중심으로 팀 전력을 더욱 강화하고, 챔피언스리그 우승을 향한 도전을 이어갈 것입니다. 이강인 선수의 성공적인 유럽 무대 정착과 PSG에서의 눈부신 활약을 기대하며, 축구 팬들은 그의 행보에 지속적인 관심을 보낼 것입니다. 이강인 선수가 PSG에서 어떤 모습을 보여줄지, 그리고 그의 잠재력이 어디까지 펼쳐질지, 축구 팬들은 흥미진진하게 지켜볼 것입니다. 그의 뛰어난 기술, 뛰어난 경기 조율 능력, 그리고 팀을 위한 헌신적인 플레이는 PSG 팬들을 열광하게 만들 것이며, 그의 미래를 더욱 밝게 비춰줄 것입니다. PSG의 루이스 엔리케 감독이 이강인 선수를 어떻게 활용할지, 그리고 이강인 선수가 감독의 기대에 부응하여 팀의 핵심 선수로 자리 잡을 수 있을지 주목할 필요가 있습니다





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