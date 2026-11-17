한국 남자 축구 국가대표팀이 카타르에서 최후의 A매치를 치른다. 1년 5개월째 골 침묵 중인 이강인의 득점이 팀의 승리와 북중미 월드컵 전망을 가를 전망이다.

한국 남자 축구 국가대표팀이 17일 오후 11시 카타르 도하에서 올해 마지막 A매치 를 치른다. 로베르트 모레노 임시 감독이 이끄는 대표팀은 지난 13일 사우디아라비아와 열린 평가전에서 2-3으로 패배하며 아쉬움을 남겼다. 이 승부는 단순한 성적 이상으로, 팀의 새로운 방향성을 정립하는 중요한 계기가 될 예정이다.

손흥민 의존도 탈피한 대표팀의 전환점

손흥민(LAFC)이 단독 해결사 역할로만 존재할 수는 없는 시점이 되었다. 한국 축구는 날카로운 패스와 기회 창출이 장기인 이강인(아틀레티코 마드리드)에게 골로 승부를 결정하는 역할을 기대하고 있다. 지난 13일 사우디전에서는 오현규(베식타시)와 이재성(마인츠)이 골을 넣었으나 패배를 막지 못했고, 손흥민의 결정력이 아쉬웠던 순간들이 드러났다.

Also read 미국의 사회 구조 변화: 가족 중심의 일상화와 친구 관계 축소

특히 한국이 1-3으로 뒤진 후반 21분, 상대 골키퍼의 패스 실수를 가로채 문전에서 때린 슈팅이 골대 위로 날아간 장면은 예전 같지 않은 경기력을 단적으로 보여준다. 손흥민은 지난달 우즈베키스탄전에서 프리킥으로 A매치 통산 59호 골을 터뜨려 한국 남자 축구 역대 최다 득점자가 되었으나, 34세의 나이로 북중미 월드컵에서 예전 같은 날카로움이 줄었다는 평가가 나오고 있다.

이강인은 대표팀 공격의 또 다른 핵심으로 자리 잡았다. 좁은 공간에서 상대 수비를 벗겨내는 기술과 정확한 패스, 왼발 슈팅 능력을 갖추고 있어 동료에게 결정적인 기회를 만들어주는 능력이 대표팀에서도 손꼽힌다. 하지만 득점 기록 측면에서는 아직 아쉬움이 남는 상태다. 이강인의 마지막 A매치 득점은 지난해 6월 10일 쿠웨이트와의 북중미 월드컵 아시아 3차 예선전에서 나왔다.

Advertisement

최근 약 1년 5개월째 득점포가 침묵한 가운데, 올해 소속 팀에서도 파리 생제르맹에서 2골, 아틀레티코 마드리드에서 2골 등 총 4골에 그쳤다. 올해 A매치 10경기에서 도움 2개만을 기록하며 공격진 내에서 결정력을 입증할 필요가 있다. 이러한 상황에서 카타르전은 이강인이 오랜 골 침묵을 깨뜨릴 수 있는 중요한 기회다.

이강인의 득점 필요성과 팀의 다음 단계

사우디전 전반 45분, 오현규의 슈팅이 수비에 막혀 나온 공을 이강인이 오른발로 강하게 때렸으나 골키퍼에게 걸렸다. 후반 34분 페널티 지역 안에서의 왼발 슈팅도 선방에 막히며 득점으로 이어지진 못했지만, 모두 득점을 예감케 하는 좋은 슈팅이었다. 이강인은 대표팀 공격의 중심으로 자리 잡았으며, 결정적인 순간에는 직접 골로 승부를 내야 할 의무가 있다.

모레노 감독은 팀이 반드시 승리를 거두어야 한다는 점을 강조하고 있다. 손흥민만의 의존도를 줄이고, 이강인을 비롯한 다른 공격수들이 골로 증명할 때 한국 축구는 더 넓은 가능성을 찾을 수 있다. 이강인의 이번 경기表现은 향후 북중미 월드컵에서의 역할과 팀의 공격 구도에 큰 영향을 미칠 것으로 보인다.

올해 대표팀에서의 첫 골이 이강인에게서 나올지 주목된다. 그의 득점은 단순히 개인 기록을 갱신하는 것을 넘어, 대표팀의 공격 다양성을 높이고 손흥민의 부담을 덜어주는 효과가 있을 것이다. 17일 카타르에서의 승리를 통해 한국 대표팀은 새로운 해결사의 탄생을 확인하고, 남은 일정에서 더 나은 성과를 만들어낼 수 있을지 지켜봐야 한다.

Advertisement

이번 A매치를 통해 확인된 이강인의 득점 능력은 한국 축구 팬들에게 큰 기대감을 준다. 그는 손흥민과 함께 대표팀을 이끄는 쌍벽으로 자리 잡을 잠재력을 가지고 있다. 앞으로의 경기에서 이강인이 골을 터뜨리며 팀의 승리를 이끌면, 한국 축구는 더욱 강인하고 다채로운 공격력을 갖출 수 있을 것이다. 이번 경기의 결과는 향후 대표팀의 공격 전략 수립에도 중요한 참고 자료가 될 것이다.

손흥민이 역사적인 최다 득점자 타이틀을 보유한 것은 맞지만, 이제 한국 축구는 새로운 시대를 준비해야 한다. 이강인의 득점은 그 시작점이 될 수 있다. 17일 카타르 도하에서의 마지막 A매치에서 이강인이 골을 터뜨리며 팀의 승리를 확정지을지, 그리고 그의 득점이 팀의 새로운 바람을 일으킬지 모두의 관심이 집중되고 있다.

한국 축구 대표팀은 손흥민에 이어 이강인을 새로운 공격의 축으로 삼고자 한다. 이는 장기적인 비전 아래 팀의 공격력을 다양화하고 안정화하기 위한 전략이다. 이강인이 이번 카타르전에서 골을 넣으며 자신의 존재감을 입증한다면, 그는 손흥민과 어깨를 나란히 하는 대표팀의 주요 공격수로서 명실상부한 자리를 차지하게 될 것이다. 그의 활약이 팀의 승리와 앞으로의 미래를 결정할 것이다.