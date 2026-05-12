이 전 행안부 장관 2심 징역 9년 선고, 내란 가담 및 책임 방기 엄중 심판

서울고법이 내란 중요임무 종사 혐의로 기소된 이상민 전 행정안전부 장관에게 징역 9년을 선고했습니다. 재판부는 국가 안전 책임자의 지위에서 위법한 계엄에 가담하고 언론 탄압을 지시한 점과 위증을 통해 진실을 은폐하려 한 점을 무겁게 판단했습니다.

서울고등법원 형사1부는 내란 중요임무 종사 혐의로 기소된 이상민 전 행정안전부 장관에 대한 항소심 판결에서 1심보다 2년이 가중된 징역 9년을 선고했다. 재판부는 이번 판결의 핵심 사유로 피고인이 행정안전부 장관이라는 중책을 맡았음에도 불구하고 공직자로서의 책임을 완전히 방기했으며, 오히려 국가의 헌법 질서를 파괴하려는 내란 행위에 적극적으로 가담했다는 점을 꼽았다.

재판부는 판결문을 통해 내란이라는 범죄가 성공하여 헌법 질서가 폭력에 의해 무너졌을 때 이를 원래 상태로 회복시키는 것은 매우 어려운 일이며, 그 과정에서 우리 사회가 치러야 할 대가는 상상할 수 없을 정도로 막대하다는 점을 전제로 제시하며 가담자들에 대한 엄벌이 반드시 필요함을 강조했다. 특히 피고인이 대통령을 보좌하여 위헌적이고 위법한 계엄 선포를 바로잡고 국민의 안전과 재난관리를 책임져야 하는 위치에 있었음에도, 불법 계엄임을 충분히 인지하고 있었을 가능성이 큼에도 불구하고 내란 임무에 종사한 행위는 죄질이 매우 불량하다고 판단했다.

구체적인 범행 내용을 살펴보면, 이 전 장관은 행안부 수장으로서 특정 언론사에 대한 단전과 단수 조처를 협력하라는 위법한 지시를 내린 것으로 드러났다. 이는 국민의 알 권리를 침해하고 언론의 자유를 억압하여 내란의 목적을 달성하려 한 매우 위험한 시도였다. 재판부는 국민 안전과 재난관리를 총괄하는 지위에 있는 인물이 이러한 지시를 내렸다는 사실에 대해 비난의 정도가 매우 무겁다고 보았다. 또한 1심에서는 소방청 측에 전달된 단전 및 단수 지시가 실제로 실행되지 않은 점이 일부 유리한 양형 사유로 고려되었으나, 2심 재판부는 이를 정반대로 해석했다.

재판부는 지시가 실행되지 않은 이유가 피고인의 선의나 지시의 철회가 아니라, 지시를 받은 소방청장과 차장이 그 내용의 불법성을 명확히 인식하고 이를 우회적으로 전달하며 사실상 거부했기 때문이라고 분석했다. 따라서 실행되지 않은 결과가 피고인에게 유리한 정상으로 작용해서는 안 된다고 명시하며 1심의 판단을 뒤집었다. 더불어 재판부는 이 전 장관이 윤석열 전 대통령의 탄핵심판 과정에서 저지른 위증 혐의에 대해서도 엄중한 잣대를 적용했다. 피고인은 내란 범행의 실체적 진실을 은폐하기 위해 증언거부권을 행사하는 대신 적극적으로 거짓 증언을 함으로써 사법 절차를 기만했다는 평가를 받았다.

재판부는 이러한 위증 행위가 내란이라는 중범죄의 책임을 회피하려는 의도에서 비롯된 것이며, 이는 법치주의의 근간을 흔드는 행위라고 지적했다. 또한 피고인이 계엄 선포의 위법성을 잘 알고 있었음에도 불구하고 이를 용인하는 태도를 보이거나, 재판 과정에서도 진심 어린 반성 없이 법적 책임만을 회피하려는 태도로 일관하고 있다는 점을 양형 가중 사유로 삼았다. 이는 고위 공직자에게 요구되는 도덕적 책임과 법적 의무를 완전히 저버린 처사라는 것이 재판부의 판단이다.

한편 이번 사건과 관련하여 대법원 2부는 계엄 당시 부정선거 의혹을 수사하기 위한 제2수사단 요원을 선발하는 과정에서 군인들의 개인정보를 무단으로 빼낸 혐의로 기소된 노상원 전 정보사령관에 대해 원심의 징역 2년과 추징금 2490만 원 선고를 확정했다. 이는 비상계엄과 관련해 기소된 사건 중 대법원에서 나온 첫 번째 확정 판결이라는 점에서 법조계의 큰 주목을 받고 있다. 계엄 선포 이후 약 1년 5개월 만에 나온 이번 대법원 판결은 국가 권력을 이용한 개인정보 유출과 불법적인 수사단 구성 시도가 명백한 범죄임을 확인한 사례가 되었다.

결국 이번 일련의 재판 결과들은 비상계엄이라는 비정상적인 국가 권력 행사가 헌법과 법률에 의해 엄격히 심판받아야 한다는 원칙을 다시 한번 확인시켜 주었으며, 권력의 핵심에 있던 인물들이라 할지라도 법 앞에서는 예외 없이 책임을 져야 한다는 준엄한 경고를 보내고 있다





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이상민 내란죄 비상계엄 서울고등법원 위증죄

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