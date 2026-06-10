이 대통령 "농어촌 기본소득 15만원 이상 지급, 농어촌도 살아나고 귀농귀어도 늘어남"

이 대통령은 농어촌 기본소득을 지급하고 인구가 증가하는 효과를 언급했다. 벨기에를 방문 중인 이 대통령은 이날 엑스에 충북 옥천군의 농어촌 기본소득 지급 이후 인구가 늘었다는 보도를 공유하며 "농어촌 기본소득 2년 한시 도입인데도 이 정도 효과인데, 이를 영구적으로 도입하고 금액을 상향하면 훨씬 효과가 크겠지요"라며 "여러분의 의견도 듣고 싶다"고 적었다.

이 대통령은 농어촌 기본소득 을 지급하고 인구가 증가하는 효과를 언급했다. 벨기에를 방문 중인 이 대통령은 이날 엑스에 충북 옥천군의 농어촌 기본소득 지급 이후 인구가 늘었다는 보도를 공유하며 " 농어촌 기본소득 2년 한시 도입인데도 이 정도 효과인데, 이를 영구적으로 도입하고 금액을 상향하면 훨씬 효과가 크겠지요"라며 "여러분의 의견도 듣고 싶다"고 적었다.

이 대통령은 "군 단위 현재 예산은 보통 1인당 2000만원이 넘는다는 점을 고려하면 결국 의지와 정책 결단의 문제, 즉 예산의 우선순위 문제임을 알 수 있다"고 밝혔다. 이 대통령은 "특히 최근 주식시장 활성화로 농어촌에 의무적으로 사용해야 하는 농어촌특별세가 수조원대로 폭증하고 있다"며 "이 예산을 종전대로 농로, 교량 등 기반시설 확보에 쓰지 않고 농어촌 기본소득 재원으로 활용해서 지속사업으로 확정하고 기본소득액을 15만원에서 그 이상으로 높이면 농어촌도 살아나고, 귀농귀어도 늘어나고, 지역소멸도 막고, 국토균형발전도 이루고, 수도권 집중에 따른 집값 폭등 같은 문제도 완화하고, 행복한 노년도 보장하는 등 일석다조 효과가 있을 것 같다"고 말했다.

이 대통령은 농어촌특별세 지출 구조조정을 농어촌 기본소득 확대를 위한 재원 마련 방안으로 제시하되, 주식 거래 증가에 따라 늘어난 농어촌특별세 초과세수도 활용 가능성도 열어둔 것으로 보인다. 앞서 김용범 청와대 정책실장은 지난달 11일 초과세수 활용 방안의 한 예로 농어촌 기본소득을 거론한 바 있다. 농어촌특별세는 농어촌 지원 사업에만 쓸 수 있는 목적세다. 부동산 취득세와 증권거래세, 자동차와 사치품 등에 붙는 개별소비세의 일정 비율이 자동으로 농어촌특별세로 편성된다.

이 대통령은 최근 주식 거래가 활발해지면서 증권거래세에 연동된 농어촌특별세 수입이 정부 예상치보다 크게 웃돌고 있다고 언급한 것이다. 이 대통령은 농어촌특별세 외에도 법인세 등 다른 초과세수 활용 방안도 검토할 것으로 보인다. 그는 지난 8일 취임 1주년 기자회견에서 "(초과세수는) 미래세대와 대한민국 성장 잠재력을 키우는 방향으로 투자해야겠다"며 "반도체와 같은 새로운 성장동력을 발굴하고 청년세대를 위해 투자하면 좋을 것 같다"고 밝힌 바 있다.

이 대통령 "반도체 초과세수, 미래세대 위한 성장 잠재력 키우는 방향에 투자해야" 이재명 대통령은 "초과세수는 가장 중점적으로는 미래세대를 위한, 또 대한민국의 성장 잠재력을 키우는 방향에 투자를 해야 한다"고 말했다. 이 대통령은 이날 청와대 영빈관에서 연 취임 1주년 기자회견에서 "지금은 미래를 위한 투자를 할 때가 아닌가 해서 그쪽 방향으로 집중하고 있다"며 이같이 말했다. 이 대통령은 "그럼 구체적으로 어디다 투자할 거냐. ..





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이재명 농어촌 기본소득 초과세수 투자 미래세대

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