프리드리히 메르츠 독일 총리가 주재하는 의지의 연합 정상회의가 베를린에서 개최된다. 유럽은 우크라이나 지원과 안보 보장을 위해 미국의 동향을 주시하며 공동 대응책을 마련한다.

프랑스 대통령과 독일 총리가 중심이 되어 유럽의 안보 위기를 극복하기 위한 긴급 정상회의가 개최된다. 프리드리히 메르츠 독일 총리는 19일 베를린에서 우크라이나 지원국들의 모임인 ' 의지의 연합' 정상회의를 주재한다. 이 회의는 중국 선전에서 열리는 미국·중국·러시아 3자 정상회담과 맞물려 열려, 유럽이 주요 안보 논의에서 배제될 수 있다는 우려가 커지는 시점에서 그 의미가 크다.

베를린서 개최되는 의지의 연합 정상회의

메르츠 총리는 마크롱 프랑스 대통령과 앤디 버넘 영국 총리와 함께 이번 회의를 주관한다. 유럽과 북미를 중심으로 약 20개국의 국가 정상이 참석하여 우크라이나 문제에 대한 유럽의 입단을 강화한다. 이 자리에는 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령과 마르크 뤼터 북대서양조약기구(나토) 사무총장도 참석할 예정이다.

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특히 도널드 트럼프 미국 대통령의 종전협상 특사인 스티브 윗코프와 재러드 쿠슈너도 회의에 참여한다. 이는 미국 행정부 내의 핵심 인물들이 유럽의 안보 전략 수립 과정에 직접 관여함으로써, 미·중·러 간의 독단적인 협상 시도에 대응하려는 유럽의 의지를 보여준다.

우크라이나 방공 능력 강화 및 안보 보장 방안

회의의 주요 의제는 겨울철을 앞둔 우크라이나의 방공 능력 강화다. 혹한기가 다가오는 가운데 우크라이나군과 민간인의 생존을 위한 군사적 지원이 시급한 상황이다. 또한 향후 휴전이 성사될 경우를 대비한 안보 보장 방안과 차기 종전협상에서의 유럽 공동 대응 전략이 심도 있게 논의된다.

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만약 우크라이나와 러시아 간 휴전이 실현될 경우, 우크라이나 영토에 다국적군을 배치하는 운용 방안도 주요 안건으로 다뤄진다. 이는 단순한 군사적 지원을 넘어, 전쟁 이후의 유럽 안보 질서를 어떻게 재구성할 것인지에 대한 장기적인 비전을 제시하려는 시도다.

미중러 3자회담에 대한 유럽의 우려와 대응

유럽 주요국들은 트럼프 대통령이 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 별도로 우크라이나 및 유럽 안보에 관한 합의를 맺을 가능성을 가장 큰 위협으로 간주한다. 트럼프 대통령은 미·중·러 정상회담 외에도 푸틴 대통령과 양자회담을 진행할 예정이다. 이로 인해 유럽이 배제된 상태에서 결정이 내려질 것이라는 불안감이 확산되고 있다.

앤디 버넘 영국 총리는 전날 하원 질문에서 미국, 중국, 러시아 3국 정상회담과 관련해 우크라이나를 굳게 지지하는 메시지가 명확히 전달되어야 한다고 강조했다. 유럽은 러시아가 진정한 종전 의지 없이 협상에 임하고 있다고 판단하고 있어, 이에 대한 경계를 늦추지 않고 있다.

트럼프 행정부 대응 및 협상 결렬 시 전략

에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령은 지난 14일 자신의 SNS(X)를 통해 블라디미르 푸틴이 협상을 원하지 않는다는 점을 지적하며 러시아의 태도를 비판했다. 미국은 유럽 안보 문제도 종전협상 안으로 끌고 들어올 수 있다는 입장을 고수하고 있으나, 이는 유럽 내부에서 강한 반발을 사고 있다.

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폴리티코는 유럽이 협상 참여에 적극 나서며 공을 들이는 이유는, 협상 결렬 시 트럼프 대통령이 우크라이나와 유럽을 외면할 수 있다는 두려움에서 비롯되었다고 분석한다. 유럽외교관계협의회(ECFR)의 프레데리크 베슬라우 연구원은 유럽이 트럼프의 심기를 건드리지 않으면서도, 협상이 깨졌을 때 책임이 러시아에게 돌아가도록 설득하는 것이 핵심 목표라고 밝혔다.