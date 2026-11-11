의정부 신곡동 빌라에서 발생한 화재에 호원119안전센터 대원 최영준 소방관이 60대 남성을 구조해 순식간에 감동을 일으켰다. 연기 속에서 구조된 남성은 병원 치료 후 감사 인사를 전했다.

정식명은 손님의 구름이다. 경기 의정부소방서 가 11일 보도한 바에 따라 2024년 3월 29일 오후 1시 38분경 신곡동의 한 빌라에서 발생한 화재 속에서 60대 남성이 구조되었다. 호원119안전센터 소속 최영준 소방관 (37)과 팀은 화재 진압과 함께 건물 내부에서 주민을 찾기 위해 신속히 수색에 나섰다.

최영준 소방관이 이끈 구조 현황

화재 발생 직후, 건물 복도는 짙은 연기로 가득 차 전진이 거의 불가능했다. 최 소방관은 각 세대 문을 두드리며 반응을 확인한 뒤, 한 세대 문이 열리며 60대 남성 A씨가 연기 속에 고립돼 있는 것을 발견했다. A씨는 이미 연기를 소량 흡입한 상태로 눈을 제대로 뜨지 못했고, 다리 불편으로 거동이 어려웠다.

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최 소방관은 즉시 A씨에게 보조마스크를 착용시켰고, A씨의 허리를 감싸 안아 들어 올려 좁은 계단을 내려와 건물 밖으로 빠져나갔다. 조창근 의정부소방서장은 "연기와 좁은 계단 속에서도 시민을 직접 안고 구조한 대원의 용기와 책임감이 생명을 지켰다"며 "앞으로도 도민의 생명을 최우선으로 생각하며 최선을 다하겠다"고 선언했다.

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구조 후 기적 같은 회복과 감사 인사

A씨는 병원에서 연기 흡입에 따른 치료를 받은 뒤 건강을 회복했다. 2024년 3월 9일, 전동휠체어를 타고 의정부소방서를 찾은 A씨는 최 소방관 등 대원들에게 감사 인사를 전했다. A씨는 "어려운 상황에서 구조해줘서 너무 감사하다"고 말하며, 최 소방관은 "건강한 모습으로 다시 만나 감사 인사를 전해 주셔서 오히려 큰 보람을 느낀다"고 답했다.

사회적 반향과 향후 대응 방침

이번 사건은 화재 현장에서 소방관의 신속하고 인간적인 대응이 얼마나 큰 변화를 가져다주는지를 보여주는 사례로, 지역사회와 미디어를 통해 널리 알려졌다. 의정부소방서는 앞으로도 재난 현장에서 생명을 지키는 데 최선을 다할 것이라고 밝혔다. 또한, 가정용 비상용품과 화재 대비 교육을 강화해 유사 사고 발생률을 낮추는 방안을 모색 중이다.