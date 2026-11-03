의정부 공소청, 3세 아들 돌침대 투척 살해 친모에 징역 2년 구형

경기 의정부시 가능동 공소청은 3세 아들을 돌침대 위에 던져 숨지게 한 혐의로 기소된 20대 친모 B씨에게 징역 2년을 구형했다. 재판부는 필연적 결과로 인한 엄중한 처벌이 불가피하다고 판단했다.

경기 의정부시 가능동에 위치한 의정부지방공소청은 3세 아들을 학대한 혐의로 불구속기소 된 20대 친모 B씨 에게 징역 2년 을 선고해 달라고 재판부에 요청했습니다. 공소청은 이번 사건이 단순한 사고가 아니라 그릇된 양육 태도에서 비롯된 필연적인 결과라고 강조하며 엄격한 처벌을 요구했습니다.

체벌과 사망 간 인과관계 부인

사건 당일 A씨는 아들의 엉덩이를 때린 사실은 인정했으나, 아이가 돌침대에 깔린 침구에 걸려 넘어지면서 머리를 다쳤을 가능성이 있다고 주장했습니다. 이에 따라 체벌과 아이의 사망 사이의 인과관계를 부인하며 방어에 나섰습니다. A씨의 변호인은 피고인 부부가 20대에 아이 넷을 키우고 있었음을 강조하며, 양육 과정에서의 체벌이 아이의 사망과 직접적인 인과관계가 있는지 기록을 통해 면밀히 밝혀달라고 요청했습니다.

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피해 아동의 비극적 최후와 책임 회피

공소청은 피해 아동이 지속해서 학대를 받으면서도 유일한 보호자였던 피고인들에게 의지하며 짧은 생을 보냈다고 밝혔습니다. 특히 사망 전 학대 경위를 살펴보면, 이 사건이 우발적인 사고라기보다는 부모의 잘못된 교육 방식에서 비롯된 필연적인 결과로 보인다며 비판했습니다. 친부는 사망에 이른 책임을 피해 아동에게 전가했고, 친모 역시 책임을 회피하며 남편을 감싸는 듯한 태도를 보였다고 지적했습니다.

돌침대 투척 혐의와 구속기소 배경

A씨는 4월 9일 양주시 옥정동 자택에서 3세 아들 C군이 기저귀에 소변을 봤다는 이유로 아이의 한쪽 팔을 잡고 돌침대 위에 내팽개쳐 숨지게 한 혐의로 구속기소 되었습니다. 공소청은 보완 수사를 거쳐 A씨가 C군을 내팽개치는 과정에서 아이의 머리와 턱이 돌침대 바닥과 모서리에 부딪힌 것으로 판단했습니다. 이러한 물리적 충격이 치명적인 결과를 초래했음을 입증하는 핵심 증거로 작용하고 있습니다.

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장기간 이어진 신체적·정서적 학대 정황

A씨는 2025년 11월부터 자녀들을 신체적 및 정서적으로 학대한 혐의도 함께 받고 있습니다. 경찰 수사 과정에서 친모 B씨가 다른 자녀들을 효자손으로 때리거나 부적절한 말을 하는 등 다양한 형태의 학대 정황이 확인되었습니다. 이로 인해 B씨 역시 아동복지법 위반 혐의로 불구속기소 되었으며, 재판부는 지속적인 학대로 아이가 상당한 정서적 및 신체적 고통을 겪었을 것으로 보고 있습니다.

최후진술과 향후 법적 절차 전망

A씨는 최후진술에서 자신의 훈육 방식이 죄라면 달게 받겠다고 말하면서도, 아들을 돌침대 위에 내팽개쳤다는 혐의를 거듭 부인했습니다. 이어 이 사건으로 구속되어 사랑하는 아이의 장례식조차 치러주지 못한 점에 대해 눈물을 흘리며 안타까움을 표했습니다. 공소청은 피해 아동의 사망이라는 중한 결과가 발생한 점과 아이의 고통을 고려할 때 엄중한 처벌이 불가피한 상황이라고 결론 지었습니다. 향후 재판부는 제시된 증거와 각 측의 주장을 종합하여 최종 판결을 내릴 예정입니다.